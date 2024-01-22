ທໍານຽບຂາວກ່າວວ່າ ຄ້າຍທະຫານຂອງຕົນຢູ່ໃນອີຣັກ ຖືກໂຈມຕີ 'ຢ່າງຮຸນແຮງ' ໂດຍພວກທີ່ໜຸນຫຼັງຈາກອີຣ່ານ

ສະຫະລັດກຳລັງຖືກໂຈມຕີຢ່າງ “ຮຸນແຮງທີ່ສຸດ” ໃນທ້າຍອາທິດແລ້ວນີ້ ໂດຍພວກຫົວຮຸນແຮງ ທີ່ໄດ້ຮັບການໜຸນຫຼັງຈາກອີຣ່ານ ໃສ່ຄ້າຍທະຫານແຫ່ງນຶ່ງຂອງກຳລັງສະຫະລັດຢູ່ໃນອີຣັກ ທຳນຽບຂາວກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້.
ທ່ານຈອນ ຟາຍເນີ້ (Jon Finer) ຮອງທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງທຳນຽບຂາວກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ ລະຫວ່າງທີ່ປາກົດໂຕໃນລາຍການ “This Week” ຂອງໂທລະພາບ ABC ວ່າ “ມັນເປັນການໂຈມຕີທີ່ຮ້າຍແຮງຫຼາຍ, ໂດຍການນໍາໃຊ້ຄວາມອາດສາມາດຂອງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ແທ້ຈິງ.”
“ພວກເຮົາຈະຕອບໂຕ້ ເພື່ອສ້າງການສະກັດກັ້ນ ຕໍ່ສະຖານະການຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້, ແລະຈັດໃຫ້ກຸ່ມຄົນເຫຼົ່ານີ້ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສືບຕໍ່ໂຈມຕີພວກເຮົາ” ທ່ານຟາຍເນີ້ ກ່າວຕື່ມ.
ກອງທັບສະຫະລັດເປີດເຜີຍວ່າ "ລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ແລະລູກຈະຫຼວດຫຼາຍລູກ" ຖືກຍິງໃສ່ຖານທັບອາກາດ ອາລ-ອາຊາດ (Al-Asad) ທີ່ຕັ້ງຢູ່ພາກຕາເວັນຕົກຂອງອີຣັກໃນວັນເສົາແລ້ວນີ້ ໂດຍພວກຫົວຮຸນແຮງທີ່ໜຸນຫຼັງໂດຍອີຣ່ານ, ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ຊາວອີຣັກຄົນນຶ່ງເສຍຊີວິດ ແລະສາມາດເຮັດໃຫ້ຊາວອາເມຣິກັນຫຼາຍຄົນເສຍຊີວິດໄດ້.
ທຳນຽບຫ້າແຈກ່າວວ່າ ລູກຈະຫຼວດທີ່ຍິງໃສ່ຖານທັບສ່ວນໃຫຍ່ນັ້ນ ຖືກສະກັດກັ້ນໂດຍລະບົບປ້ອງກັນອາກາດ.
ການນຳໃຊ້ລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ໝາຍເຖິງການເພີ້ມຄວາມຮຸນແຮງຂຶ້ນໃນການໂຈມຕີ, ເຊິ່ງໃນເມື່ອກ່ອນແມ່ນປະຕິບັດການໂຈມຕີດ້ວຍລູກສອນໄຟ ແລະເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ທີ່ມີເທັກໂນໂລຈີຕ່ຳກວ່າ.
ທ່ານ ຟາຍເນີ້ ກ່າວວ່າ "ພວກທ່ານສາມາດຫມັ້ນໃຈໄດ້ວ່າ ພວກເຮົາກໍາລັງຖືເອົາເລື້ອງນີ້ຢ່າງຈິງຈັງ."
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