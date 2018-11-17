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ສານ ສັ່ງ​​ໃຫ້ ທຳ​ນຽບ​ຂາວ ຄືນ​ບັດ​ ໃຫ້ນັກ​ຂ່າວ ຊີ​ແອັນ​ແອັນ

ນັກ​ຂ່າວ​ຊີ​ແອັນ​ແອັນ ທ່ານ​ຈິມ ອາ​ໂກ​ສ​ຕາ ຢືນ​ຍິ້ມ ຢູ່​ຂ້າງນອກ ສານ​ປະ​ຈຳ​ເຂດສະ​ຫະ​ລັດ. (ວັນ​ທີ 16 ພະ​ຈຸກ 2018)

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ມີ​ການ​ສັ່ງ​ໃຫ້​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ ສົ່ງ​ບັດ​ນັກ​ຂ່າວ​ຄືນ​ໃຫ້​ແກ່ທ່ານ​ຈີມ ອາ​ໂກ​ສ​ຕາ​ ຈາກ​ອົງ​ການ​ຂ່າວ CNN ທີ່​ໄດ້​ຖືກ​ຖອນ​ເປັນ​ການ​ຊົ່ວ​ຄາວ ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່ນັກ​ຂ່າວ​ທ່ານນີ້ ບໍ່​ໄດ້​ຢຸດ​ເຊົາໃນ​ການ​ຕັ້ງ​ຄຳ​ຖາມ​ຕໍ່​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຖະ​ແຫຼງ​ຂ່າວ ຢູ່​ທີ່​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ.

“ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ອອກ​ໃບ​ອະ​ນຸ​ຍາ​ດ​ຊົ່ວ​ຄ​າວ​ໃຫ້” ຕາມ​ທີ່​ໄດ້​ຮ້ອງ​ຂໍ​ ໂດຍ​ຕາ​ໜ່າງ ຂ່າວດັ່ງ​ກ່າວ ນັ້ນ​ຄື​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງທ່ານທີມ​ໂມ​ທີ ແຄ​ລ​ລີ ຜູ້​ພິ​ພາກ​ສາປະ​ຈຳ​ເຂດ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທີ່​ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ສຸກວານນີ້. “ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ສັ່ງ​ໃຫ້​ລັດ​ຖະບານສົ່ງ​ໃບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ຄືນ.”

ໂດຍ​ອ້າງ​ເຖິງ “ຄວາມ​ຈິງ​ທີ່​ສູງ​ຜິດ​ປົກ​ກະ​ຕິ​ຈຳ​ນວນ​ນຶ່ງ” ທ່ານ​ແຄ​ລ​ລີ ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ໄດ້​ຕັດ​ສິນ​ໂດຍ​ອີງ​ຕາມ​ຂະ​ບວນ​ການ​ທາງ​ກົດ​ໝາຍ​ຂອງ​ຄະ​ດີ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​ໃນ​ບົດ​ແກ້​ໄຂ​ລັດ​ຖະ​ທຳ​ມະ​ນູນ​ຂໍ້​ທີ​ຫ້າ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ບໍ່​ແມ່ນ​ບັນ​ຫາ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​ໃນ​ບົດ​ແກ້​ໄຂ​ລັດຖະ​ທຳ​ມະ​ນູນ​ຂໍ້​ທີ​ນຶ່ງ.

ທ່ານ​ແຄ​ລ​ລີ​ໄດ້​ຕ້ອງ​ຕິ​ການ​ເອົາ​ມາດ​ຕະ​ການ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ສະ​ຫະ​ລັດ ໂດຍ​ໃຫ້​ຄວາມ​ເຫັນ​ວ່​າ ອົງ​ການ​ຂ່າວ CNN ມີ​ທ່າ​ທາງວ່າ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ໄຊ​ຊະ​ນະ​ ໃນການ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່ານັກ​ຂ່າວ​ຄົນ​ນີ້​ໄດ້​ຖືກ​ປະ​ຕິ​ເສດຂະ​ບວນ​ການ​ທີ່​ຖືກ​ຕ້ອງທາງ​ກົດ​ໝາຍ ໃນ​ການ​ຖອນ​ບັດ​ຜູ້​ກ່ຽວ. ທ່ານ​ອາ​ໂກ​ສ​ຕາ​ ໄດ້ກ່າວ​ຢູ່​ຂ້າງນອກຂອງສານ​ວ່າ “​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຂໍ​ຂອບ​ໃຈ​ທ່ານ​ຜູ້​ພິ​ພາກ​ສາ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຕັດ​ສິນ ທີ່ທ່ານ​ໄດ້​ເຮັດ​ໄປ​ນັ້ນ. ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຂໍ​ກັບ​ຄືນ​ໄປ​ເຮັດ​ວຽກກ່ອນ.”

ທະ​ນາຍ​ຄວາມ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ຂ່າວ CNN ທ່ານ ເທັດ ​ບູ​ຕ​ຣຸ​ສ ໄດ້​ປະ​ກາດ​ວ່າ ການ​ຕັດ​ສິນ​ຂອງ​ທ່ານ​ແຄ​ລ​ລີ ແມ່ນ​ເປັນ​ “ວັນ​ທີ່​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ສຳ​ລັບ​ບົດ​ແກ້​ໄຂ​ລັດຖະ​ທຳ​ມະ​ນູດ​ຂໍ້​ທີ​ນຶ່ງ ແລະ​ວົງ​ການ​ຂ່າວ.”

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ທ​ຣຳ ໃຫ້​ຄວາມ​ເຫັນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ດັ່ງ​ກ່າວ ໂດຍ​ເວົ້າ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ຕ້ອງ​ການ​ຢາກ​ໃຫ້​ມີ​ອິດ​ສະ​ຫຼະ​ພາບ​ຢ່າງ​ຄົບ​ຖ້ວນ​ສຳ​ລັບ​ວົງ​ການ​ຂ່າວມັນ​ເປັນ​ເລື້ອງ​ສຳ​ຄັນ​ສຳ​ລັບ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ ຫຼາຍກວ່າ​ທີ່​ທຸກ​ໆ​ຄົນ​ຈະ​ເຊື່ອ ແຕ່​ເຈົ້າຕ້ອງ​ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ການ ແບບ​ໃຫ້​ການ​ເຄົາ​ລົບເວ​ລາ​ເຈົ້າ​ເຮັດ​ຂ່າວ​ຢູ່​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ.”

ນອກນັ້ນ ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ທ​ຣຳ ຍັງ​ກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ກຳ​ລັງ​ຂຽນ​ ກົດ​ລະ​ບຽບຕ່າງໆ ດ້ວຍ​ກົດ​ລະ​ບຽບ ແລະ​ລະ​ບຽບ​ການ​ເຫຼົ່າ​ນີ້ ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ກັບ​ຄືນ​ໄປ​ສານອີກ​ແລະ​ພວກ​ເຮົາ​ກໍ​ຈະ​ເປັນ​ຜູ້​ຊະ​ນະ.”

ທ່ານ​ແຄ​ລ​ລີ ທີ່​ໄດ້​ຖືກ​ແຕ່ງ​ຕັ້ງ​ໃຫ້​ເປັນ​ຜູ້​ພິ​ພາກ​ສາ​ເຂດ ໂດຍ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ດໍໂນ​ລ ທ​ຣຳ ນັ້ນ ໄດ້​ຮັບ​ຟັງ​ການ​ໂຕ້​ແຍ້ງ ຂອງ​ຝ່າຍ​ກົງ​ກັນ​ຂ້າມ ຈາກ​ພວກ​ທະນາຍ​ຄວາມ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ ແລະ​ອົງ​ການ​ຂ່າວ CNN ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ຮັບຟັງ​ຄຳ​ໃຫ້​ການ​ຂັ້ນ​ຕົ້ນເມື່​ອ​ວັນ​ພຸດ​ຜ່ານ​ມາ ໃນ​ການ​ຍື່ນ​ຟ້ອງ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ຂ່າວ CNN ຕໍ່​ທ່ານ​ທ​ຣຳ ແລະ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ຄົນ​ອື່ນໆ​ຂອງ​ຄະ​ນະ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ທ່ານ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕ​ື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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