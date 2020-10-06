ໂຄສົກທຳນຽບຂາວ ທ່ານນາງເຄລີ ແມັກເອັນນານີ ກວດພົບຕິດເຊື້ອ ໂຄວິດ-19

ໂຄສົກທຳນຽບຂາວ ທ່ານນາງ ເຄລີ ແມັກເອັນນານີ ກ່າວວ່າ ທ່ານນາງໄດ້ຖືກກວດພົບ ຕິດເຊື້ອໄວຣັສ COVID-19.
ທ່ານນາງໄດ້ປະກາດຜ່ານທາງທວິດເຕີ້ ວ່າ “ຫຼັງຈາກທີ່ມີການກວດທີ່ເປັນລົບມາເລື້ອຍໆ ລວມທັງທຸກໆມື້ ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນພະຫັດ ຂ້າພະເຈົ້າກໍໄດ້ກວດອອກມາເປັນບວກ ສຳລັບເຊື້ອໄວຣັສ COVID-19 ເມື່ອຕອນເຊົ້າວັນຈັນ ໃນຂະນະດຽວກັນ ກໍປະສົບວ່າ ບໍ່ມີອາການໃດໆເລີຍ..”
ທ່ານນາງກ່າວຕື່ມວ່າ ທ່ານນາງບໍ່ໄດ້ຮູ້ເລີຍວ່າ ຜົນການກວດຂອງທ່ານນາງ ໂຮປ ຮິກສ໌ ເປັນບວກ ຜູ້ທີ່ເປັນທີ່ປຶກສາຂອງປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ກ່ອນໜ້າການຈັດກອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວ ເມື່ອວັນພະຫັດອາທິດແລ້ວນີ້ ຊຶ່ງຜົນການກວດທີ່ເປັນບວກ ຂອງທ່ານນາງຮິກສ໌ ນັ້ນໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍ ໃນຕອນແລງຂອງວັນພະຫັດຜ່ານມາ.
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ປະກາດໃນຕອນເຊົ້າວັນສຸກຜ່ານມາວ່າ ທ່ານແລະສະຕີໝາຍເລກນຶ່ງ ທ່ານນາງ ເມລາເນຍ ທຣຳ ໄດ້ກວດພົບເປັນບວກ ສຳລັບ COVID-19. ໃນເວລາຕໍ່ມາ ທ່ານກໍໄດ້ຖືກສົ່ງໄປ ສູນການແພດ Walter Reed ເພື່ອຮັບການຮັກສາປິ່ນປົວ.
ສ່ວນທ່ານນາງ ແມັກເອັນນານີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານນາງ ຈະ “ເລີ້ມຕົ້ນຂັ້ນຕອນການກັກຕົວເພື່ອຮັກສາໂຣກ” ແລະສືບຕໍ່ເຮັດວຽກດ້ວຍລະບົບທາງໄກ.