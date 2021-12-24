ທຳນຽບຂາວ ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ວໍຊິງຕັນພວມຈັບຕາຢ່າງໃກ້ຊິດເບິ່ງມົສກູແລະຍັງສືບຕໍ່ມີຄວາມໝັ້ນໝາຍທາງດ້ານການທູດລະຫວ່າງການເຈລະຈາໃນລະດັບສູງຄັ້ງຈະມານີ້. ການຖະແຫຼງດັ່ງກ່າວມີຂຶ້ນທ່າມກາງການໃຊ້ຄຳເວົ້າທີ່ຮ້ອນແຮງເພີ້ມຂຶ້ນຂອງຜູ້ນຳຣັດເຊຍ ຊຶ່ງໃນວັນພະຫັດວານນີ້ໄດ້ກ່າວຫາສະຫະລັດແລະພັນທະມິດເນໂຕ້ວ່າ ບ່ອນທຳລາຍປະເທດຂອງທ່ານ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານສືບຕໍ່ເຕົ້າໂຮມກຳລັງທະຫານ ເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ໃນບໍລິເວນຊາຍແດນຣັດເຊຍຕິດກັບຢູເຄຣນ.
ປະທານາທິບໍດີວລາດີເມຍ ປູຕິນ ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ລະຫວ່າງການຖະແຫຼງຂ່າວທ້າຍປີ ໂດຍເວົ້າວ່າ “ພວກເຈົ້າຂະຫຍາຍອົງການເນໂຕ້ໄປທາງທິດຕາເວັນອອກ" ແລະທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວຫາ ອົງການສືບລັບ ຂອງປະເທດຕາເວັນຕົກວ່າພະຍາຍາມທີ່ແຍກສະຫະພັນຣັດເຊຍອອກຈາກກັນໂດຍນຳໃຊ້ກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍຕ່າງໆ. ແນ່ນອນ ພວກເຮົາໄດ້ຮ້ອງຂໍບໍ່ໃຫ້ພວກເຈົ້າ ເຮັດແບບນັ້ນ ດັ່ງທີ່ພວກເຈົ້າໄດ້ສັນຍາວ່າຈະບໍ່ເຮັດ.
“ແຕ່ພວກເຮົາໄດ້ຖືກແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ: ‘ເອກກະສານທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນຢູ່ໃສ? ມັນບໍ່ມີ ດັ່ງນັ້ນ ພວກເຈົ້າຕ້ອງຟ້າວໄປ. ພວກເຮົາບໍ່ສົນໃຈດອກກ່ຽວກັບຄວາມເປັນຫ່ວງຂອງພວກເຈົ້າ.’ ມັນເກີດຂຶ້ນທຸກໆປີແລະທຸກໆເທື່ອທີ່ພວກເຮົາຍູ້ຄືນ ແລະພວກເຮົາໄດ້ພະຍາຍາມປ້ອງກັນບາງສິ່ງບາງຢ່າງຫຼືສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງຂອງພວກເຮົາ (ແຕ່ພວກເຮົາຖືກແຈ້ງວ່າ) ບໍ່ຈົ່ງຟ້າວໄປຊະພ້ອມກັບຄວາມເປັນຫ່ວງຂອງພວກເຈົ້າ ພວກເຮົາຈະເຮັດໃນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຢາກເຮັດ.”
“ຄວາມຈິງເປັນເລື້ອງທີ່ຕະລົກ” ໂຄສົກຂອງທຳນຽບຂາວ ທ່ານນາງເຈັນ ຊາກິ ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ເພື່ອຕອບຄຳຖາມຂອງພວກນັກຂ່າວ ກ່ຽວກັບການກ່າວຫາຂອງປະທານາທິບໍດີປູຕິນ. “ແລະຄວາມຈິງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ການຮຸກຮານພຽງອັນດຽວທີ່ພວກເຮົາເຫັນຢູ່ໃນເວລານີ້ທີ່ຊາຍແດນຣັດເຊຍຕິດກັບຢູເຄຣນ ກໍແມ່ນການເສີມກຳລັງທະຫານໂດຍຣັດເຊຍແລະການໃຊ້ສຳນວນຄຳເວົ້າແບບເກາະຜິດໂດຍຜູ້ນຳຣັດເຊຍ.”
ທ່ານນາງເຈັນ ຊາກິ ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດຈະພົບປະໃນລະດັບສູງກັບລັດຖະບານຣັດເຊຍ ໃນຕົ້ນເດືອນມັງກອນ ແຕ່ທ່ານນາງ ກໍບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດຫຍັງຫຼາຍກ່ຽວກັບວ່າການເຈລະຈາ ຈະມີຂຶ້ນໃນເວລາໃດ ມັນຈະມີຂຶ້ນຢູ່ໃສ ແລະຜູ້ໃດຈະມີສ່ວນພົວພັນ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄຳຕອບຢ່າງເປັນການເປີດເຜີຍໃດໆ ຕໍ່ຄຳຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງມົສກູ ແລະກໍຮວມທັງການປະຕິເສດຂອງອົງການເນໂຕ້ ໃນການເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງຢູເຄຣນ ແລະກຸ່ມພັນທະມິດ ໄດ້ຫຼຸດການສົ່ງກຳລັງຂອງຕົນ ເຂົ້າປະຈຳການ ຢູ່ໃນພາກກາງ ແລະພາກຕາເວັນອອກຂອງຢູໂຣບ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສຂອງລັດຖະບານທ່ານນຶ່ງ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ “ແນວໃດກໍຕາມ ຣັດເຊຍໄດ້ເລືອກທີ່ຈະຈັດການກັບເລື້ອງຕ່າງໆແຕ່ພວກເຮົາບໍ່ມີແຜນການທີ່ຈະເຈລະຈາແບບໃຫ້ຄົນຮູ້. ມັນບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຄິດວ່າ ເປັນເລື້ອງທີ່ສ້າງສັນ ຫຼືເປັນວິທີທາງເພື່ອສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າໃນການເຈລະຈາທາງດ້ານການທູດໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ. ພວກເຮົາຈະບໍ່ຕອບຕໍ່ທຸກຂໍ້ສະເໜີ ຫຼືໃຫ້ຄວາມເຫັນທີ່ໄດ້ໃຫ້ໄປ ຮວມທັງຂອງປະທານາທິບໍດີປູຕິນ.”
ເບິ່ງຄວາມເຫັນ
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