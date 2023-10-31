ທຳນຽບຂາວ ຍິນດີກັບການຟື້ນຟູໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອ ເຂົ້າໄປໃນກາຊາ

ທຳນຽບຂາວ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ໄດ້ຮັບເອົາການລັ່ງໄຫຼຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳທີ່ຈຳກັດ ແລະການຟື້ນຟູລະບົບໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຢູ່ໃນເຂດກາຊາ ໃນຂະນະທີ່ອິສຣາແອລ ຍັງສືບຕໍ່ການບຸກໂຈມຕີທາງພາກພື້ນດິນຂອງຕົນ ຢູ່ໃນເຂດວົງລ້ອມດັ່ງກ່າວ ເພື່ອຕອບໂຕ້ການໂຈມຕີທີ່ບໍ່ໄດ້ຄາດຄິດຂອງກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງຮາມາສ ເມື່ອວັນທີ 7 ຕຸລາທີ່ຜ່ານມາ.
ນອກຈາກນີ້ ຍັງໄດ້ກ່າວເຕືອນອີກເທື່ອນຶ່ງ ຕໍ່ບັນດາຜູ້ກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ໃນພາກພື້ນ ບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການຕໍ່ສູ້ດັ່ງກ່າວ.
"ຂໍ້ຄວາມຂອງພວກເຮົາຕໍ່ບັນດາຜູ້ທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງພາກສ່ວນໃດກໍ່ຕາມ ທີ່ຊອກຫາຜົນປະໂຫຍດຈາກຄວາມຂັດແຍ່ງນີ້ ແມ່ນ: ຢ່າເຮັດມັນ," “ແລະດັ່ງທີ່ທ່ານທັງຫຼາຍຮູ້ແລ້ວ, ພວກເຮົາໄດ້ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມແຂງແກ່ນຂອງພວກເຮົາໃນພາກພື້ນ. ພວກເຮົາສືບຕໍ່ເຝົ້າເບິ່ງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃດກໍ່ຕາມ ທີ່ອາດຈະຖືກລໍ້ລວງໃຫ້ເຂົ້າມາໃນທີ່ນີ້ ຮູ້ວ່າ ພວກເຮົາຈະໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ກັບຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດຂອງພວກເຮົາຢູ່ໃນພາກພື້ນຢ່າງຈິງຈັງ, ໂດຍບໍ່ຕ້ອງກ່າວເຖິງພັນທະຂອງພວກເຮົາ ໃນການປົກປ້ອງທະຫານຂອງພວກເຮົາ ໃນທີ່ໝັ້ນຂອງພວກເຮົາ ທີ່ກໍາລັງດໍາເນີນຕິດຕາມກຸ່ມ ISIS ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ເຊັ່ນໃນອີຣັກ ແລະຊີເຣຍ." ທ່ານຈອນ ເຄີບີ ຜູ້ອຳນວຍການດ້ານການສື່ສານຍຸດທະສາດ ປະຈຳສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດກ່າວ.
ແຕ່ຄວາມຂັດແຍ່ງນີ້ກໍຍັງປະທຸຂຶ້ນໃນພື້ນທີ່ຄວາມຄິດເຫັນສາທາລະນະເຊັ່ນກັນ. ປະຊາຊົນຫຼາຍຮ້ອຍຄົນໄດ້ບຸກໂຈມຕີສະໜາມບິນແຫ່ງນຶ່ງໃນພາກພື້ນ ດາເກັສຕານ ຂອງຣັດເຊຍ ໃນທ້າຍອາທິດຜ່ານມາ, ຮ້ອງໂຮຕໍ່ຕ້ານຊາວຢິວ ໃນລະຫວ່າງການມາເຖິງຂອງຖ້ຽວບິນຈາກແທລ໌ ອາວີບ (Tel Aviv).