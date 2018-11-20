ທຳນຽບຂາວ ໄດ້ອອກໃບອະນຸຍາດຄືນອີກ ໃຫ້ແກ່ນັກຂ່າວຂອງ CNN ທ່ານ ຈິມ
ອາໂຄສຕາ (Jim Acosta) ໃນຂະນະທີ່ເຕືອນລາວວ່າ ລາວຈະຖືກຖອນ ໃບອະນຸ
ຍາດອີກ ຖ້າຫາກວ່າລາວບໍ່ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ ຂອງກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ
ສະບັບໃໝ່.
ທຳນຽບຂາວ ໄດ້ຖອນໃບອະນຸຍາດ ໃນການເຂົ້າໄປເກັບກຳຂ່າວຂອງທ່ານອາໂຄສຕາ
ຫຼັງຈາກທີ່ລາວບໍ່ຍອມຢຸດຖາມ ໃນຂະນະປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ບອກໃຫ້ລາວຢຸດ
ໃນການຖະແຫຼງຂ່າວ ທີ່ມີການຖ່າຍທອດທາງໂທລະພາບທົ່ວປະເທດ ເມື່ອ 2 ສັບປະດາ
ຜ່ານມານັ້ນ.
ອົງການຂ່າວ CNN ໄດ້ລະບຸວ່າ ທຳນຽບຂາວ “ອ່ອນຂໍ້ໃຫ້” ແລະຕົນກໍຈະຍົກເລີກການ
ຟ້ອງຮ້ອງ ຕໍ່ລັດຖະບານຂອງທ່ານທຣຳ.
“ຂໍຂອບໃຈທຸກໆທ່ານ ທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າ ຂອງທ່ານອາໂຄສຕາ
ໄດ້ຂຽນລົງໃນທວິດເຕີ ແລະຂຽນຕໍ່ໄວ່າ “ຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ກ່າວໄປໃນວັນສຸກແລ້ວ
ນີ້ລະ…ໄປ ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າກັບໄປເຮັດວຽກຄືນ.”
ໂຄສົກປະຈຳທຳນຽບຂາວ ທ່ານນາງຊາຣາ ຮັກກາບີ ແຊນເດີຣ໌ສ ໄດ້ບອກກັບທ່ານອາ
ໂຄສຕາ ໃນທາງຈົດໝາຍ ໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ລາວແມ່ນໄດ້ຮັບການຕ້ອນຮັບຄືນສູ່
ທຳນຽບຂາວອີກເທື່ອນຶ່ງ, ແຕ່ກໍໄດ້ເຕືອນລາວແລະພວກນັກຂ່າວຄົນອື່ນໆວ່າ ຈະຖືກ
ຖອນໃບອະນຸຍາດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຖ້າຫາກວ່າ ພວກເຂົາ ເຈົ້າບໍ່ປະຕິບັດຕາມ
ໃນອັນທີ່ທ່ານນາງນາງເອີ້ນວ່າ “ກົດລະບຽບທີ່ຈະແຈ້ງ” ນັ້ນຄືນັກຂ່າວແມ່ນອະນຸຍາດ
ໃຫ້ຖາມ ພຽງແຕ່ນຶ່ງຄຳຖາມ ນອກເສຍໃນກໍລະນີທີ່ວ່າປະທານາທິບໍດີ ຫຼືບໍ່ກໍຜູ້ຕອບຄົນ
ອື່ນ ຮັບເອົາຄຳຖາມ ຈຶ່ງອະນະຍຸດໃຫ້ຕັ້ງຄຳຖາມທີ່ຕິດຕາມມາໄດ້ ແລະ “ຢຸດເຊົາຖາມ”
ນັ້ນໝາຍເຖິງ ການມອບຄືນໄມ ໃຫ້ຜູ້ຊ່ອຍທີ່ນັ້ນ.
“ເປັນເວລາຫຼາຍປີມາແລ້ວ, ບັນດາສະມາຊິກນັກຂ່າວຂອງທຳນຽບຂາວ ແມ່ນໄດ້
ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມນັບຄັ້ງບໍ່ຖ້ວນ ກັບປະທານາທິບໍດີ ແລະພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນ
ອື່ນໆ ໂດຍປາດສະຈາກການປະພຶດຕົວເຊັ່ນທ່ານ ອາໂຄສຕາ ທີ່ໄດ້ກະທຳລົງໄປ
ໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ ເມື່ອວັນທີ 7 ພະຈິກ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານນາງ
ແຊນເດີຣ໌ສ ທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້.
ສະມາຄົມນັກຂ່າວປະຈຳທຳນຽບຂາວ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທຳນຽບຂາວ ແມ່ນຖືກຕ້ອງແລ້ວ
ທີ່ໄດ້ອອກໃບອະນຸຍາດຄືນ ໃຫ້ແກ່ທ່ານອາໂຄສຕາແລ້ວ. ແຕ່ວ່າ ໄດ້ສະແດງການ
ຄັດຄ້ານ ຕໍ່ກົດລະບຽບສະບັບໃໝ່ນີ້.
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