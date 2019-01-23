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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທຳ​ນຽບ​ຂາວ ລະ​ບຸວ່າ ຈະ​ມີ​ການ​ກ່າວ ​ຄຳ​ປາ​ໄສ ​ປະ​ຈຳ​ປີ​ບາງ​ຢ່າງ ​ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ໜ້າ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ກ່າວ​ຄຳ​ປ​າ​ໄສ​ປະ​ຈຳ​ປີ ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ ໃນຫໍ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ​ຂອ​ງ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ ແຄັບ​ປິ​ຕອ​ລ. ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ວໍ​ຊິງ​ຕັນ. 30 ມັງ​ກອນ, 2018.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ເຖິງ​ແມ່ນ​ຈະຖືກກີດ​ກັ້ນ​ຢ່າງ​ແຮງບໍ່​ໃຫ້​ທ່ານ ທ​ຣຳ ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ​ປະ​ຈຳ​ປີ​ຕໍ່ປະ​ເທດ
ຊາດ ຢູ່ລັດຖະພາ ໃນສັບປະດາໜ້າ ໂດຍປະທານສະພາຕ່ຳ ທ່ານນາງ ແນນຊີ
ເພໂລຊີ ນັ້ນກໍຕາມ, ທຳນຽບຂາວ ໄດ້ດຳເນີນແຜນການຂອງເຂົາເຈົ້າ ຕໍ່ໄປ ເພື່ອໃຫ້
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ສາມາດກ່າວຄຳປາໄສອອກໂທລະພາບທົ່ວປະເທດ
ໃນຕອນຄ່ຳຂອງວັນທີ 29 ມັງກອນ.

ໂຄ​ສົກ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ ທ່ານ​ນາງ ຊາ​ຣາ ຮັກ​ຄາ​ບີ ແຊ​ນ​ເດີ​ສ໌ ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ບັນ​ດາ​ນັກ​ຂ່າວ
ໃນຕອນແລງວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ “ເຖິງຈຸດນີ້ ພວກເຮົາແມ່ນກຳລັງດຳເນີນໄປໜ້າ”
ກ່ຽວກັບ ການກ່າວຄຳປາໄສປະຈຳປີ ຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີຢູ່ລັດຖະສະພາ ໃນ
ວັນອັງຄານໜ້າ.

ໃນ​ການ​ຄາດ​ໝາຍ ກ່ຽວ​ກັບ ​ການ​ກ່າວຄຳ​ປາ​ໄສ​ຈາກ​ຫໍ​ລັດ​ຖະ​ພາ ນັ້ນ, ອີ​ເມ​ລ​ຂໍ​ຮ້ອງ​
ຈາກທຳນຽບຂາວ ແມ່ນໄດ້ຖືກສົ່ງຫາຕຳຫຼວດສະພາຕ່ຳ ເພື່ອໃຫ້ກະກຽມແຜນການ
ປະຊຸມ, ອີງຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານຄົນນຶ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວໂດຍບໍ່ປະສົງອອກຊື່.

ແຜນ​ການ​ອື່ນໆກໍໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ໄປ​ເຊັ່ນ​ກັນ ສຳ​ລັບ​ການ​ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ​ປະ​ຈຳ​ປີ ທີ່​ຈະ​
ຖືກຈັດຂຶ້ນ ຈາກສະຖານທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ລວມທັງຢູ່ການຊຸມນຸມທາງການເມືອງ,
ແລ້ວແຕ່ວ່າການປິດລັດຖະບານ ສະຫະລັດ ບາງສ່ວນຈະຍັງດຳເນີນຢູ່ຫຼືບໍ່, ອີງຕາມ
ການກ່າວຂອງບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ທຳນຽບຂາວ.

ຮອງ​ໂຄ​ສົກ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ ທ່ານ ໂຮ​ແກັນ ກິດ​ລີ ໄດ້​ກ່າວຕໍ່​ໂທ​ລະ​ພາບ​ Fox News
ໃນຕອນເຊົ້າວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ “ທ່ານນາງ ແນນຊີ ເພໂລຊີ ບໍ່ສາມາດບັງຄັບ
ທ່ານ ປະທານາທິບໍດີ ວ່າມື້ໃດທ່ານຈະເວົ້າ ຫຼື ບໍ່ເວົ້າກັບປະຊາຊົນ ອາເມຣິກັນ.”

ໃນ​ອາ​ທິດ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ທ່ານ​ນາງ ເພ​ໂລ​ຊີ ໄດ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ທ່ານ ທ​ຣຳ ໃຫ້​ເລື່ອນ​ການ​ກ່າວ
ຄຳປາໄສນັ້ນ ຫຼື ຂຽນເປັນລາຍງານສົ່ງມັນໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກສະ ພາ. ທ່ານນາງ
ໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງ ດ້ານຄວາມປອດໄພ, ໂດຍເນັ້ນວ່າໜ່ວຍຄຸ້ມຄອງປະທາ
ນາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ແລະ ກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນ ແມ່ນລວມຢູ່ໃນນຶ່ງ
ສ່ວນສີ່ຂອງການປິດລັດຖະບານ ສະຫະລັດ ທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບທຶນ ນັບຕັ້ງແຕ່ທ້າຍເດືອນ
ທັນວາທີ່ຜ່ານມາ.

ທຳ​ນຽບ​ຂາວ​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດ​ວ່າ​ມັນ​ຈະ​ມີ​ບັນ​ຫາ​ໃດໆ​ ກັບ​ການ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​
ທີ່ພຽງພໍສຳລັບງານດັ່ງກ່າວ, ເຖິງແມ່ນຈະມີການປິດລັດຖະບານກໍຕາມ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພ​າ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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