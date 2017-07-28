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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ຢູ່ທໍານຽບຂາວ ລະເບີດຂຶ້ນ ເມື່ອມີ ການສືບສວນ ເລື່ອງຂ່າວຮົ່ວໄຫຼ

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ຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ບົ່ມຊ້ອນ ຢູ່ໃນທໍານຽບຂາວ ໄດ້ລະເບີດ ແລະເປີດເຜີຍອອກມາ ໃນວັນພະຫັດ ທີ 27 ກໍລະກົດ, 2017 ນີ້

ຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ບົ່ມຊ້ອນຢູ່ໃນທໍານຽບຂາວ ໄດ້ລະເບີດ ແລະເປີດເຜີຍອອກມາ ໃນ
ວັນພະຫັດວານນີ້ ເມື່ອຫົວໜ້າສື່ສານຄົມມະນາຄົມຄົນໃໝ່ຂອງປະທານາທິບໍດີ ດໍ
ໂນລ ທຣໍາ, ທ່ານ Anthony Scaramucci ໄດ້ກ່າວປະນາມ ຜູ້ທີ່ລັກ​ເປີດ​ເຜີຍຂໍ້ມູນ ທີ່ເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານເສຍຫາຍ ແລະອັບອາຍຂາຍໜ້ານັ້ນ ໂດຍການເລີ້ມປຸກລະດົມ
ທີ່ໃຊ້ຄໍາເວົ້າແບບເຈັບໆ ແລະຫຍາບຄາຍ ແນເປົ້າໃສ່ ສັດຕູຢູ່ພາຍໃນຂອງເພິ່ນ.

ທ່ານ Scaramucci ໄດ້ກ່າວປະນາມ ທ່ານ Reince Priebus ຫົວໜ້າທີ່​ປຶກສາຂອງ
ທໍານຽບຂາວ, ແລະທ່ານ Steve Bannon, ຫົວໜ້າດ້ານການວາງຍຸດທະສາດຂອງ
ປະທານາທິບໍດີຢູ່ໃນການ​ໃຫ້ສໍາພາດທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍການໃຊ້ຄໍາຫຍາບຊ້າກັບໜັງສື
ພິມ New Yorker ລາຍ​ສັບປະດາ ທີ່ພິມເຜີຍແຜ່ທາງອອນລາຍໃນທຸກໆວັນພະຫັດ.

ທ່ານ Scaramucci, ອະດີດນັກທະນາຄານຕະຫຼາດຮຸ້ນທີ່ຮັ່ງມີ ແລະເປັນຜູ້ປົກປ້ອງ
ທ່ານ ທຣໍາຢ່າງ​ແຂງ​ຂັນນັ້ນ, ກ່ອນອື່ນໝົດ ໄດ້ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ທ່ານ Priebus ທີ່ທ່ານ
Scaramucci ສົງ​ໄສ​ວ່າ ​ເປີດ​ເຜີຍ​ຂໍ້​ມູນ​ລັບກ່ຽວ​ກັບກອງປະຊຸມຕ່າງໆຢູ່ທໍານຽບຂາວ.
ທ່ານ Priebus ທີ່ເປັນອະດີດປະທານພັກຣີພັບບລິກກັນ ທີ່ມີຄວາມສໍາພັນອັນແໜ້ນ
ແກ່ນກັບສະມາຊິກລັດຖະສະພາຈາກພັກຣີພັບບລິກັນ ທີ່ສໍາຄັນຫລາຍຄົນ ແມ່ນເປັນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານທີ່ມີອໍານາດສູງຜູ້ນຶ່ງ.

ໃນການສົນທະນາທາງໂທລະສັບກັບນັກຂ່າວຂອງໜັງສືພິມ New Yorker ປະຈໍານະ
ຄອນວໍຊິງຕັນນັ້ນ ທ່ານ Scaramucci ​ເວົ້າວ່າ "ທ່ານ Reince ແມ່ນເປັນໂຣກປະສາດ
ຫລອນ, ເປັນປະສາດຫລອນ ອີ່ຫລີ."

ຈານນັ້ນ ທ່ານ Scaramucci ກໍຫັນຄວາມສົນໃຈ ໄປຫາທ່ານ Bannon ຜູ້ທີ່ທ່ານກ່າວ
ຫາວ່າ ໃຊ້ຕໍາແໜ່ງລະດັບສູງຢູ່ໃນທໍານຽບຂາວ ເພື່ອສ້າງຊື່ສຽງຂອງຕົນໃຫ້ໂດ່ງດັງຂຶ້ນ. ໂດຍການໃຊ້ພາສາທີ່ຫຍາບຄາຍແບບບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ໃນການພັນລະນາເຖິງທ່ານ
Bannon, ຫົວໜ້າສື່ສານຄົນໃໝ່ຂອງທໍານຽບຂາວຄົນນີ້ ເວົ້າວ່າ ຕົນບໍ່ແມ່ນຄົນປະເພດ
ນັ້ນ ທ່ານກ່າວຢ່າງ​ແຂງ​ຂັນວ່າ "ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະສ້າງຊື່ສຽງຂອງຕົນ
ໂດຍອາໄສ​ໃນຄວາມແຂງແກ່ນຂອງປະທານາທິບໍດີ. ຂ້າພະເຈົ້າມາຢູ່ບ່ອນນີ້ກໍເພື່ອຮັບ
ໃຊ້ປະເທດຊາດ."

ເປັນທີ່ຮູ້ກັນດີວ່າ ທ່ານ Priebus ແລະທ່ານ Bannon ​ແມ່ນບໍ່ເຫັນດີນໍາຢ່າງແຮງຕໍ່​ການ
​ຕັດສິນ​ໃຈ​ຂອງປະ ທານາທິບໍດີ ​ໃນ​ການແຕ່ງຕັ້ງທ່ານ Scaramucci ໃນອາທິດແລ້ວນີ້,
ແລະ ເມື່ອທ່ານໄດ້ເຂົ້າມາທໍານຽບຂາວ ກໍເຮັດໃຫ້ທ່ານ Sean Spicer ໂຄສົກປະຈໍາທໍາ
ນຽບຂາວ ແລະເປັນຄົນໃກ້ຊິດຂອງທ່ານ Priebus ຕ້ອງ​ໄດ້ລາ​ອອກ. ນອກຈາກນັ້ນກໍມີ
ສະມາຊິກຂອງທີມງານຂ່າວສານອີກຄົນນຶ່ງລາອອກການທ້າມກາງການກ່າວຫາວ່າຜູ້ກ່ຽວ
ເປັນແຫລ່ງຂອງການຮົ່ວໄຫລຂອງຂ່າວສານນັບແຕ່ນັ້ນມາ.

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