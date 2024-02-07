ສະພາສູງສະຫະລັດ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາການແຕ່ງຕັ້ງ ຫົວໜ້າຜູ້ຊ່ວຍຮັບຜິດຊອບກິດຈະການຝ່າຍເອເຊຍ ຂອງປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ທ່ານເຄີດ ແຄມແບລ (Kurt Campbell) ໃຫ້ເປັນຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດໃນວັນອັງຄານວານນີ້.
ທ່ານແຄມແບລ ເຂົ້າຮັບໜ້າທີ່ແທນທ່ານນາງວິນດີ ເຊີແມນ ທີ່ໄດ້ອອກບຳນານເມື່ອວັນທີ 28 ກໍລະກົດ ແລະເຂົ້າຮັບໜ້າທີ່ເປັນນັກການທູດໝາຍເລກ 2 ຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຮອງທ່ານລັດຖະມົນຕີແອນໂທນີ ບລິງເກັນ.
ໃນລະຫວ່າງການດຳລົງຕຳແໜ່ງ ເປັນຜູ້ປະສານງານ ດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ຮັບຜິດຊອບກິດຈະການອິນໂດ-ປາຊີຟິກນັ້ນ ທ່ານໄດ້ກ່າວຢ້ຳວ່າ ສະຫະລັດ ໃນຂະນະທີ່ທຳການແຂ່ງຂັນກັບຈີນ ແຕ່ກໍບໍ່ໄດ້ຊອກຫາຊ່ອງທາງ ເພື່ອໃຫ້ເກີດບັນຫາຂັດແຍ້ງປະເຊີນໜ້າກັນ. ທ່ານກ່າວວ່າ ສະຫະລັດມີຄວາມໝັ້ນໝາຍທີ່ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບບັນດາພັນທະມິດແລະຄວບຄຸມການແຂ່ງຂັນກັບຈີນແບບມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ.
ໃນຄຳໃຫ້ການ ທີ່ມີການກະກຽມລ່ວງໜ້າ ລະຫວ່າງການແຕ່ງຕັ້ງທ່ານ ໃນເດືອນທັນວານັ້ນ ທ່ານແຄມແບລ ກ່າວວ່າ “ບັນຫາທ້າທາຍໃນທຸກມື້ນີ້ ແນ່ນອນແມ່ນເປັນບັນຫາລະດັບໂລກ. ສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນເຂດນຶ່ງຂອງໂລກ ແມ່ນມີຜົນກະທົບຕໍ່ເຂດອື່ນໆ. ຄູ່ແຂ່ງຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນຮ່ວມມືກັນ ຈົ່ງເບິ່ງການໃຫ້ຄວາມສະໜັບສະໜຸນຂອງຈີນ ອີຣ່ານ ແລະເກົາຫຼີເໜືອ ຕໍ່ການເຮັດສົງຄາມຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍ. ພວກເຮົາແມ່ນເຂັ້ມແຂງກວ່າ ໃນທົ່ວແຜ່ນກະດານ ຍ້ອນພັນທະມິດແລະພາຄີຂອງພວກເຮົາ.”
“ຈີນເຊື່ອວ່າ ພວກເຮົາກຳລັງຢູ່ໃນລະຫວ່າງ ການຊຸດໂຊມລົງ ຢ່າງວ່ອງໄວ. ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນ ທີ່ພວກເຮົາໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນໃນທາງກົງກັນຂ້າມ” ທ່ານກ່າວຕໍ່ບັນດາສະມາຊິກສະພາສູງໃນລະຫວ່າງການຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງທ່ານ.
ນອກນັ້ນ ທ່ານແຄມແບລຍັງໄດ້ກ່າວຢ້ຳ ເຖິງຄວາມສຳຄັນທີ່ຮີບດ່ວນ ໃນຄວາມກ້າວໜ້າຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບໃໝ່ ທີ່ໃຫ້ຄວາມສະໜັບສະໜຸນດ້ານເງິນທຶນໄລຍະ 20 ປີ ກັບ 3 ປະເທດໝູ່ເກາະໝູ່ດອນໃນເຂດປາຊີຟິກ ປະກອບດ້ວຍໄມໂກຣເນເຊຍ (Micronesia) ມາໂຊ (Marshall) ແລະພາລາວ (Palau) ເພື່ອຕໍ່ຕ້ານອິດທິພົນຈີນຢູ່ໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ.
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