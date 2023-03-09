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ວັນພະຫັດ, 09 ມີນາ 2023
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທຳ​ນຽບ​ຂາວ ຈັດ​ພິ​ທີ​ມອບ​ລາງວັນ ​ແມ່​ຍິງ​ທີ່​ກ້າ​ຫານ​ສາ​ກົນ

​ນັກ​ຂ່າວ ໂປ​ແລນ ທ່ານ​ນາງ ບຽງ​ກາ ຊາ​ລິວ​ສ​ກາ, ຊ້າຍ, ແພດ​ໝໍ ຢູ​ເຄ​ຣນ ທ່າ​ນາງ ຢູ​ເລຍ ປາ​ອຽບ​ສ​ກາ, ກາງ ແລະ ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສູງ ມາ​ເລ​ເຊຍ ດາ​ຕຸກ ຣາ​ສ ອາ​ດິ​ບາ ຣາດ​ຊີ ຈັບ​ມື​ກັນໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ພິ​ທີ​ມອບ​ລາງວັນ​ແມ່​ຍິງ​ທີ່​ກ້າ​ຫານ​ສາ​ກົນ, ທຳ​ນຽບ​ຂາວ, 8 ມ​ີ​ນາ 2023.

ສະ​ຕີ​ໝາຍ​ເລກ​ນຶ່ງ ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ນາງ ຈິ​ລ ໄບ​ເດັນ ຢາກ​ເອົາ​ຜູ້​ໄດ້​ຮັບ​ລາງ​ວັນ​ແມ່ຍິງ​ທີ່​ກ້າ​ຫານ​ສາ​ກົນ​ຂອງ​ປີນີ້ ​ໄປ​ຢູ່​ເທິງ​ເວ​ທີ​ທີ່​ໃຫຍ່​ໃຫ້​ໄດ້, ສະ​ນັ້ນ​ທ່ານ​ນາງ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ເຊື້ອ​ເຊີນ​ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ກຽດທັງ​ໝົດ 11 ຄົນ​ໄປ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານນີ້​ ສຳ​ລັບ​ພິ​ທີ​ມອບ​ລາງວັນ ​ທີ່​ຖືກ​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ວັນ​ແມ່​ຍິງ​ສາ​ກົນ.

ທ່ານ​ນາງ ໄບ​ເດັນ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານນີ້, ໃນ​ຄຳ​ປາ​ໄສ​ຢູ່​ຫ້ອງ​ປະ​ຊຸມ​ທີ່​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ແຂກ​ຜູ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ ແລະ ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ກຽດ​ວ່າ “ເດັກ​ຍິງ​ຢູ່​ທຸກ​ບ່ອນ​ຕ້ອງ​ຮູ້​ວ່າ ມັນ​ມີ​ແມ່​ຍິງ​ທີ່​ກຳ​ລັງ​ຕໍ່​ສູ້​ສຳ​ລັບ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ແລະ ໄດ້​ຮັບ​ໄຊ​ຊະ​ນະ, ໄດ້​ເປີດ​ປະ​ຕູ, ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໂຮງ​ຮຽນ ແລະ ຊຸມ​ຊົນ ແລະ ລັດ​ຖະ​ບານ, ສ້າງ​ໂລກ​ທີ່​ດີ​ຂຶ້ນກວ່າ​ເກົ່​າ​ສຳ​ລັບ​ພວກ​ເຮົາ​ທຸກ​ຄົນ. ແລະ ພວກ​ເຮົາ​ກໍ​ໄດ້​ມາ​ຢູ່​ທີ່ນີ້​ເພື່ອ​ບອກ​ອ້າຍ ແລະ ພໍ່ ແລະ ສາ​ມີ ແລະ ໝູ່​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າວ່າ: ຫຼາຍ​ເທົ່າ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ຕ້ອງ​ການທີ່​ຢາກໃຫ້​ບັນ​ດາ​ແມ່​ຍິງ​ຜູ້​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ຍິນ​ດີ​ຈະ​ເວົ້າ​ອອກ​ມາ​ເວົ້ານັ້ນ, ພວກ​ເຮົາແມ່ນ​ຕ້ອງ​ການ​ຜູ້​ຊາຍຫຼາຍກວ່າ​ເກົ່າ ຜູ້​ທີ່​ຍິນ​ດີ​ທີ່​ຈະ​ຟັງ ແລະ ດຳ​ເນີນ​ການ.”

ເປັນ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດໃນປີນີ້, ລາງວັນ​ດັ່ງ​ກ່າວ ​ຍັງ​ໄດ້​ໃຫ້​ກຽດ​ແກ່​ກຸ່ມ​ນຶ່ງ, ແຕ່​ງຕັ້ງບັນ​ດາ​ຜູ້​ປະ​ທ້ວງແມ່​ຍິງ ແລະ ເດັກ​ຍິງແຫ່ງປະ​ເທດ ອີ​ຣ່ານ ເປັນ​ຜູ້​ໄດ້​ຮັບ​ລາງວັນອັນ​ດັບ​ທຳ​ອິດ​ຂອງ​ລາງວັນ​ກຸ່ມ ມາ​ດາ​ໄລ​ນ໌ ອາ​ລ​ໄບ​ຣ​ທ໌ ກິ​ຕິ​ມາ​ສັກ. ແມ່​ຍິງ ແລະ ເດັກ​ຍິງ​ຈຳ​ນວນຫຼວງຫຼາຍ​ໄດ້​ນຳ​ໜ້າ​ການ​ປະ​ທ້ວງ​ທົ່ວ 31 ແຂວງ​ຂອງ​ປະ​ເທດ ຫຼັງ​ຈາກ​ນາງ ມາ​ຊາ ອາ​ມີ​ນີ ອາ​ຍຸ 22 ປີ​ໄດ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ໃນ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ຕົວ​ຂອງ​ຕຳຫຼວດ​ເມື່ອກັນ​ຍາ​ປີ​ກາຍນີ້, ເຊິ່ງ​ຖືກ​ກ່າວ​ຫາ​ວ່າ​ຍ້ອນ​ນາງບໍ່​ໄດ້​ໃສ່​ຜ້າ​ຄຸມ​ຫົວ​ຢ່າງ​ຖືກ​ຕ້ອງ.

ທ່ານ​ນາງ ລິນ​ດາ ທອມ​ມາ​ສ ກ​ຣີ​ຟີ​ລ​ດ໌ ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ສະ​ຫະ​ລັດ ປະ​ຈຳ​ອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ທ່ານ​ນາງ​ໄດ້​ປະ​ກາດ​ລາງວັນ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານນີ້​ວ່າ “ປະ​ຊາ​ຊົນ ອີ​ຣ່ານ, ທີ່​ນຳ​ໜ້າ​ໂດຍ​ບັນ​ດາ​ແມ່​ຍິງ, ໄດ້​ພາ​ກັນ​ອອກ​ໄປ​ປະ​ທ້ວງ​ໃນ​ຖະ​ໜົນ​ຢ່າງ​ສະ​ຫງົບ. ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເດີນ​ຕາມ​ບາດ​ກ້າວ​ຂອງ​ແມ່​ຍິງ​ທີ່​ກ້າ​ຫານ​ກ່ອນ​ໜ້າ​ເຂົາ​ເຈົ້າ, ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ເສຍ​ສະຫຼະ​ຢ່າ​ງວງຫຼາຍ​ໃນ​ນາມ​ຂອງ​ເສ​ລີ​ພາບ.”

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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