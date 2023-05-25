ທຳນຽບຂາວກ່າວວ່າເຂົາເຈົ້າກຳລັງເບິ່ງລາຍງານຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ ການກ່າວຫາວ່າມີການນຳໃຊ້ອຸປະກອນທີ່ຖືກສະໜອງໃຫ້ໂດຍ ສະຫະລັດ ໃນສິ່ງທີ່ປາກົດວ່າເປັນການບຸກໂຈມຕີໂດຍອາສາສະໝັກ ຣັດເຊຍ ທີ່ຕໍ່ຕ້ານທ່ານ ປູຕິນ ເມື່ອວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາໃນພາກພື້ນ ແບລໂກຣອດ ໃນ ຣັດເຊຍ, ແນວໃດກໍ່ຕາມ ສະຫະລັດ ແມ່ນບໍ່ສາມາດຢືນຢັນການກ່າວອ້າງທີ່ວ່ານັ້ນ.
ໂຄສົກສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ທ່ານ ຈອນ ເຄີບີ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດວານີ້ວ່າ “ພວກເຮົາບໍ່ສະໜັບສະໜູນການໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ຖືກຜະລິດໂດຍ ສະຫະລັດ ສຳລັບການໂຈມຕີຢູ່ໃນ ຣັດເຊຍ. ແລະ ພວກເຮົາໄດ້ເວົ້າຢ່າງຈະແຈ້ງ ກ່ຽວກັບ ມັນກັບຊາວ ຢູເຄຣນ ແລ້ວ. ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຍັງແຕ່ບໍ່ປ່ຽນແປງ ກ່ຽວກັບ ຄວາມເປັນຫ່ວງຂອງເຮົາຕໍ່ບັນຫານັ້ນ.”
ຣັດເຊຍ ໄດ້ເອີ້ນເຫດການຂອງວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາວ່າເປັນການຈູ່ໂຈມໂດຍພວກກໍ່ວິນາດສະກຳ ທີ່ຖືກສົ່ງໄປໂດຍ ກີຢິບ, ພ້ອມກັບພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະ ສື່ມວນຊົນລັດຖະບານ ດ້ວຍການໃຊ້ຄຳສັບເອີ້ນຫຼາຍຢ່າງນັບຈາກ “ພວກຫົວຮຸນແຮງ” ຫາ “ພວກກໍ່ການຮ້າຍ.” ຢູເຄຣນ ໄດ້ປະຕິເສດການມີສ່ວນຮ່ວມໃນເຫດການຢູ່ພາກພື້ນ ແບລໂກຣອດ ໃນອາທິດນີ້, ໂດຍເອີ້ນມັນວ່າເປັນການກະທຳໂດຍຊາວ ຣັດເຊຍ ທີ່ບໍ່ສະບາຍໃຈ.
ກ່ອນໜ້ານີ້, ໂຄສົກທຳນຽບຫ້າແຈ ພົນຈັດຕະວາ ແພັດ ຣາຍເດີ ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ລັດຖະບານ ສະຫະລັດ ບໍ່ໄດ້ອະນຸມັດການນຳສົ່ງອຸປະກອນມືທີສາມໃດໆໄປໃຫ້
ບັນດາອົງການທະຫານບ້ານຢູ່ນອກກອງທັບ ຢູເຄຣນ, ຫຼືລັດຖະບານ ຢູເຄຣນ ໄດ້ຂໍການນຳສົ່ງແບບນັ້ນ.
ທ່ານ ຣາຍເດີ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ສະຫະລັດ ແມ່ນໄດ້ສື່ສານກັບ ຢູເຄຣນ ຢ່າງເປັນປະຈຳວ່າການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານຄວາມປອດໄພທີ່ພວກເຮົາໄດ້ສະໜອງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າແມ່ນເພື່ອການນຳໃຊ້ຢູ່ໃນ ຢູເຄຣນ, ອັນເປັນສ່ວນນຶ່ງໃນຄວາມພະຍາຍາມຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ຈະປ້ອງກັນປະເທດຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ອຳນາດອະທິປະໄຕຂອງເຂົາເຈົ້າ.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວຢ້ຳວ່າ ທຳນຽບຫ້າແຈບໍ່ສາມາດທີ່ຈະຢືນຢັນຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງພາບຕ່າງໆທີ່ມີຍານພາຫະນະທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າສະໜອງໃຫ້ໂດຍ ສະຫະລັດ ຢູ່ໃນ ຣັດເຊຍ.
ທ່ານ ຣາຍເດີ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ວ່າມັນແທ້ຫຼືບໍ່.” ທ່ານໄດ້ຊີ້ແຈງວ່າສອງສາມວັນທີ່ຜ່ານມາມັນໄດ້ມີ “ຮູບພາບທີ່ແປກປອມຈຳນວນນຶ່ງ” ກ່ຽວກັບ ລາຍງານການລະເບີດຢູ່ທຳນຽບຫ້າແຈ, ເຊິ່ງມັນບໍ່ເຄີຍເກີດຂຶ້ນ. ທ່ານເວົ້າວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ເບິ່ງໃນສິ່ງທີ່ວ່ານີ້ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າພວກເຮົາໄດ້ຂໍ້ເທັດຈິງກ່ອນທີ່ພວກເຮົາຈະທຳການສັນນິຖານ.”
ເວລາຖືກນັກຂ່າວຖາມ ກ່ຽວກັບວ່າພວກນັກລົບໄດ້ໃຊ້ເຄື່ອງມື ທີ່ເຮັດໂດຍ ສະຫະລັດຫຼືບໍ່ນັ້ນ, ໂຄສົກວັງເຄຣັມລິນ ທ່ານ ດິມິທຣີ ເປັສກອບ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ, “ມັນບໍ່ແມ່ນຄວາມລັບ ສຳລັບພວກເຮົ າທີ່ອຸປະກອນຫຼາຍແລະຫຼາຍກວ່າເກົ່າ ແມ່ນຖືກນຳສົ່ງໄປໃຫ້ກອງທັບຂອງ ຢູເຄຣນ.”