ທໍານຽບຂາວ ກ່າວເຖິງຜົນສໍາເລັດ ໃນການເຂົ້າເຖິງຈີນ 

ລັດຖະບານ ທ່ານໄບເດັນ ກໍາລັງກ່າວເຖິງການເຂົ້າເຖິງຂອງຕົນຕໍ່ຈີນ, ໂດຍຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການຮ່ວມມືກ່ຽວກັບການຕ້ານຢາເສບຕິດ, ການຫາລືກ່ຽວກັບປັນຍາປະດິດ ແລະການຕິດຕໍ່ພົວພັນລະຫວ່າງທະຫານກັບທະຫານຄືນໃໝ່ ເພື່ອເປັນຫຼັກຖານຂອງການຮ່ວມມື ສໍາລັບຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງລະຫວ່າງ 2 ຄູ່ແຂ່ງ.
ທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງທຳນຽບຂາວ ທ່ານເຈັກ ຊູລລິວານ ກ່າວຢູ່ກອງປະຊຸມສະພາການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ໃນຕອນແລງວັນອັງຄານແລ້ວນີ້ວ່າ “ການທູດທີ່ຂຸ້ນຂ້ຽວນີ້ ແມ່ນກ່ຽວກັບການຈັດການກັບບັນຫາຕ່າງໆທີ່ເຄັ່ງຕຶງ ແທນທີ່ຈະແກ້ໄຂຄວາມສໍາພັນ.”
ທ່ານໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນກ່ຽວກັບການຈັດ "ການເລືອກຕັ້ງຄັ້ງປະຫວັດສາດ" ຂອງໄຕ້ຫວັນໃນຕົ້ນເດືອນມັງກອນນີ້ "ໂດຍບໍ່ມີເຫດການສໍາຄັນໃດໆກ່ຽວກັບບັນຫາ ຂ້າມຊ່ອງແຄບ" ແລະກ່າວວ່າ ວໍຊິງຕັນກໍເປັນສ່ວນນຶ່ງ, ປັກກິ່ງ ແລະ ໄທເປ ກໍາລັງເຮັດວຽກ "ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການສົນທະນາສື່ສານທີ່ບິດເບືອນ ແລະການເຂົ້າໃຈຜິດ," ເຊິ່ງປັກກິ່ງຖືວ່າ ໄຕ້ຫວັນ ເປັນແຂວງນຶ່ງທີ່ບໍ່ຟັງຄວາມ ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍບໍ່ໄດ້ປະຕິເສດເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ ທີ່ຈະໃຊ້ກອງກຳລັງເພື່ອເຂົ້າຄວບຄຸມເກາະດັ່ງກ່າວ ຢ່າງເຕັມຮູບແບບ.
ຄຳປາໄສຂອງ ທ່ານ ຊູລລິວານ ແມ່ນບົດສະຫຼຸບຫຼ້າສຸດຂອງບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສໃນບໍ່ເທົ່າໃດມື້ທີ່ຜ່ານມານີ້ ໂດຍສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງລັດຖະບານ ໃນການຮັກສາສະຖຽນລະພາບ ທາງດ້ານການພົວພັນ ລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ແລະ ຈີນ.
ຟໍຣັມສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ