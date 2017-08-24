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ພາສາຕ່າງໆ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທຳນຽບຂາວ ຕຽມແຜນການເກືອດຫ້າມ ພວກແປງເພດ ເຂົ້າຮັບໜ້າທີ່ ໃນກອງທັບ ສະຫະລັດ

ທຸງຮຸງກິນນ້ຳ ປີວສະບັດ ຢູ່ທ່າມກາງພວກປະທ້ວງ ຕໍ່ຕ້ານການ ປະກາດຂອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ທີ່ວາງແຜນ ເກືອດຫ້າມ ບໍ່ໃຫ້ຜູ້ໃດທີ່ປ່ຽນເພດ ເຂົ້າຮັບໃຊ້ ໃນກອງທັບສະຫະລັດ, ໃນຈະຕຸລັດ Times Square, ໃນມະຫານະຄອນ ນິວຟ໊ອກ, New York, 26 ກໍລະກົດ 2017.

​ມີການຄາດ​ຫວັງວ່າ ອີກບໍ່ດົນນີ້ ທຳນຽບຂາວ​ຈະ​ວາງແນວທາງຂອງ​ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທຣຳ
ທີ່ຈະ​ສັ່ງ​ໃຫ້​ທຳນຽບຫ້າ​ແຈ ເກືອດ​ຫ້າມ​ພວກ​ແປງເພດ ບໍ່​ໃຫ້​ເຂົ້າ​ຮັບໃຊ້​ໃນ​ກອງທັບ
ສະຫະລັດ.

ບົດ​ບັນທຶກ ​ທີ່​ໄດ້​ລາຍ​ງານ​ ໂດຍໜັງສືພີ​ມ Wall Street Journal ​ຊຶ່ງ​ຕໍ່​ມາ​ໄດ້ຖືກ​ຢືນຢັນ
​ໂດຍ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ ທີ່ີກ່າວ​ຕໍ່ ໜັງສືພີ​ມ New York Times ​ແລະ Reuters ວ່າ ຈະໃຫ້ເວລາ
ທ່ານ Jim Mattis ລັດຖະມົນຕີ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ​6 ​ເດືອນ ​ເພື່ອໃຫ້ປະຕິບັດຕາມ​ແຜນ
ການ​ທີ່ຂຽນ​ລົງໃນ Twitter ໂດຍທ່ານ​ທຣຳ ​ໃນ​ທ້າຍ​ເດືອນ​ກໍລະກົດ​ຜ່ານ​ມາ​.

ນະ​ໂຍບາຍ​ທີ່​ວ່າ​ນີ້ ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້ ທຳນຽບຫ້າ​ແຈມີ​ອຳນາດ ທີ່​ຈະ​ໄລ່ອອກຈາກຖານທັບທີ່
ເປັນມາດຕະຖານ ​ຫຼືຈະສົ່ງໄປປະຈຳການຢູ່ບ່ອນອື່ນ ໃນເຂດສົງຄາມ. ນອກ​ນັ້ນ​ແລ້ວ
ມັນ​ຍັງ​ຈະ​ໃຫ້ປະຕິ​ເສດບໍ່​ຮັບເອົາ​ເຂົ້າ​ບັນຈຸ​ ພວກ​ທີ່​ແປງ​ເພດ​ ທີ່​ຈະ​ເຂົ້າ​ປະຈຳການ​
ໃນ​ກອງທັບ​ແລະ​ຈະ​ຍົກ​ເລີກ​ການ​ຮັກສາ​ພະຍາບານ​ໃນ​ການ​ແປງ​ເພດ​ ສຳ​ຫຼັບ​ການໃຫ້
ບໍລິການສະມາຊິກແປງ​ເພດ​ໃນ​ປະຈຸ​ບັນ​ນີ້.

ການ​ຂຽນ​ຂໍ້ຄວາມ​ຂອງ​ທ່ານ​ທຣຳ ລົງ​ໃນ Twitter ​ກ່າວ​ເຖິງ​ການ​ຕັດສິນ​ໃຈ​ຂອງ​ທ່ານ
ທີ່​ວ່າ “ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍໃນການປິ່ນປົວສິ້ນເປືອງຫຼາຍແລະ​ເປັນການ​ບັ່ນທອນ.”

ການ​ຕັດສິນ​ທີ່​ວ່າ​ນີ້ ​ແມ່ນ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມເຫັນດີ​ຈາກ​ກຸ່ມນິຍົມ​ແນວທາງ​ເດີມ​ ​ແຕ່ກໍຍັງຈະ
ໄດ້​ ປະ​ເຊີນກັບ​ການ​ບໍ່​ເຫັນ​ພ້ອມ​ຈາກ​ສະມາ​ຊິກ​ສະພາ ​ແລະ​ພວກທີ່​ເປັນ​ປາກ​ສຽງ​
ໃຫ້​ກຸ່ມ​ສິດທິ​ມະນຸດ ທັງຫຼາຍຢູ່.

ການ​ເອົາ​ບາດກ້າວ​ທີ່​ວ່າ​ນີ້ ມີ​ຂຶ້ນ​ນຶ່ງ​ປີ ຫຼັງ​ຈາກທີ່​ທາງ​ທຳນຽບຫ້າ​ແຈ ​ພາຍ​ໃຕ້​ອະດີດ
ປະທານາທິບໍດີ​ບາຣັກ ​ໂອ​ບາ​ມາ ​ໄດ້​ປະກາດ​ອອກ​ໄປ​ວ່າ ພວກແປງ​ເພດ​ທັງຫຼາຍ​ນັ້ນ
ຈະ​ຖືກອະນຸມັດ​ໃຫ້​ເຂົ້າ​ຮັບ​ໃຊ້​ຢ່າງ​ເປີດ​ເຜີ​ຍ​ໄດ້.

ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ໄດ້​ມີ​ລາຍ​ງານ​ວ່າ ຈະ​ມີ​ການ​ເອົາ​ບາດກ້າວ​ທີ່​ມີ​ຜົນ​ບັງຄັບ​ໃຊ້​ຕາມ​ແຜນການ
​ຂອງ​ທ່ານ​ທຣຳ ​ແລ້ວ​, ພວກ​ທີ່​ໂຄສະນາ​ຫາ​ສຽງ ຂອງ​ກຸ່ມ​ອົງການ​ເພື່ອ​ສິດທິ​ມະນຸດ
ກໍ​ໄດ້​ຕອບ​ໂຕ້ ​ໂດຍ​ການ​ຂຽນ​ລົງ​ໃນ Twitter ວ່າ “ປະທານາທິບໍດີ ບໍ່​ຮູ້​ຫຍັງ​ ກ່ຽວ​ກັບ
ການ​ທີ່​ເປັນ​ຄົນແປງ​ເພ​ດ ​ຫຼື​ການ​ເຂົ້າ​ຮັບໃຊ້ໃນ​ກອງທັບ.”

ອົງການ​ເພື່ອ​ສິດທິ​ມະນຸດ ກ່າ​ວວ່າ “ພວກ​ສະມາຊິກ​ຂອງ​ກອງທັບ​ທີ່​ແປງ​ເພດ​ນັ້ນ ​
ແມ່ນ​ໄດ້​ອອກ​ຮັບ​ໃຊ້​ຊາດ​ຢູ່​ໃນ​ແນວ​ໜ້າ​ເປັນ​ທີ່​ຮຽບຮ້ອຍ​ແລ້ວ ​ທັງໄດ້ພິສູດໃຫ້ຄວາມ
​ສາມາດ​ຂອງພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າມາແລ້ວ ບໍ່​ແມ່ນ​ບັນຫາ​ດ້ານ​ເພດ ​ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ​.”​

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ່ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

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