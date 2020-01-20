ບັນດາທະນາຍຄວາມຂອງທຳນຽບຂາວ ແມ່ນມີກຳນົດທີ່ຈະຕ້ອງຍື່ນບົດຖະແຫລງສັ້ນໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ທີ່ລະບຸລາຍລະອຽດຂອງຂໍ້ໂຕ້ແຍ້ງທັງຫຼາຍ ໃນການດຳເນີນຄະດີຟ້ອງຮ້ອງຕໍ່ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ນຶ່ງມື້ກ່ອນການດຳເນີນການຈະເລີ້ມຂຶ້ນຢ່າງຈິງຈັງ.
ກ່ອນໜ້ານີ້ ບົດຄຳຕອບສັ້ນຕໍ່ມາດຕາຂອງການຟ້ອງຮ້ອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງເອົາ ໂດຍຄະນະສະມາຊິກສະພາຕ່ຳ ຊຶ່ງທະນາຍຄວາມ ແພັດ ຊິບໂປໂລນີ ແລະ ເຈ ແຊັກກູໂລ ໄດ້ກ່າວວ່າ ສະພາສູງ ຕ້ອງປະຕິເສດຕໍ່ຂໍ້ກ່າວຫາຕ່າງໆ ຕໍ່ທ່ານທຣຳ ເພາະວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າ “ຍຶດຖືເອົາການບິດເບືອນທີ່ເປັນໄພອັນຕະລາຍຂອງລັດຖະທຳມະນູນ ທີ່ຈະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ໂຄງສ້າງລັດຖະບານຂອງພວກເຮົາຢ່າງຍືນຍົງ.”
ພວກທະນາຍຄວາມໂຕ້ແຍ້ງວ່າ ສະພາຕ່ຳກຳລັງພະຍາຍາມທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ອຳນາດຂອງປະທານາທິບໍດີ ຜູ້ທີ່ກຳລັງກຳນົດນະໂຍບາຍດ້ານການຕ່າງປະເທດຢູ່ນັ້ນ ອ່ອນກຳລັງລົງ ແລະວ່າ ສະພາຕ່ຳ ກຳລັງພະຍາຍາມ ທີ່ຈະຄວບຄຸມ ແລະລົງໂທດ ຂະແໜງຝ່າຍບໍລິຫານ ສຳລັບການໃຊ້ສິດທິພິເສດໃນດ້ານລັດຖະທຳມະນູນຂອງຕົນ.
ກ່ຽວກັບຂໍ້ກ່າວຫາທີ່ວ່າ ທ່ານທຣຳ ໄດ້ໃຊ້ອຳນາດເກີດຂອບເຂດ ໂດຍຂໍຮ້ອງໃຫ້ມະຫາອຳນາດຕ່າງປະເທດ ເປີດການສືບສວນສອບສວນທີ່ຈະເປັນຜົນປະໂຫຍດດ້ານການເມືອງແກ່ທ່ານນັ້ນ ຊຶ່ງບັນດາທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານທຣຳ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການກະທຳເຫຼົ່ານັ້ນ ເປັນຢືນຢັນທີ່ຖືກຕ້ອງ “ບົນພື້ນຖານຂອງຜົນປະໂຫຍດດ້ານຄວາມລັບໃນການແບ່ງແຍກອຳນາດຂອງລັດຖະບານ.”
ບັນດາສະມາຊິກສະພາຕ່ຳ ຜູ້ທີ່ຮັບໜ້າທີ່ເປັນໄອຍະການ ກໍໄດ້ຍື່ນບົດຖະແຫລງຫຍໍ້ຂອງພວກເພິ່ນໄປແລ້ວ ໂດຍກ່າວວ່າ ມັນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງວ່າ “ຫລັກຖານຕ່າງໆໄດ້ຖືກພົບເຫັນຢ່າງຖ້ວມລົ້ນ” ທີ່ທ່ານທຣຳ ແມ່ນຜິດທັງສອງຂໍ້ຫາໃນສອງມາດຕາຂອງການຟ້ອງຮ້ອງນັ້ນ.
ບັນດາຜູ້ສຳຄັນຕ່າງໆ ໃນການດຳເນີນຄະດີ ກໍໄດ້ໂຕ້ແຍ້ງກັນຢ່າງໜັກ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ກ່ຽວກັບວ່າ ການກະທຳຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາດສາມາດສົມຄວນຖືກປົດອອກຈາກຕຳແໜ່ງ ຫຼືບໍ່.
ທະນາຄວາມດ້ານຄະດີອາຍາຂອງຝ່າຍໂຈດ ທ່ານອາແລນ ເດີໂຊວິຕຊ໌ ເປັນນຶ່ງໃນທີມທະນາຍຄວາມທີ່ຈະຕໍ່ສູ້ປົກປ້ອງທ່ານທຣຳ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ ອົງການຂ່າວ CNN ໃນລາຍການ “State of the Union” ວ່າ ທ່ານຈະກ່າວຕໍ່ ບັນດາສະມາຊິກສະພາສູງ 100 ທ່ານ ຜູ້ທີ່ຈະເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຄະນະຕຸລາການ ເພື່ອຕັດສິນຊະຕາກຳຂອງທ່ານທຣຳນັ້ນ ວ່າ “ເຖິງແມ່ນວ່າ ຄວາມແທ້ຈິງທີ່ໄດ້ນຳສະເໜີນັ້ນ ແມ່ນເລື້ອງຈິງ ມັນຈະບໍ່ສູງເຖິງລະດັບຂອງການຟ້ອງຮ້ອງປະທານາທິບໍດີ” ເພື່ອຈະເອົາຜິດຕໍ່ທ່ານທຣຳ ໄດ້ ແລະໂຄ່ນລົ້ມທ່ານອອກຈາກຕຳແໜ່ງ.”