ສຫລ ວ່າ ຕ້ອງໃຊ້ວິທີການ ແບບປະສົມປະສານ ເພື່ອໂຕ້ຕອບ ການນາບຂູ່ ຂອງເກົາຫລີເໜືອ

ອີງຕາມຫ້ອງການຂອງປະທານາທິບໍດີ Moon Jae-in, ຜູ້ນໍາສະຫະລັດ ແລະເກົາຫລີ
ໃຕ້ ໄດ້ຢືນຢັນຄືນອີກໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ ຕ້ອງໄດ້ນໍາເອົາລັດຖະບານພຽງຢາງມານັ່ງ
ໂຕະເຈລະຈາກັນ ໂດຍການໃຊ້ການລົງໂທດ ແລະຄວາມກົດດັນເຖິງທີ່ສຸດເລີຍ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນວໍຊິງຕັນ ແລະໂຊລເວົ້າວ່າ ທ່ານ Moon ແລະທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ, ປະທາ
ນາທິບໍດີສະຫະລັດໂອ້ລົມກັນທາງໂທລະສັບ ໃນວັນສຸກວານນີ້.
ທໍານຽບຂາວເວົ້າຢູ່ໃນຖະແຫລງການສະບັບໜຶ່ງວ່າ ຜູ້ນໍາທັງສອງທ່ານ "ໄດ້ສົນທະນາ
ກັນວ່າໃຫ້ມີການສືບຕໍ່ຮ່ວມມືຢ່າງໃກ້ຊິດ ແລະຕໍ່ເນື່ອງລະຫວ່າງສະຫະລັດ, ເກົາຫລີ
ໃຕ້ ແລະຍີ່ປຸ່ນ" ແລະວ່າໃຫ້ມີການຕອບໂຕ້ຄືນແບບມີການປະສານງານກັນຕໍ່ "ການ
ປະພຶດທີ່ສືບຕໍ່ເປັນການທໍາລາຍສະຖຽນລະພາບ ແລະ ແບບນັບມື້ເພີ້ມຄວາມຮ້າຍ
ແຮງຂຶ້ນຂອງເກົາຫລີ."
ຄຳຖະແຫລງການສະບັບນີ້ ກ່າວອີກວ່າ ທ່ານທຣໍາ ແລະທ່ານ Moon ເຫັນພ້ອມທີ່
ຈະ “ເພີ້ມທະວີຄວາມແໜ້ນແຟ້ນ” ຂອງພັນທະມິດຂອງເຂົາເຈົ້າ “ໂດຍຜ່ານການ
ຮ່ວມມືທາງດ້ານການປ້ອງກັນປະເທດ ແລະການເພີ້ມຄວາມສາມາດທາງດ້ານປ້ອງ
ກັນຊາດຂອງເກົາຫລີໃຕ້.”
ອີງຕາມຖະແຫລງການນີ້ ທ່ານທຣໍາຍັງໃຫ້ “ອານຸຍາດໃນດ້ານຄວາມຄິດເຫັນ” ຕໍ່
ແຜນຊື້ອຸປະກອນທາງທະຫານອາເມຣິກັນ ຂອງເກົາຫລີໃຕ້ທີ່ມີມູນຄ່າຫລາຍພັນ
ລ້ານໂດລານັ້ນ.
ທ່ານທຣໍາໄດ້ສົ່ງຂໍ້ຄວາມໃນການຂຽນລົງທາງ Twitter ໃນຕົ້ນອາທິດນີ້ “ການພົບ
ປະບໍ່ແມ່ນຄຳຕອບໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ” ພາຍຫລັງທີ່ມີການຍິງລູສອນໄຟຂີປະນາ
ວຸດເທື່ອຫລ້າສຸດຂອງເກົາຫລີເໜືອ ທີ່ມີການອ້າງເຖິງຄໍາເວົ້າຂອງຜູ້ນຳ Kim Jong
Un ທີ່ໄດ້ເວົ້າວ່າເປັນການຍຸແຍ່ໃຫ້ເກີດສົງຄາມຊຶ່ງໝາຍເຖິງການສະແດງເຖິງສະ
ມັດຕະພາບກອງທັບຂອງທ່ານໃນການໂຈມຕີເກາະ Guam ທີ່ເປັນດິນແດນຂອງສະຫະລັດນັ້ນ.
ເມື່ອຖືກຖາມໂດຍນັກຂ່າວໂອເອ ຢູ່ໃນການລາຍງານຂ່າວຢູ່ທຳນຽບຂາວໃນວັນ
ສຸກວານນີ້ ເພື່ອໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງໃນທ່າທີຂອງທ່ານທຣໍາ ກ່ຽວກັບການທູດ
ກັບພຽງຢາງ ທ່ານນາງ Sarah Huckabee Sanders ໂຄສົກທຳນຽບຂາວຕອບ
ວ່າ "ປະທານາທິບໍດີກຳລັງພິຈາລະນາເບິ່ງດຳເນີນການແບບປະສົມປະສານ. ແລະ
ພວກເຮົາກໍສືບຕໍ່ເຄື່ອນໄຫວໄປໜ້າຕາມວິທີທາງນີ້. ພວກເຮົາຖືເອົາບັນຫາເກົາຫລີ
ເໜືອຢ່າງຈິງຈັງ ແລະທາງເລືອກທຸກອັນແມ່ນຖືກນໍາມາພິຈາລະນາຢູ່. ອັນນັ້ນບໍ່ໄດ້
ມີການປ່ຽນແປງຫຍັງເລີຍ."
ທັງສອງ ທ່ານທຣໍາ ແລະທ່ານນາງ Sanders ໄດ້ຢໍ້າຖະແຫລງຄືນຫລາຍໆຄັ້ງວ່າ
ທາງເລືອກເຫລົ່ານີ້ ຮວມທັງການປະຕິບັດງານທາງທະຫານ.
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