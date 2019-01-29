ທຳນຽບຂາວກ່າວວ່າ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ຕ້ອງການທີ່ຈະ
ຫຼີກລ່ຽງ ບໍ່ໃຫ້ມີການປິດລັດຖະບານເປັນບາງສ່ວນຕື່ມອີກ ແຕ່ກໍຍັງມີຄວາມ ໝາຍໝັ້ນ
ຕໍ່ການສ້າງເຄື່ອງກີດຂວາງອັນໃໝ່ ຕາມຊາຍແດນສະຫະລັດ ຕິດກັບ ເມັກຊິໂກ ຊຶ່ງສະ
ມາຊິກລັດຖະສະພາສ່ວນໃຫຍ່ ຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ ຍັງຈະປະຕິເສດຢູ່ນັ້ນ.
“ປະທານາທິບໍດີ ບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ມີການປິດລັດຖະບານລົງອີກຄັ້ງ ນັ້ນ ບໍ່ແມ່ນເປົ້າ
ໝາຍ.” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງໂຄສົກຂອງທຳນຽບຂາວ ທ່ານນາງຊາຣາ ຮັກກາບີ ແຊນເດີຣ໌ສ
ໄດ້ກ່າວໄວ້ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ຢູ່ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ ບ່ອນທີ່ທ່ານນາງໄດ້ຮຽກຮ້ອງ
ໃຫ້ພັກເດໂມແຄຣັດ “ເອົາຈິງເອົາຈັງເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ ຢູ່ທີ່ຊາຍແດນນັ້ນ, ຊຶ່ງຮວມທັງ
ການໃຫ້ງົບປະມານໃນການສ້າງກຳແພງ.”
ຫຼາຍໆພະແນກການຂອງລັດຖະບານໄດ້ເປີດຄືນແລ້ວ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ມີການປິດລັດຖະ
ບານລົງເປັນເວລາດົນນານທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດຂອງສະຫະລັດ. ເມື່ອທ້າຍສັບປະດາ
ທີ່ແລ້ວ, ທ່ານທຣຳໄດ້ລົງນາມ ໃນຂໍ້ຕົກລົງອະນຸມັດງົບປະມານ ເປັນເວລາ 3 ສັບປະດາ
ເພື່ອໃຫ້ເວລາແກ່ຄະນະເຈລະຈາຂອງລັດຖະສະພາ ມີໂອກາດ ທີ່ຈະປະກອບແຜນການ
ໃຊ້ຈ່າຍເພື່ອເສີມຂະຍຫາຍຄວາມປອດໄພຊາຍແດນ.
ຄະນະກຳມະການຂອງທັງສອງພັກ, ທີ່ປະກອບດ້ວຍ ສະມາຊິກທີ່ມາຈາກທັງ ສອງສະພາ ແມ່ນຈະເລີ້ມປຶກສາຫາລືກັນໃນວັນພຸດມື້ອື່ນນີ້. ແຕ່ວ່າ ການຢືນຢັນຂອງແຕ່ລະພັກ ກ່ຽວກັບການຈັດສັນງົບປະມານ ຕໍ່ການສ້າງກຳແພງຊາຍແດນ ທີ່ພາໃຫ້ມີການປິດລັດຖະບານລົງນັ້ນ ແມ່ນຍັງມີຢູ່
ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນນ້ອຍໃນສະພາສູງ ທ່ານຊັກ ຊູມເມີ ຈາກລັດນິວຢອກ ໄດ້ກ່າວໄວ້ບໍ່ດົນ ກ່ອນທີ່ທ່ານນາງແຊນເດີຣ໌ສຖະແຫຼງໂດຍເວົ້າວ່າ “ພັກເດໂມແຄຣັດ ແມ່ນບໍ່ເຫັນພ້ອມຢ່າງແຂງຂັນກັບປະທານາທິບໍດີ ຕໍ່ຄວາມຈຳເປັນຕໍ່ການສ້າງ ກຳແພງທີ່ມີລາຄາແພງແລະບໍ່ມີປະສິດຕິຜົນ.”
“ສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອນັ້ນ ກໍແມ່ນວ່າ, ຢູ່ຊາຍແດນບ່ອນໃດກໍຕາມ, ພວກເຮົາຄວນຈະມີການປະສົມປະສານກັນຂອງທັງສາມອົງປະກອບເຊັ່ນ ສິ່ງກີດຂວາງຕ່າງໆ, ເທັກໂນໂລຈີ, ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ນຳດ້ວຍ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານຈອນ ຄໍນິນ ສະມາຊິກສະພາສູງສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນຈາກລັດເທັກຊັດ ໄດ້ກ່າວໄວ້ ແລະທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ “ສະນັ້ນ ພວກເຮົາຈຶ່ງຈຳເປັນທີ່ຈະມີອົງປະກອບທີ່ກ່າວມານີ້ ໃນຮ່າງກົດໝາຍ ການຮັກສາຄວາມປອດໄພຊາຍແດນ ທີ່ຫວັງວ່າພວກເຮົາຈະໄດ້ລົງຄະແນນສຽງກັນ ໃນອີກບໍ່ເທົ່າໃດສັບປະດາຕໍ່ໜ້ານີ້.”
ກ່ອນໜ້ານີ້ ທ່ານທຣຳ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານເຫັນວ່າຄົງມີໂອກາດ ໜ້ອຍກວ່າ 50 ເປີເຊັນ
ທີ່ບັນດານັກເຈລະຈາຂອງລັດຖະສະພາຈະສາມາດນຳສະເໜີຂໍ້ຕົກລົງຊຶ່ງເປັນທີ່
ຮັບເອົາໄດ້ຕໍ່ທ່ານ.
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