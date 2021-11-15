ທຳນຽວຂາວ ຈະຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ຄັ້ງທຳອິດ ກ່ຽວກັບ ຄົນພື້ນເມືອງ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2016

ອົງການຂ່າວ AP ລາຍງານວ່າປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ຈະປະກາດບາດ ກ້າວຕ່າງໆ ໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ເພື່ອປັບປຸງຄວາມປອດໄພໃນສາທາລະນະ ແລະ ຄວາມຍຸຕິທຳສຳລັບຊົນເຜົ່າ ອາເມຣິກັນ ພື້ນເມືອງ ໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມສຸດຍອດຊົນເຜົ່າຄັ້ງທຳອິດນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2016, ອີງຕາມທຳນຽບຂາວ.
ບັນດາຜູ້ນຳຈາກຫຼາຍກວ່າ 570 ຊົນເຜົ່າໃນ ສະຫະລັດ ແມ່ນຄາດວ່າຈະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສອງວັນ, ດ້ວຍເກືອບສາມສິບທ່ານຈະກ່າວຄຳປາໄສໃນການເຕົ້າໂຮມດັ່ງກ່າວ. ກອງປະຊຸມສຸດຍອດນັ້ນຈະຖືກຈັດຂຶ້ນທາງອອນໄລນ໌ຍ້ອນໂຣກລະບາດໄວຣັສໂຄໂຣນາ ທີ່ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບ ຕໍ່ຄົນອາເມຣິກັນພື້ນເມືອງ ແລະ ຄົນພື້ນເມືອງ ອາລາສກາ ໃນລະດັບທີ່ບໍ່ສົມສ່ວນກັນ.
ທ່ານ ໄບເດັນ ແລະ ສະຕີໝາຍເລກນຶ່ງທ່ານນາງ ຈິລ ໄບເດັນ ແມ່ນມີກຳນົດທີ່ຈະກ່າວຄຳປາໄສໃນວັນຈັນມື້ນີ້, ດ້ວຍຮອງປະທານາທິບໍດີ ທ່ານນາງ ຄາມາລາ ແຮຣິສ ຈະກ່າວຕາມໃນວັນອັງຄານ. ສະມາຊິກຫຼາຍຄົນຂອງຄະນະລັດຖະມົນຕີຂອງທ່ານ ໄບເດັນ ກໍຈະເຂົ້າຮ່ວມເຊັ່ນກັນ.
ໂຄສົກທຳນຽບຂາວທ່ານນາງ ເຈັນ ຊາກີ ໄດ້ກ່າວວ່າກອງປະຊຸມສຸດຍອດນັ້ນໄດ້ຈັດຂຶ້ນພ້ອມກັບເດືອນມູນເຊື້ອຄົນອາເມຣິກັນພື້ນເມືອງ ຢູ່ກະຊວງສິ່ງແວດລ້ອມ.
ທ່ານ ໄບເດັນ ຈະໃຊ້ກອງປະຊຸມສຸດຍອດດັ່ງກ່າວເພື່ອປະກາດບາດກ້າວຕ່າງໆ ເພືື່ອປັບປຸງຄວາມປອດໄພໃນສາທາລະນະ ແລະ ຄວາມຍຸຕິທຳສຳລັບຄົນອາເມຣິກັນພື້ນເມືອງ ແລະ ເພື່ອປ້ອງກັນທີ່ດິນສ່ວນຕົວ, ສິດທິຄົນພື້ນເມືອງ ແລະ ສະຖານທີ່ສັກສິດ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງທ່ານນາງ ຊາກີ.
ຄົນອາເມຣິກັນ ອິນເດຍ ແລະ ອາລາສກາ ພື້ນເມືອງ ແມ່ນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະຕົກເປັນຜູ້ເຄາະຮ້າຍຂອງອາຊະຍະກຳທີ່ຮຸນແຮງຫຼາຍກວ່າສອງເທົ່າ ແລະ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະຖືກຂົ່ມຂືນ ແລະ ທຳຮ້າຍທາງເພດຢ່າງໜ້ອຍສອງເທົ່າເມື່ອທຽບໃສ່ເຊື້ອຊາດຊົນເຜົ່າອື່ນໆ, ອີງຕາມສະມາ ຄົມ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາຄົນອາເມຣິກັນອິນເດຍ.
ນັບຕັ້ງແຕ່ໄດ້ເຂົ້າກຳຕຳແໜ່ງໃນເດືອນມັງກອນເປັນຕົ້ນມາ, ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ເອົາຫຼາຍບາດກ້າວທີ່ ທຳນຽບຂາວເວົ້າວ່າ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງທ່ານຕໍ່ຄົນເຜົ່າພື້ນເມືອງ.
ເບິ່ງຄວາມເຫັນ
ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ