ສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ລະບຸ “ການກະກຽມທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້” ໃນການໂຈມຕີ
ດ້ວຍອາວຸດເຄມີ ໂດຍກອງກຳລັງລັດຖະບານຊີເຣຍ ທີ່ຄ້າຍຄືກັບການໂຈມຕີເມື່ອ
ເດືອນເມສາທີ່ຜ່ານມານີ້ ໃນພາກເໜືອຂອງຊີເຣຍ ທີ່ເຮັດໃຫ້ມີການຕອບໂຕ້ຢ່າງ
ໄວວາຂອງສະຫະລັດ ດ້ວຍການໂຈມຕີທາງອາກາດ.
ຖະແຫຼງສະບັບນຶ່ງໃນແລງວັນຈັນວານນີ້ ຈາກໂຄສົກທຳນຽບຂາວ ທ່ານ Sean
Spicer ໄດ້ເຕືອນປະທານາທິບໍດີຊີເຣຍ ທ່ານ Bashar al-Assad ວ່າ ຖ້າຫາກວ່າ
ກອງກຳລັງ ລັດຖະບານຊີເຣຍ ທຳການໂຈມຕີດ້ວຍອາວຸດເຄມີອີກ “ທ່ານແລະກອງ
ກຳລັງຂອງທ່ານຈະຕ້ອງຊົດໃຊ້ໃນລາຄາແພງ.”
ຍັງບໍ່ທັນມີຂໍ້ມູນທີ່ຊັດເຈນ ຫຼື ຫຼັກຖານ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນການກະກຽມ ຕາມທີ່ມີ
ການກ່າວຫານັ້ນ.
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດປະຈຳອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານນາງ Nikki
Haley ໄດ້ຂຽນລົງໃນ Twitter ວ່າ ການໂຈມຕີໃດໆໃນອະນາຄົດ ຕໍ່ພົນລະເຮືອນ
“ຈະຕ້ອງຖິ້ມໂທດໃສ່ທ່ານ Assad ແລະ ຣັດເຊຍ ກັບອີຣ່ານ ທີ່ສະໜັບສະໜູນ
ທ່ານໃນການສັງຫານ ປະຊາຊົນຂອງຕົນເອງນັ້ນ.”
ຣັດເຊຍ ແລະອີຣ່ານ ແມ່ນຜູ້ທີ່ສະໜັບສະໜູນຫຼັກ ແລະໄດ້ຊ່ອຍເຫຼືອທາງດ້ານທະຫານ
ໃນການຕໍ່ສູ້ທີ່ສະລັບຊັບຊ້ອນ ກັບພວກຕໍ່ຕ້ານສອງຝ່າຍ ຄືພວກຝ່າຍຄ້ານ ແລະພວກ
ຫົວຮຸນແຮງກຸ່ມລັດອິສລາມ.
ທ່ານ Dmitry Peskov ໂຄສົກປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ໄດ້ບອກກັບພວກນັກຂ່າວ
ກ່ຽວກັບການຂົ່ມຂູ່ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ຕໍ່ຜູ້ນຳຊີເຣຍ ນັ້ນວ່າ “ເປັນສິ່ງທີ່ຮັບເອົາບໍ່ໄດ້,”
ແລະທ່ານບໍ່ໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງການໂຈມຕີດ້ວຍອາວຸດເຄມີໃດໆເລີຍ.
ໃນການໂຈມຕີ ຄັ້ງວັນທີ 4 ເມສາ ຜ່ານມາ ຕໍ່ເມືອງ Khan Sheikhoun ທີ່ເປັນທີ່ໝັ້ນ
ຂອງຝ່າຍຄ້ານ ໄດ້ສັງຫານຫຼາຍກວ່າ 80 ຄົນ. ນັກຊ່ຽວຊານຈາກລັດຖະບານຝຣັ່ງ
ໄດ້ພົບເຫັນວ່າ ແກັສ sarin ແມ່ນໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ ຮວມກັບສານ hexzmine ແລະຂັ້ນຕອນການຜະລິດແບບດຽວກັນ ທີ່ໃຊ້ໃນການໂຈມຕີດ້ວຍອາວຸດເຄມີ ທີ່ໃຊ້ໂດຍລັດຖະບານ
ຊີເຣຍ.
ທ່ານ Assad ໄດ້ປະຕິເສດ ວ່າ ກອງກຳລັງ ຂອງທ່ານ ບໍ່ໄດ້ຮັບຜິດຊອບ ໃນສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນ
ໃນເມືອງ Khan Sheikhoun ໂດຍກ່າວວ່າ ເຫດການທີ່ວ່ານີ້ ແມ່ນໄດ້ “ເສກສັນປັ້ນແຕ່ງ
ຂຶ້ນມາ” ທີ່ທາງສະຫະລັດ ໄດ້ນຳໃຊ້ ເພື່ອແກ້ແຄ້ນທາງທະຫານ ຕໍ່ກອງກຳລັງຊີເຣຍ.
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