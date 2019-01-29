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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທຳ​ນຽບ​ຂາວ ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ ເລື້ອງ ​ປິດ​​ລັດ​ຖະບານ ແຕ່ຍັງໝັ້ນ​ໃຈ ​ເລື້ອງ​ກຳ​ແພງ​ຊາຍ​ແດນ​

ປະທານາທິບໍດີສະ​ຫະ​ລັດ ​ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ຍົກ​ມື​ສົ່ງ​ສັນ​ຍານ​ໃຫ້ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ທ່ານ​ຍ່າງ​ຜ່ານ​ທາງ​ເດີນ ໃນ​ຫ້ອງ Oval Office ທີ່​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ, 25 ມັງ​ກອນ 2019.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ທຳ​ນຽບ​ຂາວ​ກ່າວ​ວ່າ ປະທານາທິບໍດີສະ​ຫະ​ລັດ ​ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ຕ້ອງ​ການ​ທີ່​ຈະ​
ຫຼີກ​ລ່ຽງ ບໍ່​ໃຫ້​ມີ​ການ​ປິດ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ເປັນ​ບາງ​ສ່ວນ​ຕື່ມ​ອີກ ແຕ່​ກໍ​ຍັງ​ມີ​ຄວາມ ໝາຍ​ໝັ້ນ
​ຕໍ່​ການສ້າງ​ເຄື່ອງກີດ​ຂວາງ​ອັນ​ໃໝ່ ຕາມຊາຍ​ແດນ​ສະ​ຫະ​ລັດ ຕິດ​ກັບ ເມັກ​ຊິ​ໂກ ຊຶ່ງສະ​
ມາ​ຊິກ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່ ​ຂອງ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ​ຍັງຈະ​ປະ​ຕິ​ເສດ​ຢູ່ນັ້ນ.

“ປະທານາທິບໍດີ ບໍ່​ຕ້ອງ​ການ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ປິດ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລົງ​ອີກ​ຄັ້ງ ນັ້ນ ບໍ່​ແມ່ນ​ເປົ້າ​
ໝາຍ.” ນັ້ນ​ຄື​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງໂຄ​ສົກ​ຂອງ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ ທ່ານ​ນາງ​ຊາ​ຣາ ຮັກ​ກາ​ບີ ແຊນ​ເດີ​ຣ໌​ສ
ໄດ້​ກ່າວ​ໄວ້ ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້ ຢູ່​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຖະ​ແຫຼງ​ຂ່າວ ບ່ອນ​ທີ່​ທ່ານ​ນາງ​ໄດ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​
ໃຫ້ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ “ເອົາ​ຈິງ​ເອົາ​ຈັງເພື່ອ​ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ຫາ ຢູ່​ທີ່ຊາຍ​ແດນນັ້ນ, ຊຶ່ງ​ຮວ​ມ​ທັງ​
ການ​ໃຫ້​ງົບ​ປະ​ມານ​ໃນ​ການ​ສ້າງ​ກຳ​ແພງ.”

ຫຼາຍໆ​ພະ​ແນກການ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານໄດ້​ເປີດ​ຄືນ​ແລ້ວ ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ໄດ້​ມີ​ການ​ປິດ​ລັດ​ຖະ​
ບານ​ລົງ​ເປັນ​ເວ​ລາ​ດົນ​ນານທີ່​ສຸດໃນ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ. ​ເມື່ອທ້າຍ​ສັບ​ປະ​ດາ
​ທີ່​ແລ້ວ, ທ່ານ​ທ​ຣຳ​ໄດ້​ລົງ​ນາມ​ ໃນ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ອະ​ນຸ​ມັດງົບ​ປະ​ມານ ເປັນ​ເວ​ລາ 3 ສັບ​ປະ​ດາ ​
ເພື່ອ​ໃຫ້​ເວ​ລາ​ແກ່​ຄະ​ນະເຈ​ລະ​ຈາ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ ມີ​ໂອ​ກາດ ທີ່​ຈະ​ປະ​ກອບ​ແຜນ​ການ
​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ເພື່ອ​ເສີມ​ຂະ​ຍ​ຫາຍ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຊາຍ​ແດນ​.

ໂຄສົກຂອງທຳນຽບຂາວ ທ່ານນາງຊາຣາ ຮັກກາບີ ແຊນເດີຣ໌ສ ກ່າວ​ຕໍ່​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ ໃນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຖະ​ແຫຼງ​ຂ່າວ ທີ່​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ, 28 ມັງ​ກອນ 2019.
ໂຄສົກຂອງທຳນຽບຂາວ ທ່ານນາງຊາຣາ ຮັກກາບີ ແຊນເດີຣ໌ສ ກ່າວ​ຕໍ່​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ ໃນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຖະ​ແຫຼງ​ຂ່າວ ທີ່​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ, 28 ມັງ​ກອນ 2019.

ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ຂອງ​ທັງ​ສອງພັກ, ທີ່ປະ​ກອບ​ດ້ວຍ ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ທີ່​ມາຈາກ​ທັງ ສອງ​ສະ​ພາ ແມ່ນຈະເລີ້ມ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ກັນໃນ​ວັນພຸດ​ມື້​ອື່ນນີ້. ແຕ່​ວ່າ ການ​ຢືນຢັນ​ຂອງ​ແຕ່​ລະ​ພັກ ກ່ຽວ​ກັບການ​ຈັດ​ສັນ​ງົບ​ປະ​ມານ ​ຕໍ່​ການ​ສ້າງ​ກຳ​ແພງຊາຍ​ແດນ ທີ່​ພາ​ໃຫ້​ມີການ​ປິດ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລົງນັ້ນ ​ແມ່ນ​ຍັງ​ມີ​ຢູ່

​ຜູ້​ນຳ​ສຽງ​ສ່ວນ​ນ້ອຍ​ໃນ​ສະ​ພາ​ສູງ ທ່ານ​ຊັກ​ ຊູມ​ເມີ ຈາກ​ລັດ​ນິວຢອກ ໄດ້​ກ່າວ​ໄວ້​ບໍ່​ດົນ ກ່ອນ​ທີ່​ທ່ານ​ນາງແຊນ​ເດີ​ຣ໌​ສ​ຖະ​ແຫຼງໂດ​ຍ​ເວົ້າ​ວ່າ “ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ແມ່ນ​ບໍ່​ເຫັນ​ພ້ອມ​ຢ່າງ​ແຂງ​ຂັນກັບ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ຕໍ່​ຄວາມ​ຈຳ​ເປັນຕໍ່​ການ​ສ້າງ ກຳ​ແພງທີ່​ມີລາ​ຄາ​ແພງ​ແລະ​ບໍ່​ມີ​ປະ​ສິດ​ຕິ​ຜົນ​.”

“​ສິ່ງ​ທີ່​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ເຊື່ອ​ນັ້ນ ກໍ​ແມ່ນ​ວ່າ, ຢູ່​ຊາຍ​ແດນ​ບ່ອນ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ, ພວກ​ເຮົາ​ຄວນ​ຈະ​ມີ​ການ​ປະ​ສົມ​ປະ​ສານ​ກັນ​ຂອງທັງສາມອົງ​ປະ​ກອບເຊັ່ນ ສິ່ງ​ກີດ​ຂວາງ​ຕ່າງໆ, ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຈີ, ແລະ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ນຳ​ດ້ວຍ,” ນັ້ນ​ຄື​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ທ່ານ​ຈອນ ຄໍ​ນິນ ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສູງສັງ​ກັດ​ພັກ​ຣີ​ພັບ​ບ​ລີ​ກັນຈາກ​ລັດ​ເທັກ​ຊັດ ໄດ້​ກ່າວ​ໄວ້ ແລະ​ທ່ານ​ກ່າວ​ຕໍ່​ໄປ​ວ່າ “ສະ​ນັ້ນ ພວກ​ເຮົາຈຶ່ງຈຳ​ເປັນ​ທີ່​ຈະ​ມີ​ອົງປະ​ກອບ​ທີ່​ກ່າວ​ມາ​ນີ້ ​ໃນຮ່າງ​ກົດ​ໝາຍ ການ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຊາຍ​ແດ​ນ ທີ່​ຫວັງ​ວ່າ​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ໄດ້​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ກັນ ​ໃນ​ອີກ​ບໍ່​ເທົ່າ​ໃດສັບ​ປະ​ດາຕໍ່​ໜ້າ​ນີ້.”

ກ່ອນ​ໜ້າ​ນີ້ ທ່ານ​ທ​ຣຳ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ເຫັນ​ວ່າ​ຄົງ​ມີໂອ​ກາດ ​ໜ້ອຍກວ່າ 50 ເປີ​ເຊັນ
ທີ່​ບັນ​ດານັກເຈ​ລະ​ຈາ​ຂອງລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ​ຈະ​ສາ​ມາດ​ນຳ​ສ​ະ​ເໜີ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ຊຶ່ງເປັນ​ທີ່
​ຮັບ​ເອົາ​ໄດ້​ຕໍ່​ທ່ານ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້ມ​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ກ່າວ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານຈອນ ຄໍນິນ ສະມາຊິກສະພາສູງ ສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນ ຈາກລັດເທັກຊັສ, (ຊ້າຍ) ແລະ ທ່ານ ແທດ ຄຣູສ໌ ສະມາຊິກສະພາສູງ ສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນ ຈາກລັດເທັກຊັສ, ຮັບຟັງ ໃນຣີໂອ ແກຣນເດ ໃນຊາຍແດນພາກໃຕ້ ຕິດກັບປະເທດ ເມັກຊິໂກ ໃນເມືອງເມັກ ແອລລັນ, ເທັກຊັສ, 10 ມັງກອນ 2019.
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ກ່າວ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານຈອນ ຄໍນິນ ສະມາຊິກສະພາສູງ ສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນ ຈາກລັດເທັກຊັສ, (ຊ້າຍ) ແລະ ທ່ານ ແທດ ຄຣູສ໌ ສະມາຊິກສະພາສູງ ສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນ ຈາກລັດເທັກຊັສ, ຮັບຟັງ ໃນຣີໂອ ແກຣນເດ ໃນຊາຍແດນພາກໃຕ້ ຕິດກັບປະເທດ ເມັກຊິໂກ ໃນເມືອງເມັກ ແອລລັນ, ເທັກຊັສ, 10 ມັງກອນ 2019.

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