ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ສະເໜີຊື່ບັນດາເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະຫະລັດ ຄົນໃໝ່ປະຈຳສາມປະເທດໃນວັນອັງຄານວານນີ້, ເຊິ່ງໃນນັ້ນລວມມີຊື່ຂອງເອກອັກຄະລັດຖະທູດປະຈຳລາວຄົນໃໝ່ຄືທ່ານນາງ ເຮເທີ ແຄເທີຣີນ ວາເຣຍວາ.
ທ່ານນາງເປັນສະມາຊິກຂອງພະແນກທູດຕ່າງປະເທດ ດ້ວຍຕຳແໜ່ງທີ່ປຶກສາ ອະວຸໂສ, ປັດຈຸບັນນີ້ຮັບໃຊ້ໜ້າທີ່ເປັນຮອງເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະຫະລັດ ໃນນະຄອນຫຼວງ ມະນີລາ, ປະເທດ ຟີລິບປິນ. ກ່ອນໜ້ານີ້ ທ່ານນາງເປັນ ຮອງທູດ ແລະ ອຸປະທູດຊົ່ວຄາວຢູ່ສະຖານທູດ ສະຫະລັດ ໃນນະຄອນຫຼວງ ຈາກາຕ້າ ປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ, ແລະ ເປັນທີ່ປຶກສາຢູ່ສະຖານກົງສຸນ ໃນ ແຂວງ ຊຸຣາບາຢາ, ອິນໂດເນເຊຍ.
ນອກຈາກນັ້ນ ໃນນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ, ທ່ານນາງເຄີຍເປັນຜູ້ອຳນວຍການ ຫ້ອງການທີ່ຮັບຜິດຊອບ ກ່ຽວກັບ ປະເທດ ເນປານ, ສຣີລັງກາ, ບັງກລາແດັສ, ມາລດີຟ ແລະ ພູຖານ. ທ່ານນາງຍັງໄດ້ເຮັດວຽກໃນພະແນກສູນປະຕິບັດການ ແລະ ພະແນກ ໄທ.
ທ່ານນາງ ວາເຣຍວາ ໄດ້ຮຽນຈົບປະລິນຍາຕີຂະແໜງການທູດ ມະຫາວິທະຍາ ໄລ ຈອຣຈທາວນ໌ ແລະ ປະລິນຍາໂທ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລລັດ ມິສຊູຣີ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຊັສເຊັກສ໌ ສະຫະຣາຊະອານາຈັກອັງກິດ.
ທ່ານນາງ ວາເຣຍວາ ສາມາດເວົ້າໄດ້ພາສາອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ໄດ້ສຶກສາພາ ສາຝຣັ່ງ, ເຢຍຣະມັນ ແລະ ຫວຽດນາມ.
ຖ້າທ່ານນາງຖືກຮັບຮອງເອົາ ທ່ານນາງຈະໄດ້ຮັບຕຳແໜ່ງເປັນເອກອັກຄະລັດ ຖະທູດ ສະຫະລັດ ປະຈຳລາວ ແທນຄົນປັດຈຸບັນ ທ່ານ ປີເຕີ ເອັມ ເຮມັອນ.