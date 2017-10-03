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ພາສາຕ່າງໆ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທຳນຽບຂາວ ກ່າວວ່າ ປັດຈຸບັນ ບໍ່ແມ່ນເວລາ ທີ່ຈະໂອ້ລົມ ກັບ ເກົາຫຼີເໜືອ

ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານ Rex Tillerson ຟັງ ປະທານທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາ ກ່າວລະຫວ່າງກອງປະຊຸມ ຄະນະບໍລິຫານ ທີ່ທຳນຽບຂາວ.

ທຳນຽບຂາວ ​ກ່າວ​ວ່າ ຕົນມີ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ​ ທີ່ຈະສົນທະນາ ກັບ​ເກົາຫລີ​ເໜືອ ຖ້າ​ຫາກ
​ມັນກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປ່ອຍ​ໂຕ​ຊາວ​ອາ​ເມຣິກັນ​ສາມ​ຄົນ​ທີ່​ຖືກ​ກັກ​ຂັງ​ຢູ່​ທີ່​ພຽງ​ຢາງ​ເທົ່າ​ນັ້ນ.

ຖ​ະ​ແຫລ​ງການ​ດັ່ງກ່າວມີ​ຂຶ້ນ​ນຶ່ງ​ມື້ ຫລັງ​ຈາກລັດຖະມົນ​ຕີ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ສະຫະລັດ
ທ່ານ Rex Tillerson ​ໄດ້​ເປີດ​ເຜີຍ​ວ່າ​ ສະຫະລັດຍັງ​ມີ​ຊ່ອງ​ທາງ​ໂດຍ​ກົງ​ ໃນ ການ​ຕິດ
ຕໍ່​ກັບ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ເກົາຫລີ​ເໜືອ ​ແລະ​ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ສະຫະລັດກຳລັງ​ຊອກ​ຫາ​ຊ່ອງ​ທາງ​
ໃນການ​ສົນທະນາ​ໂອ້​ລົມ.

​ແຕ່​ບໍ່​ເທົ່າຊົ່ວ​ໂມງ​ຕໍ່​ມາການ​ໃຫ້​ຄວາມ​ເຫັນຂອງ​ທ່ານ Tillerson ​ກໍ​ໄດ້​ມີ​ນ້ຳໜັກຫລຸດ
ລົງຍ້ອນປະທານາທິບໍດີ​ດໍ​ໂນ​ລ ທຣໍາ ​ໄດ້​ກ່າ​ວວ່າ ທ່ານ Tillerson “​ເສຍ​ເວລາ​ຂອງ​
ທ່ານ” ​ທີ່​ຈະໂອ້​ລົມ​ກັບ​ພຽງ​ຢາງ.

​ເຖິງ​ແມ່ນປະທານາທິບໍດີ​ທຣໍາໄດ້​ໃຫ້​ຄວາມ​ເຫັນ​ດັ່ງກ່າວ​ກໍ​ຕາມ ແຕ່ທຳນຽບຂາວ ໄດ້
ກ່າວໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້​ວ່າ ປະທານາທິບໍດີ​ຍັງ​ມີ​ຄວາມໄວ້​ເນື້ອ​ເຊື່ອ​ໃຈ​ໃນ​ທ່ານ
Tillerson​ ຢູ່.

ເມື່ອ​ມີ​ການຖາມ ​ຢູ່​ໃນ​ກອງ​ປະຊຸມ​ຖ​ະ​ແຫຼງຂ່າວ​ປະຈຳ​ວັນ ກ່ຽວ​ກັບ​ຄຳ​ເວົ້າຂອງ ທ່ານ
Tillerson ນັ້ນ ​ໂຄສົກ​ທຳນຽບຂາວ ທ່ານ​ນາງ Sarah Huckabee Sanders ກ່າວ​
ວ່າ “ປັດຈຸບັນ​ ບໍ່​ແມ່ນ​ເວລາ​ທີ່​ຈະ​ກ່າວເຖິງ​ເລື່ອງ​ນີ້.”

“ການ​ສົນທະນາ​ຢ່າງ​ດຽວ​ທີ່ໄດ້ມີ​ຂຶ້ນ ຫລື​ອາດ​ມີ​ຂຶ້ນ ຈະ​ແມ່ນ​ການ​ນຳ​ເອົາ​ຊາວ​ອາ​ເມ
ຣິກັນກັບ​ຄືນມາ ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ຖືກ​ກັກ​ຂັງ ​ຄື​ກັນ​ກັບ ທ້າວ Otto Warmier ມື້​ລາງ​ນັກ​ສຶກສາ
​ສະຫະລັດ ນັ້ນ​ແມ່ນ​ການ​ສົນ​ທະ​ນາ​ທີ່​ລັດຖະບານ​ນີ້ເຕັ​ມ​ໃຈ​ທີ່​ຈະ​ໂອ້​ລົມ. ​ນອກຈາກ​
ນັ້ນ​ແລ້ວ ຈະ​ບໍ່​ມີ​ການ​ສົນທະນາກັບ​ເກົາຫລີ​ເໜືອ​ໃນ​ເວລາ​ນີ້​.

ຂໍ້ຄວາມ​ດັ່ງກ່າວ ​ປາກົດ​ວ່າ​ຂັດ​ແຍ້​ງກັບ​ຄຳ​ເວົ້າຂອງ​ທ່ານ Tillerson ທີ່​ກ່າວ​ກັບ​ພວກ
​ນັກ​ຂ່າວ​ ຫລັງ​ຈາກ​ກອງ​ປະຊຸມ ​ໃນ​ວັນ​ທ້າ​ຍສັບປະດາ​ແລ້ວນີ້ ກັບ​ບັນດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຈີນ
​ໃນ​ນະຄອນຫລວງ​ປັກ​ກິ່ງ. ​ເວລາ​ນັ້ນ ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ກຳລັງ​ສືບສວນ​ຢູ່ ​ເພາະ
ສະ​ນັ້ນ​ໃຫ້​ລໍຖ້າ.”

ໂຄສົກທຳນຽບຂາວ ທ່ານນາງ Sarah Huckabee Sanders ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ.
ໂຄສົກທຳນຽບຂາວ ທ່ານນາງ Sarah Huckabee Sanders ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ.

ຂໍ້ຄວາ​ມ​ທີ່ຍັງ​ສັບສົນ​ ທີ່​ໄດ້​ໃຫ້​ໄວ້ ​ໂດຍ​ອະດີດ​ນັກ​ການ​ທູດ​ອາ​ເມຣິກັນບາງ​ຄົນໄດ້​ສ້າງ​
ຄວາມ​ຕື່ນ​ຕົກ​ໃຈ.

ທ່ານ Evans Revere ອະດີດ​ຮັກສາ​ການ​ ​ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ​ກະຊວງການ​
ຕ່າງປະເທດ​ສະຫະລັດຮັບຜິດຊອບ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເຂດ​ເອ​ເຊຍ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ ກ່າວ​ຕໍ່ວີ​ໂອ​ເອ
ວ່າ “​ເປັນ​ຊ່ອງທາງ​ຂີ້ຮ້າຍ​ໃນ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ງານ​ທາງ​ການ​ທູດ. ມັນ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດຄຳ​ຖາມ
​ທີ່​ແນ່ນອນສຳລັບພາກສ່ວນຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ຈິງ​ຈັງ ຂອງ​ສະຫະລັດ ​ແຕ່
​ວ່າ​ ນອກ​ນັ້ນ ເຮົາ​ຍັງ​ເຫັນ​ປະຕິກິລິຍາ​ຈາກປະຊາ​ຄົມ​ສາກົນ ທີ່​ໄດ້ຕັ້ງຄຳ​ຖາມ ໃນ​
ໝູ່​ພາຄີ​ຂອງສະຫະລັດ​ຢູ່​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ.”

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