ທຳນຽບຂາວ ກ່າວວ່າ ປັດຈຸບັນ ບໍ່ແມ່ນເວລາ ທີ່ຈະໂອ້ລົມ ກັບ ເກົາຫຼີເໜືອ

ທຳນຽບຂາວ ກ່າວວ່າ ຕົນມີຄວາມສົນໃຈ ທີ່ຈະສົນທະນາ ກັບເກົາຫລີເໜືອ ຖ້າຫາກ
ມັນກ່ຽວກັບການປ່ອຍໂຕຊາວອາເມຣິກັນສາມຄົນທີ່ຖືກກັກຂັງຢູ່ທີ່ພຽງຢາງເທົ່ານັ້ນ.
ຖະແຫລງການດັ່ງກ່າວມີຂຶ້ນນຶ່ງມື້ ຫລັງຈາກລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ
ທ່ານ Rex Tillerson ໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ ສະຫະລັດຍັງມີຊ່ອງທາງໂດຍກົງ ໃນ ການຕິດ
ຕໍ່ກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ເກົາຫລີເໜືອ ແລະພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດກຳລັງຊອກຫາຊ່ອງທາງ
ໃນການສົນທະນາໂອ້ລົມ.
ແຕ່ບໍ່ເທົ່າຊົ່ວໂມງຕໍ່ມາການໃຫ້ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ Tillerson ກໍໄດ້ມີນ້ຳໜັກຫລຸດ
ລົງຍ້ອນປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣໍາ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານ Tillerson “ເສຍເວລາຂອງ
ທ່ານ” ທີ່ຈະໂອ້ລົມກັບພຽງຢາງ.
ເຖິງແມ່ນປະທານາທິບໍດີທຣໍາໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຫັນດັ່ງກ່າວກໍຕາມ ແຕ່ທຳນຽບຂາວ ໄດ້
ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ປະທານາທິບໍດີຍັງມີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈໃນທ່ານ
Tillerson ຢູ່.
ເມື່ອມີການຖາມ ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນ ກ່ຽວກັບຄຳເວົ້າຂອງ ທ່ານ
Tillerson ນັ້ນ ໂຄສົກທຳນຽບຂາວ ທ່ານນາງ Sarah Huckabee Sanders ກ່າວ
ວ່າ “ປັດຈຸບັນ ບໍ່ແມ່ນເວລາທີ່ຈະກ່າວເຖິງເລື່ອງນີ້.”
“ການສົນທະນາຢ່າງດຽວທີ່ໄດ້ມີຂຶ້ນ ຫລືອາດມີຂຶ້ນ ຈະແມ່ນການນຳເອົາຊາວອາເມ
ຣິກັນກັບຄືນມາ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຖືກກັກຂັງ ຄືກັນກັບ ທ້າວ Otto Warmier ມື້ລາງນັກສຶກສາ
ສະຫະລັດ ນັ້ນແມ່ນການສົນທະນາທີ່ລັດຖະບານນີ້ເຕັມໃຈທີ່ຈະໂອ້ລົມ. ນອກຈາກ
ນັ້ນແລ້ວ ຈະບໍ່ມີການສົນທະນາກັບເກົາຫລີເໜືອໃນເວລານີ້.
ຂໍ້ຄວາມດັ່ງກ່າວ ປາກົດວ່າຂັດແຍ້ງກັບຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ Tillerson ທີ່ກ່າວກັບພວກ
ນັກຂ່າວ ຫລັງຈາກກອງປະຊຸມ ໃນວັນທ້າຍສັບປະດາແລ້ວນີ້ ກັບບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຈີນ
ໃນນະຄອນຫລວງປັກກິ່ງ. ເວລານັ້ນ ທ່ານກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາກຳລັງສືບສວນຢູ່ ເພາະ
ສະນັ້ນໃຫ້ລໍຖ້າ.”
ຂໍ້ຄວາມທີ່ຍັງສັບສົນ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ໄວ້ ໂດຍອະດີດນັກການທູດອາເມຣິກັນບາງຄົນໄດ້ສ້າງ
ຄວາມຕື່ນຕົກໃຈ.
ທ່ານ Evans Revere ອະດີດຮັກສາການ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການກະຊວງການ
ຕ່າງປະເທດສະຫະລັດຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ
ວ່າ “ເປັນຊ່ອງທາງຂີ້ຮ້າຍໃນການດຳເນີນງານທາງການທູດ. ມັນເຮັດໃຫ້ເກີດຄຳຖາມ
ທີ່ແນ່ນອນສຳລັບພາກສ່ວນຂອງເຂົາເຈົ້າ ກ່ຽວກັບຄວາມຈິງຈັງ ຂອງສະຫະລັດ ແຕ່
ວ່າ ນອກນັ້ນ ເຮົາຍັງເຫັນປະຕິກິລິຍາຈາກປະຊາຄົມສາກົນ ທີ່ໄດ້ຕັ້ງຄຳຖາມ ໃນ
ໝູ່ພາຄີຂອງສະຫະລັດຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ