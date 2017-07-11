ໜັງສືພິມ New York Times ໄດ້ລາຍງານໃນແລງວັນຈັນວານນີ້ ວ່າ ຜູ້ຊາຍຄົນນຶ່ງທີ່ໄດ້ວາງແຜນການປະຊຸມ ລະຫວ່າງທ່ານ Donald Trump Jr. ກັບທະນາຍຄວາມຣັດເຊຍໃນປີກາຍນີ້
ທີ່ສະແດງຢູ່ໃນ email ເຖິງທ່ານທຣຳນັ້ນວ່າ ລັດຖະບານຂອງຣັດເຊຍ ແມ່ນເປັນແຫຼ່ງທີ່ມາ
ຂອງຂໍ້ມູນຕ່າງໆທີ່ອາດສາມາດສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ການໂຄສະນາຫາສຽງ ຂອງ
ທ່ານນາງ Hillary Clinton.
ໜັງສືພິມດັ່ງກ່າວຍັງເວົ້າອີກວ່າ ເລື່ອງລາວຂອງຕົນແມ່ນມາຈາກສາມຄົນທີ່ຮູ້ເລື່ອງ email
ແລະຂໍ້ຄວາມຈາກຜູ້ພິມ Rob Goldstone ໄດ້ບອກກັບທ່ານທຣຳວ່າ ເອກກະສານຕ່າງໆ
ແມ່ນສ່ວນນຶ່ງຂອງຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານຣັດເຊຍ ທີ່ຈະຊ່ອຍໃຫ້ພໍ່ຂອງທ່ານ
ກໍຄືທ່ານທຣຳ ເອົາຊະນະທ່ານນາງ Clinton.
ການພົບປະກັນກັບທະນາຍຄວາມຣັດເຊຍ ນາງ Natalia Veselnitskaya ໃນເດືອນມິຖຸ
ນາປີກາຍນີ້ ຊຶ່ງເບິ່ງຄືວ່າ ເປັນການຕິດຕໍ່ຄັ້ງທຳອິດລະຫວ່າງເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສຈາກຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານ Trump ກັບຜົນປະໂຫຍດຂອງຣັດເຊຍ ໃນລະຫວ່າງການ
ໂຄສະນາຫາສຽງ ຊຶ່ງມີຂຶ້ນ 2 ສັບປະດາ ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານທຣຳ ໄດ້ຖືກເລືອກເປັນຕົວແທນ
ຂອງພັກ Republican ແລະຫຼາຍໆສັບປະດາ ກ່ອນທີ່ Wikileaks ຈະເລີ່ມເປີດເຜີຍ
email ທີ່ເປັນການອັບອາຍຂາຍໜ້າຂອງທ່ານນາງ Clinton.
ທ່ານ Alan Futerfas ທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານ Donald Trump Jr. ໄດ້ປະຕິເສດ
ເລື່ອງລາວຂອງທາງໜັງສືພິມ New York Times ວ່າ “ເປັນເລື່ອງໄຮ້ສາລະ ບໍ່ມີມູນ
ຄວາມຈິງ ໃດໆເລີຍ.”
ເຊົ້າວັນຈັນວານນີ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທຳນຽບຂາວ ໄດ້ທຳການຕອບໂຕ້ແບບວ່າ ຈະຕໍ່ສູ້ກັບກ່າວຫາ
ກ່ຽວກັບການພົບປະກັນ ທີ່ຮວມມີລູກເຂີຍຂອງທ່ານທຣຳ ແລະທີ່ປຶກສາອະວຸໂສ ທ່ານ
Jared Kushner ແລະທ່ານ Paul Manafort ທີ່ຕອນນັ້ນ ດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນຜູ້ຈັດການ
ຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງ ຊຶ່ງເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ
ກັບວັງ Kremlin.
“ຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງແມ່ນບໍ່ໄດ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ ບໍ່ວ່າທາງໃດທາງນຶ່ງ,” ຊຶ່ງນັ້ນແມ່ນ
ຄຳເວົ້າຮອງໂຄສົກ ທ່ານນາງ Sarah Huckabee Sanders ໄດ້ບອກຕໍ່ກອງປະຊຸມຖະ
ແຫຼງຂ່າວ ແລະທ່ານນາງຍັງໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ “ທ່ານ Don Jr. ບໍ່ໄດ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັບຜູ້ໃດ
ທັງນັ້ນ ເພື່ອໃຊ້ອິດທິພົນຕໍ່ການເລືອກຕັ້ງ. ໃນສະຖານະຂອງພວກເຮົານັ້ນແມ່ນວ່າ
ຈະບໍ່ມີຜູ້ໃດໃນຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣຳ ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ ເພື່ອທີ່ຈະໃຊ້
ອິດທິພົນຕໍ່ການເລືອກ.”
ເຈົ້າໜ້າທີ່ທຳນຽບຂາວ ຍັງໄດ້ຈັດໃຫ້ມີການປະກົດຕົວ ຕາມຕາໜ່າງໂທລະພາບຂອງ
ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສ. ທ່ານນາງ Kellyanne Conway ທີ່ປຶກສາຂອງທ່ານທຣຳ ໄດ້ບອກ
ກັບຜູ້ສຳພາດທາງໂທລະພາບ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ໃນລາຍການ Good Morning America
ຂອງຕາໜ່າງ ABC ວ່າ ການພົບປະກັນຢ່າງສັ້ນໆ ນັ້ນ “ບໍ່ໄດ້ສ້າງປະໂຫຍດຫຍັງເລີຍ” ສຳລັບໂຄສະນາຫາສຽງ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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