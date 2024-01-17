ທໍານຽບຂາວ 'ມີຄວາມກັງວົນ' ໃນຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງເອທີໂອເປຍ ແລະເຂດໂຊມາລີແລນ

ທຳນຽບຂາວ ມອງເຫັນຄວາມກັງວົນດ້ານຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດໃນຂໍ້ຕົກລົງເມື່ອໄວໆມານີ້ ໃນການໃຫ້ສິດເຊົ່າ ຊາຍຝັ່ງທະເລແດງ ແກ່ເອທີໂອເປຍ ໂດຍເຂດໂຊມາລີແລນ ທີ່ແຍກໂຕອອກຈາກໂຊມາເລຍ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານໃນວັນອັງຄານວານນີ້. ແຕ່ບັນດານັກຊ່ຽວຊານໄດ້ຕັ້ງຄຳຖາມກ່ຽວກັບຄຳໝັ້ນສັນຍາ ແລະຄວາມສາມາດຂອງວໍຊິງຕັນ ເພື່ອສະກັດກັ້ນຄວາມເຄັ່ງຕຶງຢູ່ໃນຂົງເຂດທີ່ປັ່ນປ່ວນນີ້.
ທັງສອງຝ່າຍໄດ້ລົງນາມ ໃນຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ ເມື່ອວັນທີ 1 ມັງກອນ ຜ່ານມາ. ໃນເວລານັ້ນ, ໂຄສົກລັດຖະບານຂອງເອທິໂອເປຍ ທ່ານເຣດວານ ຮຸສເຊນ (Redwan Hussien) ກ່າວວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວຍັງ “ແຜ້ວທາງໄປສູ່ການເຂົ້າເຖິງ ການເຊົ່າຖານທັບ ຢູ່ບໍລິເວນທະເລແດງ” ອີກດ້ວຍ.
ທ່ານຈອນ ເຄີບີ, ຜູ້ອໍານວຍການຝ່າຍຍຸດທະສາດໃນການສື່ສານຂອງ ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ, ກ່າວຕໍ່ VOA ວ່າ ວໍຊິງຕັນກໍາລັງດໍາເນີນງານກັບບັນດາພາຄີຢູ່ໃນພາກພື້ນ ລວມທັງສະຫະພາບອາຟຣິກາແລະອົງການລະຫວ່າງລັດຖະບານ 8 ປະເທດ ກ່ຽວກັບກຸ່ມການພັດທະນາທາງດ້ານການຄ້າ ເພື່ອຊຸກ ຍູ້ການຕໍ່ຕ້ານບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ບໍ່ມີການຜູກມັດ, ເຊິ່ງລັດຖະບານໂຊມາເລຍ ທີ່ມີສໍານັກງານໃຫຍ່ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງໂມກາດິສຊູເຫັນວ່າ ຜິດກົດໝາຍ.
ທ່ານເຄີບີ ກ່າວວ່າ "ແນ່ນອນ ພວກເຮົາມີຄວາມກັງວົນໃຈ," ແລະກ່າວຕື່ມວ່າ "ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເວົ້າມາແລ້ວຫຼາຍໆຄັ້ງ, ພວກເຮົາສະຫນັບສະຫນຸນອະທິປະໄຕຂອງໂຊມາເລຍ, ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ, ແລະພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ຮັບການເຄົາລົບ."
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