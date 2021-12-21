ລັດຖະບານຂອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ, ທ່ານໂຈ ໄບເດັນກ່າວວ່າ ຕົນກຳລັງຊອກຫາທາງ ຊຸກຍູ້ວຽກງານກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການໃຊ້ຈ່າຍໃນດ້ານປະກັນໄພສັງຄົມໃຫ້ກ້າວໄປ ຫຼັງຈາກສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດຄົນສຳຄັນ ໃນສະພາສູງກ່າວວ່າ ທ່ານບໍ່ສາມາດໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນແກ່ມັນໄດ້.
ໂຄສົກປະຈຳທຳນຽບຂາວ, ທ່ານນາງເຈນ ຊາກີ (Jen Psaki) ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນກອງປະຊຸມລາຍງານຂ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ຄະນະລັດຖະບານພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະ “ເຮັດວຽກແບບສຸດຂີດ” ກັບສະມາຊິກສະພາສູງລັດເວີຈີເນຍຕາເວັນຕົກ, ທ່ານໂຈ ແມນຊິນ (Joe Manchin) ແລະບັນດາສະມາຊິກໃນຄະນະຂອງພັກເດໂມແຄຣັດຄົນອື່ນໆ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍຂອງຕົນ.
ທ່ານນາງຊາກີ ກ່າວວ່າ "ສິ່ງທີ່ຢູ່ໃນໃຈຂອງປະທານາທິບໍດີຫຼາຍທີ່ສຸດກໍແມ່ນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການນິ້ງເສີຍ." "ແລະຖ້າພວກເຮົາບໍ່ເຄື່ອນໄຫວເພື່ອເຮັດໃຫ້ນິຕິກຳນີ້ສຳເລັດ ແລະອົງປະກອບຢູ່ໃນມັນຫັ້ນໃຫ້ແລ້ວ, ບໍ່ພຽງແຕ່ຈະເຮັດໃຫ້ມີການໃຊ້ຈ່າຍ ແລະລາຄາເພີ່ມຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ ສໍາລັບປະຊາຊົນອາເມຣິກັນ, ແຕ່ພວກເຮົາຍັງຈະໄດ້ເຫັນເສັ້ນທາງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດທີ່ໄປຢູ່ບ່ອນທີ່ພວກເຮົາບໍ່ຢາກໃຫ້ມັນໄປ.”
ທ່ານແມນຊິນໄດ້ເປັນເພັ່ງເລັງໃນການເຈລະຈາພາຍໃນພັກເດໂມເຄຣັດໃນຂະນະທີ່ບັນດາຜູ້ນໍາໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ເອົາຊຸດນິຕິກຳທີ່ມີມູນຄ່າ 2 ພັນຕື້ໂດລາຖືກຮັບຮອງໃຫ້ແລ້ວໃນອາທິດນີ້. ນິຕິກຳດັ່ງກ່າວລວມມີແຜນການຂະຫຍາຍການດູແລສຸຂະພາບສຳລັບຊາວອາເມຣິກັນທີ່ມີອາຍຸສູງ, ສະໜອງຫ້ອງຮຽນກ່ອນອະນຸບານທົ່ວໄປ, ອະນຸມັດເງິນທຶນໃໝ່ເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາ ກາດ ແລະສະເໜີໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການເງິນເພີ່ມເຕີມແກ່ຊາວອາເມຣິກັນ ທີ່ມີລາຍໄດ້ຕໍ່າ.
ທ່ານແມນຊິນໄດ້ສະແດງການຄັດຄ້ານຕໍ່ຈຳນວນເງິນທີ່ຈະໃຊ້ຈ່າຍນັ້ນ, ແລະຢູ່ໃນການສຳພາດທາງວິທະຍຸໃນວັນຈັນວານນີ້, ທ່ານໄດ້ກ່າວຢ້ຳຄືນວ່າ ໃນທັດສະນະຂອງທ່ານຮ່າງກົດໝາຍນັ້ນລວມມີການໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍເກີນໄປ ໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ຈຳກັດພຽງພໍກ່ຽວກັບລາຍຮັບ ຫຼືຂໍ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຮັດວຽກເຮັດການສຳລັບຜູ້ໄດ້ ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອ.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນໃນວັນຈັນວານນີ້, ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນຫຼາຍຂອງສະພາສູງ, ທ່ານຈຊັກ ຊຸມເມີ (Chuck Schumer) ກ່າວວ່າ ສະພາສູງຈະລົງຄະແນນສຽງ “ໃນຕອນຕົ້ນໆຂອງປີໃໝ່” ກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍສະບັບປັບປຸງທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກສະພາຕ່ຳແລ້ວນັ້ນ.
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