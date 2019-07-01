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ທຳ​ນຽບ​ຂາວ: ຂໍ້​ຕ​ົກ​ລົງ​ ການ​ຄ້າ​ກັບ ຈີນ ຍັງ​ປິດບໍ່​ໄດ້​ເທື່ອ

ຫົວ​ໜ້າ​ທີ່​ປຶກ​ສາ​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດຂອງ ທຳ​ນຽບ​ຂາວ ທ່ານ ແລ​ຣີ ຄຸດ​ໂລ ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ​ຕໍ່​ນັກ​ຂ່າວ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ດ້ານ​ການ​ຄ້າ​ກັບ ຈີນ ທີ່​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ. ນ​ະ​ຄອນຫຼວງ ວໍ​ຊິງ​ຕັນ. 3 ທັນ​ວາ, 2018.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ທີ່​ປຶກ​ສາ​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ ຂອງ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ ທ່ານ ແລ​ຣີ ຄຸດ​ໂລ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດ​
ວານນີ້ວ່າ ການສືບຕໍ່ເຈລະຈາດ້ານການຄ້າ ສະຫະລັດ ກັບ ຈີນ “ແມ່ນສຳຄັນຫຼາຍ,”
ແຕ່ໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າ ມັນບໍ່ມີຄວາມຄາດຫວັງໃນທັນທີ ສຳລັບຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງ ສອງປະ
ເທດທີ່ມີເສດຖະກິດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກນັ້ນ.

ທ່ານ ຄຸດ​ໂລ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ລາຍ​ການ​ສຳ​ພາດ​ຂອງໂທ​ລະ​ພາບ Fox News ໃນ​ວັນ​ອາ​
ທິດວານນີ້ວ່າ “ການເຈລະຈາຈະດຳເນີນໄປເປັນເວລາໃດນຶ່ງ.”

ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ ທັງ​ສອງ​ປະ​ເທດ​ໄດ້​ບັນ​ລຸ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ ​ຄັ້ງ​ໃໝ່ 90 ເປີ​ເຊັນໃນ​ຕົ້ນ​ເດືອນ​ພຶດ
ສະພາທີ່ຜ່ານມາ, ກ່ອນການເຈລະຈາໄດ້ຫັກພັງລົງ ໃນສິ່ງທີ່ໄດ້ກາຍເປັນທາງຕັນດົນ
ເຖິງ 7 ອາທິດ. ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທ​ຣຳ ແລະ ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ
ຈີນ ທ່ານ ສີ ຈິ່ນຜິງ ໄດ້ຕົກລົງກັນໃນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ ຢູ່ນອກກອງປະຊຸມສຸດຍອດ
ເສດຖະກິດຂອງກຸ່ມ 20 ປະເທດ ຫຼື G-20 ໃນປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ ເພື່ອເລີ່ມຄືນການເຈລະ
ຈາກັນ.

ແຕ່​ທ່ານ ຄຸດ​ໂລ ໄດ້​ປະ​ເມີນ​ວ່າ “10 ເປີ​ເຊັນ​ສຸດ​ທ້າຍ​ອາດ​ຈະ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ​ທີ່​ສຸດ” ດ້ວຍ​
ບັນຫາທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂເຊັ່ນ ການໂຈມຕີທາງຄອມພິວເຕີ, ຈີນ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງວ່າ
ບໍລິສັດຕ່າງໆຂອງ ສະຫະລັດ ຕ້ອງມອບກຳມະສິດເທັກໂນໂລຈີທີ່ເຂົາເຈົ້າໃຊ້, ລັດ
ຖະບານ ຈີນ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນບໍລິສັດຕ່າງໆຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ການຂາຍອົງ
ປະກອບດ້ານເທັກໂນໂລຈີຂອງ ສະຫະລັດ ໃຫ້ບໍລິສັດຍັກໃຫຍ່ດ້ານເທັກໂນໂລຈີຫຼາຍ
ປະເທດ ຫົວເຫວີຍ ຂອງ ຈີນ.

ທ່ານ ທ​ຣຳ ໄດ້​ຕົກ​ລົງ​ໃນ​ການ​ປະ​ຊຸມ​ຂອ​ງ​ທ່ານ​ກັບ​ທ່ານ ສີ ເພື່ອ​ອຳ​ນວຍ​ຄວາມ​ສະ​
ດວກ ການຂາຍອົງປະກອນທີ່ເຮັດໃນ ສະຫະລັດ ໃຫ້ບໍລິສັດ ຫົວເຫວີຍ, ເປັນການ
ປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍ ທີ່ເພື່ອນຮ່ວມພັກ ຣີພັບບລີກັນ ຂອງທ່ານ ທ​ຣຳ ໃນ ສະ​ຫະ​ລັດ
ບໍ່ເຫັນພ້ອມ ເພາະວ່າ ເຂົາເຈົ້າໂຕ້ແຍ້ງວ່າ ບໍລິສັດ ຫົວເຫວີຍ ສາມາດເອົາແຜ່ນໄມໂຄ
ຊິບ (Chip) ແອບຟັງຄວາມລັບຂອງ ຈີນ ໃສ່ໃນສິນຄ້າຜູ້ບໍລິໂພກຂອງເຂົາເຈົ້າ ທີ່ຂາຍ
ໃນຕ່າງປະເທດ. ສະມາຊິກສະພາສູງ ທ່ານ ມາໂກ ຣູບີໂອ ຈາກລັດ ຟລໍຣິດາ ໄດ້ເອີ້ນ
ມັນວ່າ “ຄວາມຜິດພາດຄັ້ງຫາຍະນະ.”

ທ່ານ ຄຸດ​ໂລ ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ ຮູ້​ວ່າ “ມັນ​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ດ້ານ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ແຫ່ງ​ຊາດ”
ກັບການຂາຍໃຫ້ບໍລິສັດ ຫົວເຫວີຍ. ພວກເຮົາຈະພິຈະລະນາເລື່ອງນີ້ຢ່າງລະມັດລະ
ວັງ.” ທ່ານ ຄຸດໂລ ໄດ້ກ່າວເພີ່ມເຕີມວ່າ ການອຳນວຍການຂາຍອົງປະກອບຕ່າງໆໃຫ້
ບໍລິສັດ ຫົວເຫວີຍ ຂອງທ່ານ ທຣຳ “ບໍ່ແມ່ນການໃຫ້ອະໄພຍະໂທດທີ່ມີທົ່ວໄປ.”

ທ່ານ ທ​ຣຳ​ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ທວິດ​ເຕີຫຼາຍ​ຄັ້ງ​ວ່າ “ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ທຳ​ການ​ປະ​ຊຸມ​ທີ່​ດີຫຼາຍ ​ກັບ​
ປະທານປະເທດ ສີ ແຫ່ງ ຈີນ ມື້ວານນີ້, ເຊິ່ງດີກວ່າທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຄາດໄວ້ຫຼາຍ. ຂ້າພະ
ເຈົ້າໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະບໍ່ຂຶ້ນພາສີທີ່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ ທີ່ພວກເຮົາໄດ້ປັບໄໝ ຈີນ ໃນຂະນະ
ທີ່ພວກເຮົາສືບຕໍ່ເຈລະຈາຢູ່. ຈີນ ໄດ້ຕົກລົງໃນລະຫວ່າງການເຈລະຈາວ່າ, ເຂົາເຈົ້າ
ຈະເລີ່ມຊື້ຜະລິດຕະພັນກະສິກຳ ຈຳນວນຫຼາຍຈາກຊາວນາທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພວກເຮົາ.
ຕາມການຂໍຮ້ອງຂອງບັນດາບໍລິສັດເທັກໂນໂລຈີລະດັບສູງຂອງພວກເຮົາ, ແລະ ປະ
ທານ ສີ ນັ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ບໍລິສັດ ຫົວເຫວີຍ ຂອງ ຈີນ ຊື້
ຜະລິດຕະພັນຈາກເຂົາເຈົ້າ ເຊິ່ງຈະບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດຂອງ
ພວກເຮົາ.”

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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