ໃນໃບສັ່ງໝາຍຈັບຕົວທ່ານວລາດິເມຍ ປູຕິນນັ້ນ ສານອາຍາສາກົນ ຫລື ICC ໄດ້ກ່າວຫາປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍວ່າ ກໍໍ່ອາດຊະຍາກຳສົງຄາມ ໃນການເນລະເທດຄົນຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເດັກນ້ອຍແລະການຍົກຍ້າຍພວກເຂົາຢ່າງຜິດກົດໝາຍຈາກເຂດຍຶດຄອງຂອງຕົນຢູ່ໃນຢູເຄຣນໄປຍັງສະຫະພັນຣັດເຊຍ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວຣອຍເຕີສ໌ (Reuters).
ICC ໄດ້ອອກໝາຍຈັບອີກຕ່າງຫາກ ໃນຂໍ້ກ່າວຫາດຽວກັນສໍາລັບທ່ານນາງມາເຣຍ ອາເລັກສ໌ຊິບນາ ລໂວວາ-ເບໂລວາ (Maria Alekseevna Lvova-Belova), ກໍາມາທິການຣັດເຊຍ ສໍາລັບສິດທິຂອງເດັກນ້ອຍ.
ມົສກູໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວໃນວັນສຸກຜ່ານມານີ້, ໂດຍທີ່ໂຄ ສົກວັງເຄຣັມລິນ, ທ່ານດມິທຣີ ເພສກັອຟ ເອີ້ນການກ່າວຫາດັ່ງກ່າວວ່າ “ມີຄວາມໂຫດຮ້າຍ.” ຣັດເຊຍທີ່ໄດ້ປະຕິເສດວ່າບໍ່ໄດ້ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ພົນລະເຮືອນນັບຕັ້ງແຕ່ການບຸກໂຈມຕີ ໃນເດືອນກຸມພາປີກາຍນີ້ມານັ້ນ ໄດ້ປະຕິເສດຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກວ່າ ກອງກຳລັງທະຫານຂອງຕົນ ບໍ່ໄດ້ກະທຳຄວາມໂຫດຮ້າຍແລະ ກໍໄດ້ປະຕິເສດຂໍ້ກ່າວຫາທີ່ຜ່ານມາ ກ່ຽວກັບການຍົກຍ້າຍຊາວຢູເຄຣນຢ່າງຜິດກົດໝາຍ.
ທ່ານນາງດາເຣຍ ເຮີຣັສຊິມຈັກ (Daria Herasymchuk), ກຳມທິການ ທີ່ ປຶກສາຂອງປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນສຳລັບສິດທິ ແລະການຟື້ນຟູເດັກນ້ອຍໄດ້ ອະທິບາຍ ຢູ່ໃນການໃຫ້ສໍາພາດກັບອົງການຂ່າວຣອຍເຕີສ໌ (Reuters) ໃນວັນສຸກຜ່ານມານີ້ວ່າ ຣັດເຊຍໄດ້ໃຊ້ຫ້າວິທີຕົ້ນຕໍເພື່ອເອົາເດັກນ້ອຍຢູເຄຣນຍົກຍ້າຍອອກໄປຢ່າງຜິດກົດຫມາຍ.