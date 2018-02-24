ລົດຄັນນຶ່ງ ແລ່ນຕຳ ສິ່ງກີດຂວາງ ທີ່ວາງໄວ້ ໃກ້ທຳນຽບຂາວ

ໜ່ວຍອາລັກຂາປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ຫຼື Secret Service ກ່າວວ່າ ລົດຄັນນຶ່ງ
ໄດ້ແລ່ນເຂົ້າໄປຕຳເອົາສິ່ງກີດຂວາງ ທີ່ຕັ້ງໄວ້ຢູ່ທຳນຽບຂາວໃນວັນສຸກວານນີ້ ແລະ
ຄົນຂັບລົດໄດ້ຖືກເຈົ້າໜ້າທີ່ຄວບຄຸມໂຕ ແລະຈັບ ໃນທັນທີ.
ຢູ່ໃນຖະແຫລງການ ໜ່ວຍອາລັກຂາໄດ້ລະບຸ ຄົນຂັບລົດວ່າ ເປັນແມ່ຍິງອາຍຸ 35 ປີ
ທີ່ມາຈາກເມືອງລາ ເວີກນີ ລັດເທນເນັສຊີ. ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ແມ່ຍິງຄົນນີ້ ໄດ້
ຖືກກ່າວຫາໃນວັນສຸກວານນີ້ ດ້ວຍການລະເມີດກົດໝາຍອາຍາ ທີ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸຫລາຍ
ຢ່າງ ແລະໄດ້ສົ່ງໃຫ້ແກ່ພະແນກຕຳຫລວດນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ຊຶ່ງໄດ້ລະບຸຜູ້ຕ້ອງ
ສົງໄສວ່າ ແມ່ນນາງແຈັສຊິກາ ຣ. ຟອດ.
ນາງຟອດ ແມ່ນຜູ້ນຶ່ງທີ່ໜ່ວຍອາລັກຂາ ກ່າວວ່າ ຕົນເຄີຍປະເຊີນໜ້າມາແລ້ວຄັ້ງນຶ່ງ
ຢູ່ໃກ້ໆທຳນຽບຂາວ “ທີ່ໄດ້ພາໃຫ້ມີການຈັບມາຫຼາຍເທື່ອໃນການລະເມີດກົດໝາຍ
ອາຍາຕ່າງໆ.”
ທຳນຽບຂາວໄດ້ຖືກປິດລົງປະມານນຶ່ງຊົ່ວໂມງ ໃນວັນສຸກວານນີ້ ຫຼັງຈາກລົດໄດ້ແລ່ນ
ຕຳສິ່ງກີດຂວາງ ຕຳຫຼວດອາລັກຂາ ກ່າວວ່າ ລົດຄັນດັ່ງກ່າວ “ບໍ່ໄດ້ຜ່ານເຂົ້າໄປກາຍ
ສິ່ງກີດຂວາງທີ່ເປັນເຂດຂອງທຳນຽບຂາວ” ແລະກ່າວວ່າບໍ່ໄດ້ມີການຍິງປືນໃດໆເກີດ
ຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງທີ່ເກີດເຫດຮ້າຍດັ່ງກ່າວ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມປອດໄພກໍບໍ່ໄດ້
ຮັບບາດເຈັບ.
ບັນດາຜູ້ເຫັນເຫດການລາຍງານວ່າ ຕົນໄດ້ເຫັນເຈົ້າໜ້າທີ່ຕິດອາວຸດຢູ່ໃນເຄື່ອງແບບ
ແລ່ນເຂົ້າປະຈຳການຕາມຈຸດຕ່າງໆ ໃນຂະນະທີ່ຖະໜົນຢູ່ອ້ອມແອ້ມທຳນຽບຂາວໄດ້
ຖືກປິດ ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຜູ້ຄົນເຂົ້າໄປ.
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