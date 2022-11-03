ທຳນຽບຂາວໃນວັນພຸດວານນີ້ໄດ້ກ່າວຫາ ເກົາຫຼີເໜືອ ກ່ຽວກັບ ການຂົນສົ່ງລູກປືນໃຫຍ່ “ຈຳນວນຫຼາຍ” ຢ່າງລັບໆ ໄປໃຫ້ ຣັດເຊຍ ໃນການສະໜັບສະໜູນເຂົາເຈົ້າບຸກລຸກ ຢູເຄຣນ.
ໂຄສົກສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ທ່ານ ຈອນ ເຄີບີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ ເຊື່ອວ່າ ເກົາຫຼີເໜືອ ແມ່ນ “ກຳລັງພະຍາຍາມທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ກະຈ່າງແຈ້ງ ວ່າມັນຖືກສົ່ງໄປບັນດາປະເທດໃນພາກຕາເວັນອອກກາງ ຫຼື ອາຟຣິກາເໜືອ.” ທ່ານໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະສະໜອງການຄາດຄະເນທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງຕໍ່ຈຳນວນຂອງລູກປືນທີ່ຖືກສົ່ງໄປເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍຄວາມພະຍາຍາມຂອງ ຣັດເຊຍ.
ທ່ານ ເຄີບີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ເກົາຫຼີເໜືອ “ແມ່ນກຳລັງສະໜອງລູກປືນ ຢ່າງລັບໆ” ໄປໃຫ້ ຣັດເຊຍ, ແຕ່ນັ້ນ, “ພວກເຮົາຍັງຕິດຕາມມັນຢູ່ເພື່ອພິຈາລະນາວ່າການຂົນສົ່ງດັ່ງກ່າວແມ່ນຖືກຮັບເອົາແທ້ຫຼືບໍ່.” ທ່ານໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ ສະຫະລັດ “ມີຄວາມຄິດ” ກ່ຽວກັບວ່າປະເທດໃດທີ່ ເກົາຫຼີເໜືອ ອາດສົ່ງອາວຸດຜ່ານ ແຕ່ຈະບໍ່ລະບຸໃຫ້ຊາບ, ເພາະວ່າລັດຖະບານຈະສືບຕໍ່ຊອກຫາວິທີທີ່ເຂົາເຈົ້າອາດຕອບໂຕ້ຕໍ່ການກະທຳຂອງ ເກົາຫຼີເໜືອ.
ທ່ານ ເຄີບີ ໄດ້ຢືນຢັດວ່າການຂົນສົ່ງຂອງ ເກົາຫຼີເໜືອ ແມ່ນ “ຈະບໍ່ປ່ຽນແປງທິດທາງຂອງສົງຄາມ,” ໂດຍອ້າງເຖິງຄວາມພະຍາຍາມຂອງປະເທດຕາເວັນຕົກເພື່ອທຳການສະໜອງເພີ່ມເຕີມໃຫ້ກອງທັບ ຢູເຄຣນ.
ທຳນຽບຂາວບໍ່ໄດ້ລະບຸຊະນິດຂອງການຂົນສົ່ງ ຫຼືວ່າ ສະຫະລັດ ຫຼືປະເທດອື່ນໆຈະພະຍາຍາມຫ້າມການຂົນສົ່ງໄປໃຫ້ ຣັດເຊຍ.
ທຳນຽບຂາວໄດ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນລັບໃໝ່ໃນຮອບເກືອບສອງເດືອນ ຫຼັງຈາກໄດ້ກ່າວໃນຂັ້ນຕົ້ນວ່າ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບລັບ ສະຫະລັດ ໄດ້ພິຈາລະນາກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຣັດເຊຍ ແມ່ນຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນຂອງການຊື້ຈະຫຼວດຫຼາຍລ້ານລູກ ແລະ ລູກປືນໃຫຍ່ຈາກ ເກົາຫຼີເໜືອ ສຳລັບການຕໍ່ສູ້ທີ່ຍັງດຳເນີນຢູ່ຂອງເຂົາເຈົ້າໃນ ຢູເຄຣນ.
ເຖິງແມ່ນລັດຖະບານໄດ້ເປີດຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ການຂົນສົ່ງລູກປືນໃຫຍ່ຢ່າງລັບໆຂອງ ເກົາຫຼີເໜືອ ກໍ່ຕາມ, ທຳນຽບຂາວຍັງໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະບໍ່ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ມັນ.