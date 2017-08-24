ທຳນຽບຂາວ ຕຽມແຜນການເກືອດຫ້າມ ພວກແປງເພດ ເຂົ້າຮັບໜ້າທີ່ ໃນກອງທັບ ສະຫະລັດ

ມີການຄາດຫວັງວ່າ ອີກບໍ່ດົນນີ້ ທຳນຽບຂາວຈະວາງແນວທາງຂອງທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ
ທີ່ຈະສັ່ງໃຫ້ທຳນຽບຫ້າແຈ ເກືອດຫ້າມພວກແປງເພດ ບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າຮັບໃຊ້ໃນກອງທັບ
ສະຫະລັດ.
ບົດບັນທຶກ ທີ່ໄດ້ລາຍງານ ໂດຍໜັງສືພີມ Wall Street Journal ຊຶ່ງຕໍ່ມາໄດ້ຖືກຢືນຢັນ
ໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ີກ່າວຕໍ່ ໜັງສືພີມ New York Times ແລະ Reuters ວ່າ ຈະໃຫ້ເວລາ
ທ່ານ Jim Mattis ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ 6 ເດືອນ ເພື່ອໃຫ້ປະຕິບັດຕາມແຜນ
ການທີ່ຂຽນລົງໃນ Twitter ໂດຍທ່ານທຣຳ ໃນທ້າຍເດືອນກໍລະກົດຜ່ານມາ.
ນະໂຍບາຍທີ່ວ່ານີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ ທຳນຽບຫ້າແຈມີອຳນາດ ທີ່ຈະໄລ່ອອກຈາກຖານທັບທີ່
ເປັນມາດຕະຖານ ຫຼືຈະສົ່ງໄປປະຈຳການຢູ່ບ່ອນອື່ນ ໃນເຂດສົງຄາມ. ນອກນັ້ນແລ້ວ
ມັນຍັງຈະໃຫ້ປະຕິເສດບໍ່ຮັບເອົາເຂົ້າບັນຈຸ ພວກທີ່ແປງເພດ ທີ່ຈະເຂົ້າປະຈຳການ
ໃນກອງທັບແລະຈະຍົກເລີກການຮັກສາພະຍາບານໃນການແປງເພດ ສຳຫຼັບການໃຫ້
ບໍລິການສະມາຊິກແປງເພດໃນປະຈຸບັນນີ້.
ການຂຽນຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານທຣຳ ລົງໃນ Twitter ກ່າວເຖິງການຕັດສິນໃຈຂອງທ່ານ
ທີ່ວ່າ “ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປິ່ນປົວສິ້ນເປືອງຫຼາຍແລະເປັນການບັ່ນທອນ.”
ການຕັດສິນທີ່ວ່ານີ້ ແມ່ນໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນດີຈາກກຸ່ມນິຍົມແນວທາງເດີມ ແຕ່ກໍຍັງຈະ
ໄດ້ ປະເຊີນກັບການບໍ່ເຫັນພ້ອມຈາກສະມາຊິກສະພາ ແລະພວກທີ່ເປັນປາກສຽງ
ໃຫ້ກຸ່ມສິດທິມະນຸດ ທັງຫຼາຍຢູ່.
ການເອົາບາດກ້າວທີ່ວ່ານີ້ ມີຂຶ້ນນຶ່ງປີ ຫຼັງຈາກທີ່ທາງທຳນຽບຫ້າແຈ ພາຍໃຕ້ອະດີດ
ປະທານາທິບໍດີບາຣັກ ໂອບາມາ ໄດ້ປະກາດອອກໄປວ່າ ພວກແປງເພດທັງຫຼາຍນັ້ນ
ຈະຖືກອະນຸມັດໃຫ້ເຂົ້າຮັບໃຊ້ຢ່າງເປີດເຜີຍໄດ້.
ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ມີລາຍງານວ່າ ຈະມີການເອົາບາດກ້າວທີ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຕາມແຜນການ
ຂອງທ່ານທຣຳ ແລ້ວ, ພວກທີ່ໂຄສະນາຫາສຽງ ຂອງກຸ່ມອົງການເພື່ອສິດທິມະນຸດ
ກໍໄດ້ຕອບໂຕ້ ໂດຍການຂຽນລົງໃນ Twitter ວ່າ “ປະທານາທິບໍດີ ບໍ່ຮູ້ຫຍັງ ກ່ຽວກັບ
ການທີ່ເປັນຄົນແປງເພດ ຫຼືການເຂົ້າຮັບໃຊ້ໃນກອງທັບ.”
ອົງການເພື່ອສິດທິມະນຸດ ກ່າວວ່າ “ພວກສະມາຊິກຂອງກອງທັບທີ່ແປງເພດນັ້ນ
ແມ່ນໄດ້ອອກຮັບໃຊ້ຊາດຢູ່ໃນແນວໜ້າເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ທັງໄດ້ພິສູດໃຫ້ຄວາມ
ສາມາດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າມາແລ້ວ ບໍ່ແມ່ນບັນຫາດ້ານເພດ ແຕ່ຢ່າງໃດ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ