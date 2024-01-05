ທໍານຽບຂ່າວກ່າວວ່າ ເກົາຫຼີເໜືອ ສົ່ງອາວຸດໄປໃຫ້ຣັດເຊຍ ເພື່ອໃຊ້ໃນສົງຄາມ ຕໍ່ຢູເຄຣນ

ທຳນຽບຂາວກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ເມື່ອໄວໆມານີ້ ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ສົ່ງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ແລະເຄື່ອງຍິງໄປຍັງຣັດເຊຍ ເພື່ອໃຊ້ໃນສົງຄາມຕໍ່ ຢູເຄຣນ.
ໂຄສົກສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ທ່ານຈອນ ເຄີບີ ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ “ນີ້ແມ່ນຄວາມສຳຄັນ ແລະຄວາມກັງວົນທີ່ເພີ້ມທະວີຂຶ້ນ,” ໂດຍໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ສະຫະລັດ ຈະຍົກເອົາບັນຫານີ້ ນຳສະເໜີຕໍ່ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະ ຫະປະຊາຊາດ.
ໂດຍອ້າງເຖິງຂ່າວສືບລັບ ທີ່ຫາກໍຖືກເປີດເຜີຍໃໝ່ໆ, ທ່ານຈອນເຄີບີ ກ່າວວ່າ ກອງທັບຣັດເຊຍ ໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟທີ່ເກົາຫຼີເໜືອສະໜອງໃຫ້ຢ່າງໜ້ອຍນຶ່ງລູກ ໃນວັນທີ 30 ທັນວາ, ທີ່ຕົກລົງໃສ່ທົ່ງຫຍ້າ ຢູ່ຂົງເຂດຊາໂປຣິສເຊຍ ຂອງຢູເຄຣນ.
ທ່ານກ່າວວ່າ ຈາກນັ້ນ ຣັດເຊຍ ໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ “ຫຼາຍລູກ” ເຂົ້າໃສ່ຢູເຄຣນ ອັນເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງການບຸກໂຈມຕີທາງອາກາດໃນວັນອັງຄານແລ້ວນີ້ ເຊິ່ງເປັນນຶ່ງໃນການໂຈມຕີຄັ້ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງສົງຄາມເປັນເວລາເກືອບສອງປີ.
ທ່ານເຄີບີ ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ ແລະບັນດາປະເທດພັນທະມິດ ຈະຍົກເອົາບັນຫາການສົ່ງອາວຸດ ສະເໜີຕໍ່ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດ ເນື່ອງຈາກມັນເປັນການລະເມີດ ມາດຕະການລົງໂທດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ຕໍ່ເກົາຫລີ
ເໜືອ. ທ່ານຍັງກ່າວຕື່ມວ່າ ຣັດເຊຍມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະຊື້ລູກສອນໄຟຈາກພັນທະມິດອີຣ່ານ ຂອງພວກເຂົານໍາອີກດ້ວຍ.