ທຳນຽບຂາວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ໄດ້ວາງອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ ແຜນການກຽມພ້ອມລະດູໜາວສຳລັບໂຄວິດ-19 ອອກມາ ໂດຍເຮັດໃຫ້ຊຸດກວດໂຄວິດຢູ່ບ້ານໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ ແລະການສັກຢາວັກຊີນມີໄວ້ຢູ່ທົ່ວປະເທດ.
ຢູ່ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ, ທຳນຽບຂາວກ່າວວ່າ ເຖິງແມ່ນໂຄວິດ-19 "ບໍ່ແມ່ນກຳລັງແຮງທີ່ທຳໃຫ້ຖືກລົບກວນດັ່ງທີ່ມັນເຄີຍເປັນມາ, ເຊື້ອໄວຣັສນີ້ກໍຍັງສືບຕໍ່ວິວັດທະນາການໄປ," ແລະຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ຈາກສູນຄວບຄຸມແລະປ້ອງກັນພະຍາດຂອງສະຫະລັດ ຫລື CDC ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ມີກໍລະນີຄົນຕິດເຊື້ອໃໝ່, ການເຂົ້າໂຮງໝໍ ແລະການເສຍຊີວິດເພີ້ມຂຶ້ນ ໃນບໍ່ເທົ່າໃດມື້ທີ່ຜ່ານມານີ້.
ທຳນຽບຂາວກ່າວວ່າ ນອກຈາກສະຖານທີ່ກວດຟຣີທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ, ເລີ້ມແຕ່ວັນພະຫັດວານນີ້, ທຸກຄົວເຮືອນໃນສະຫະລັດສາມາດສັ່ງຊຸດກວດໂຄວິດ-19 ຢູ່ ບ້ານໄດ້ທັງໝົດສີ່ຊຸດທີ່ຈະຖືກສົ່ງທາງໄປສະນີໄປໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໂດຍກົງແບບບໍ່ຕ້ອງເສຍຄ່າ.
ນອກເຫນືອໄປຈາກສະຖານທີ່ກວດພະຍາດ ແລະບ່ອນແຈກຢາຍເຄື່ອງກວດທັງໝົດຢູ່ໃນປັດຈຸບັນນີ້ແລ້ວ ທໍານຽບຂາວໄດ້ເພີ້ມໂຄງການໃຫມ່ລວມທັງການແຈກ ຢາຍຊຸດກວດໂຄວິດຢູ່ເຮືອນ ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າໄປໃຫ້ບ່ອນຢູ່ອາໄສສຳລັບຄົນຊະລາທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານຈ່າຍຄ່າເຊົ່າ ຈາກກະຊວງເຮືອນຢູ່ອາໄສແລະ ການພັດທະນາຕົວເມືອງຫຼາຍກວ່າ 6,500 ແຫ່ງອີກດ້ວຍ.
ຖະແຫຼງການກ່າວອີກວ່າ ລັດຖະບານຂອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ຍັງຈະຂະຫຍາຍໂຄງການແຈກຢາຍຊຸດກວດໂຄວິດຢູ່ບ້ານໂດຍບໍ່ເສຍຄ່ານີ້ ໃຫ້ແກ່ອົງການຊ່ວຍເຫລືອຫລືທະນາຄານອາຫານໃຫຍ່ຫລາຍເຖິງ 500 ແຫ່ງ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເອົາໄປແຈກຢາຍ ໃຫ້ແກ່ຄົນຢູ່ໃນຊຸມຊົນຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ທຳນຽບຂາວກ່າວວ່າ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ບໍລິການປະຊາຊົນຂອງສະຫະລັດ, ທ່ານຊາວີເອີ ເບເຊີຣາ (Xavier Becerra) ກໍາລັງສົ່ງ ຈົດໝາຍເຖິງຜູ້ປົກຄອງລັດໝົດທຸກລັດ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໂດຍອະທິບາຍ ເຖິງການເຄື່ອນໄຫວທີ່ເຂົາເຈົ້າຄວນເຮັດ ເພື່ອກຽມພ້ອມສຳລັບກໍລະນີທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ການເຂົ້າໂຮງໝໍທີ່ຄາດວ່າຈະມີໃນຊ່ວງລະດູໜາວນີ້.