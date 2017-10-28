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ພາສາຕ່າງໆ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ການໂຕ້ແຍ້ງ ເລື່ອງສັນຍາ ຂົ່ມຂູ່ ຈະເຮັດໃຫ້ ການສ້ອມແປງໄຟຟ້າ ຢູ່ເປີໂຕຣິໂກ ມີບັນຫາ

ບັນດາລົດແລ່ນຜ່ານສາຍໄຟຟ້າ ທີ່ຂາດລົງມາຈາກເສົາ ຫລັງຈາກ ພາຍຸ Maria ພັດຖະຫລົ່ມ Puerto Rico ໃນວັນທີ 20 ຕຸລາ 2017.

ຄວາມ​ໂກດ​ແຄ້ນ​ຂອງ​ສາທາລະນະ​ຊົນກຳລັງທະວີ​ຂຶ້ນຢູ່​ໃນ​ Puerto Rico ທີ່ເປັນດິນ
​ແດນຂອງ​ສະຫະລັດ ຂະນະ​ທີ່​ລາຍ​ລະອຽດ​ໄດ້ປາກົດອອກ​ມາໃຫ້ເຫັນ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ
ເຮັດສັນຍາ​ແບບບໍ່ມີການປະມູນ ກັບບໍລິສັດ​ໄຟຟ້າ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ຊື່​ສຽງບໍລິ ສັດນຶ່ງຂອງສະຫະ
ລັດ ​ເພື່ອ​ຟື້ນຟູ​ພະລັງງານໄຟຟ້າ​ຢູ່​ເກາະດັ່ງກ່າວ ທີ່​ໄດ້​ຖືກ​ທຳລາຍ​ໂດ​ຍພາຍຸເຮີຣິເຄນ
Maria.

ຮວມຢູ່​ໃນ​ລາຍ​ລະອຽດ​ຂອງ​ສັນຍາ​ ​ທີ່ເປັນຈຸດສົນໃຈ ກໍ​ໄດ້​ແກ່ອັດຕາ​ການ​ຈ່າຍ​ຄ່າ
ໄຟຟ້າປະມານ​ຫ້າ​ເທົ່າ ​ສູງ​ກວ່າ​ອັດຕາທຳ​ມະ​ດາ​ຢູ່ໃນ Puerto Rico ​ແລະວັກນຶ່ງ
ຂອງສັນຍາທີ່ຫ້າມບໍ່​ໃຫ້​ເກາະດັ່ງກ່າວຫລືເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ລັດຖະບານ​ກາງຈາ​ກ ການ​ກວດ
ກາ​ອັດຕາ​ແຮງ​ງານ​ເຫລົ່ານັ້ນ.

ບັນດາ​ນັກ​ການ​ເມືອງ​ສະຫະລັດ ຢູ່່​ນະຄອ​ນຫລວງ​ວໍຊິງ​ຕັນ ​ໄດ້​ເລີ້ມ​ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ
ການກວດສອບຢ່າງ​ໃກ້ຊິດ ຂອງ​ສັນຍາມູນຄ່າ 300 ລ້ານ​ໂດ​ລາທີ່ຫາກໍເຮັດບໍ່ຮອດ
​ນຶ່ງ​ອາທິດ ຫລັງ​ຈາກພາຍຸເຮຣິ​ເຄນພັດເຂົ້າຖະຫຼົ່ມ ​ໃຫ້​ກັບ​ບໍລິ​ສັດ​ຢູ່​ໃນລັດ Montana
ຂອງ​ສະຫະລັດ ທີ່​ມີ​ພະນັກງານ​ເຕັມ​ເວລາ​ພຽງແຕ່ສອງ​ຄົນ​ເທົ່າ​ນັ້ນ​ໃນ​ເວລາ​ເກີດ​ພະຍຸ.

ສໍາ​ລັບ​ປະຊາຊົນ​ຫລາຍ​ຄົນ​ຂອງ​ເກາະດັ່ງກ່າວ ​ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ດີ ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ທີ່
​ໃຫຍ່​ກວ່າ​ນັ້ນ ກໍ​ແມ່ນ​ການໂຕ້​ແຍ້​ງນີ້ອາດ​ເຮັດໃຫ້ການຟື້ຶ້ນຟູພະລັງງານ​ໄຟຟ້າ​ມີການ
ຊັກຊ້າຕື່ມອີກ. ຫລາຍ​ກວ່າ 75 ​ເປີ​ເຊັນ​ຂອງ​ເກາະນີ້ ​ຍັງ​ບໍ່ມີ​ພະລັງງານ​ໄຟຟ້າໃຊ້ດົນ
ກວ່າ​ນຶ່ງ​ເດືອນ​ມາ​ແລ້ວ ຫລັງ​ຈາກພາຍຸເຮຣິເຄນ​ Maria ພັດເຂົ້າຖະຫຼົ່ມ ​ແລະ​ການ
ຟື້ນຟູ​ທັງ​ໝົດຄາດ​ຄະ​ເນ​ວ່າຈະໃຊ້​ເວລາ​ອີກ​ຫລາຍ​ເດືອນຂ້າງ​ໜ້າ.

ບັນດາລົດແລນຜ່ານແສງໄຟ ທີ່ໃຊ້ເຄື່ອງຈັກໄຟຟ້າ ຢູ່ເມືອງ Old San Juan ເກາະ Puerto Rico.
ບັນດາລົດແລນຜ່ານແສງໄຟ ທີ່ໃຊ້ເຄື່ອງຈັກໄຟຟ້າ ຢູ່ເມືອງ Old San Juan ເກາະ Puerto Rico.

ເຖິງ​ແມ່ນ​ຢູ່ບ່ອນ​ທີ່​ໄຟຟ້າ​ໄດ້​ມີການຟື້ນຟູແລ້ວ ​ເຊັ່ນ​ວ່າ​ໂຮງໝໍ​ປິ່ນປົວ​ຄົນ​ເຈັບ​ທີ່​ Cen-
tro Medico ລະບົບ​ແມ່ນຍັງມີຄວາມຫລໍ່ແຫຼມຢູ່ທີ່​ບັນດາຜູ້ບໍລິຫານ​ໄດ້​ປະຖິ້ມລະບົບ​
ໄຟຟ້າ​ທັງ​ໝົດ ແລະຫັນໄປໃຊ້​ລະບົບ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ໄຟຟ້າ ທີ່​ໄດ້​ຕິດ​ຕັ້ງ​ໂດ​ຍວິ​ສະວະ​ກອນ
​ທະຫານ​ສະຫະລັດ.

ຈຸດສູນກາງ ຂອງ​ພາຍຸ​ການ​ເມືອງ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສັນຍາ​ພະລັງານ​ໄຟຟ້າ​ນັ້ນ ແມ່ນບໍລິສັດ​ທີ່
​ຊື່ວ່າ Whitefish Energy Holdings ​ຕັ້ງ​ຢູ່​ໃນປະຊາ​ຄົມນ້ອຍໆຂອງລັດ​ Montana
ຊຶ່ງ​ເປັນ​ລັດຂອງ​ລັດຖະມົນ​ຕີກະຊວງ​ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ທ່ານ Ryan Zinke.
ທ່ານ Zinke ​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດວ່າ ທ່ານບໍ່ມີ​ບົດບາດ​ໃດໆ​ໃນ​ການ​ເຮັດ​ສັນຍາ ທີ່ໄດ້ມີຂຶ້ນ​
ໃນ​ວັນ​ທີ 26 ​ເດືອນກັນຍາ​ໂດຍອົງການໄຟຟ້າ​ຂອງ Puerto ຫລື PREPA.

ພວກພະນັກງານ ບໍລິສັດ Whitefish Energy Holdings ກຳລັງປົວແປງສາຍໄຟຟ້າ ທີ່ຖືກທະລາຍຈາກພາຍຸ ເຮີຣິເຄນ Maria ທີ່ເມືອງ Barceloneta ເກາະ Puerto Rico.
ພວກພະນັກງານ ບໍລິສັດ Whitefish Energy Holdings ກຳລັງປົວແປງສາຍໄຟຟ້າ ທີ່ຖືກທະລາຍຈາກພາຍຸ ເຮີຣິເຄນ Maria ທີ່ເມືອງ Barceloneta ເກາະ Puerto Rico.

​ໂດຍມີພະນັກງານ​ແຕ່ພຽງສອງ​ຄົນ ​ຢູ່ໃນ​ບັນທຶກ ​ໃນ​ວັນ​ທີ່​ເກີດ​ພາຍຸ ​ແລະ​ສອງ​ໂຄງ
ການ​ກ່ອນໜ້າ​ນັ້ນ ​ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ບໍລິຫານຂອງຕົນ ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວນີ້ ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່ແລ້ວ
ແມ່ນກາງ​ຕໍ່ ພວກສັນຍາ​ຈ້າງທີ່ຮັບຊ່ວງຕໍ່ໃຫ້​ເຮັດ​ວຽກ​ໃຫ້. ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້ີ ບໍລິສັດມີພະ
ນັກງານຢູ່ 325 ຂອງຈຳນວນທີ່ສະເໜີທັງໝົດ 1000 ຄົນ ​ຢູ່ໃນ​ໜ້າ​ທີ່ ​ໃນ Puerto
Rico.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

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