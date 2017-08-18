ທ່ານ Bannon ກ່າວວ່າ ຈະບໍ່ມີການແກ້ໄຂ ທາງທະຫານ ຢູ່ ເກົາຫຼີເໜືອ

ທ່ານ Stephen Bannon ຫົວໜ້າດ້ານຍຸດທະສາດຂອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ,
ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣໍາ, ເວົ້າວ່າ ບໍ່ມີການແກ້ໄຂບັນຫາດ້ວຍວິທີການໃຊ້ກໍາລັງທະຫານ
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ການນາບຂູ່ຈາກການພັດທະນາອາວຸດນີວເຄລຍຂອງເກົາຫລີເໜືອ
ສິ້ນສຸດລົງ ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານທຣໍາ ຈະສັນຍາວ່າ ຈະຕອບໂຕ້ຄືນຕໍ່ການໂຈມຕີຂອງ
ພຽງຢາງດ້ວຍ “ໄຟ ແລະຄວາມໂກດແຄ້ນທີ່ສຸດແບບໂລກຍັງບໍ່ເຄີຍເຫັນຈັກເທື່ອ” ກໍຕາມ.
ທ່ານທຣໍາ ໄດ້ທໍາການຂູ່ຄືນຕໍ່ການນາບຂູ່ທີ່ນັບມື້ ນັບຫາທາງເກາະຜິດໃນຊຸມອາທິດໝໍ່ໆ
ມານີ້ຂອງເກົາຫລີເໜືອ ພາຍຫລັງທີ່ປະເທດຄອມມີວນິສທີ່ຢູ່ໂດດດ່ຽວດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຍິງ
ທົດລອງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດສອງຄັ້ງ ໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ແລະການທີ່ປະເທດດັ່ງກ່າວ
ອ້າງວ່າ ຕົນສາມາດທີ່ຈະທໍາການໂຈມຕີແຜ່ນດິນໃຫຍ່ຂອງສະຫະລັດໄດ້ນັ້ນ.
ແຕ່ວ່າ ໃນການໃຫ້ສໍາພາດຕໍ່ວາລະສານ The American Prospect ໃນອາທິດນີ້
ທ່ານ Bannon ໄດ້ຫລຸດຜ່ອນໂອກາດທີ່ຈະມີສົງຄາມລະຫວ່າງສອງປະເທດເກີດຂຶ້ນ ລົງໜ້ອຍທີ່ສຸດ.
ທ່ານກ່າວວ່າ "ບໍ່ມີການແກ້ໄຂບັນຫາດ້ວຍວິທີການໃຊ້ກໍາລັງທະຫານອີກແລ້ວ, ໃຫ້ເຊົາ
ຄິດສະ. ມັນຈະມີສົງຄາມເກີດຂຶ້ນ ກໍຕໍ່ເມື່ອມີຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງ ສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນ ຢູ່ໃນ
ຂ້າງນຶ່ງຂອງສົມມະການວ່າ ການເຮັດສົງຄາມຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ຄົນ 10 ລ້ານຄົນຢູ່ໃນນະ
ຄອນໂຊລເສຍຊີວິດພາຍໃນ 30 ນາທີ ຍ້ອນອາວຸດທໍາມະດາແລ້ວ ຂ້ອຍກໍບໍ່ຮູ້ວ່າ ທ່ານ
ເວົ້າເຖິງຫຍັງກັນແທ້, ສະນັ້ນບໍ່ມີການແກ້ໄຂບັນຫາດ້ວຍວິທີການໃຊ້ກໍາລັງທະຫານຢູ່ໜີ້,
ພວກເຂົາກໍຮູ້ແລ້ວ."
ທ່ານ Bannon ຍັງເວົ້າອີກວ່າ ຈຸດເພັ່ງເລັງໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ກໍຄືເຮັດແນວໃດໃຫ້ສະຫະລັດ
ຊຶ່ງເປັນປະເທດທີ່ມີເສດຖະກິດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກຢູ່ແລ້ວນັ້ນ ຊະນະສົງຄາມການ
ຄ້າກັບຈີນ ຊຶ່ງເປັນປະເທດທີ່ມີເສດຖະກິດ ໃຫຍ່ເປັນອັນດັບສອງຂອງໂລກນັ້ນ.
ທ່ານກ່າວດັ່ງນີ້ "ສໍາລັບຂ້າພະເຈົ້າແລ້ວ, ສົງຄາມທາງເສດຖະກິດກັບຈີນ ແມ່ນໝົດທຸກ
ສິ່ງທຸກຢ່າງ. ແລະພວກເຮົາຈະຕ້ອງໄດ້ສຸມໃສ່ສົງຄາມນັ້ນຢ່າງສຸດກໍາລັງເລີຍ. ຖ້າຫາກວ່າ
ພວກເຮົາຍັງສືບຕໍ່ເສຍໄຊໄປອີກ ພວກເຮົາກໍຍັງອີກຫ້າປີ, ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ສູງສຸດກໍຍັງ
ອີກ 10 ປີ ກໍຈະໄປເຖິງຈຸດຕໍ່າສຸດຂອງໂງຕົວຄືນມາໄດ້ ຊຶ່ງວ່າຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາບໍ່ສາ
ມາດຟື້ນໂຕໄດ້ເລີຍ.”
ທ່ານກ່າວຢໍ້າອີກວ່າ "ພວກເຮົາກໍລັງທໍາສົງຄາມການຄ້າກັບຈີນ. ສົງຄາມນີ້ແມ່ນກ່າວ
ຢູ່ໃນເອກະສານທຸກອັນຂອງພວກເຂົາ. ພວກເຂົາບໍ່ມີຄວາມຫວັ່ນເກງໃດໆ ທີ່ຈະເວົ້າ
ອອກມາວ່າ ພວກເຂົາກໍາລັງເຮັດສົງຄາມກັບເຮົາ. ໃນອີກ 25 ຫລື 30 ປີຂ້າງໜ້າ ນຶ່ງ
ໃນສອງປະເທດນີ້ ຈະເປັນປະເທດມະຫາອໍານາດທີ່ຄອບງໍາໂລກ ແລະມັນກໍຈະແມ່ນ
ພວກເຂົາ ທີ່ຈະເປັນມະຫາອໍານາດ ຖ້າຫາກພວກເຮົາຍັງສືບຕໍ່ລົງໄປໃນແລວທາງອັນນີ້.
ສ່ວນເກົາຫລີນັ້ນພວກເຂົາກໍພຽງແຕ່ຕ່ອຍຕີເຮົາໄປພ້ອມໆກັນ. ມັນເປັນພຽງການສະ
ແດງຍ່ອຍຢູ່ຂ້າງໆຂອງເວທີ."
ທ່ານທໍາໄດ້ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອຈາກປະທານປະເທດ ສີ ຈິ້ນຜິງຂອງຈີນ ໃນຂະນະທີ່
ສະຫະລັດພະຍາຍາມທີ່ຈະສະກັດກັ້ນ ທ່ານ ກິມຈົງອຸນ ຜູ້ນໍາເກົາຫລີເໜືອ ບໍ່ໃຫ້ຫັນເອົາ
ປະເທດຂອງຕົນ ກາຍເປັນມະຫາອຳນາດນິວເຄລຍປະເທດທີເກົ້າຂອງໂລກຢ່າງເຕັມ
ປ່ຽມ. ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນນັ້ນ ທ່ານທຣໍາມີຄວາມລໍາຄານໃຈ ທີ່ເຫັນວ່າສະຫະລັດມີ
ການຂາດດູນການຄ້າກັບປັກກິ່ງ ແບບຊໍາເຮື້ອ ຊຶ່ງໃນປີກາຍນີ້ ແມ່ນຂາດດູນຢູ່ 347 ຕື້
ໂດລາ ແລະການຂາດດູນທີ່ສະສົມມາໃນປີນີ້ກໍຢູ່ໃນຈັງຫວະດຽວກັນ. ໃນອາທິດນີ້ ທ່ານ
ທຣໍາ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ທ່ານ Robert Lighthizer ຫົວໜ້າ ຜູ້ຕາງໜ້າທາງການຄ້າສະຫະລັດ
ສອບສວນເບິ່ງວ່າ ຈີນໄດ້ລັກລອບຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງສະຫະລັດຫລັດຫລືບໍ່ ເຖິງ
ແມ່ນຈີນຈະບອກວ່າ ໃນທີ່ສຸດທັງສອງປະເທດກໍຈະກາຍເປັນຜູ້ເສຍຫາຍ ຖ້າຫາກມີ
ການເຮັດສົງຄາມທາງການຄ້າໃດໆ ກໍຕາມ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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