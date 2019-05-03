ການພົບປະກັນຢູ່ໃນທຳນຽບຂາວລະຫວ່າງປະທານາທິບໍດີຄົນປັດຈຸບັນຂອງສະຫະລັດ ກັບນັກທຸລະກິດທີ່ມີຊື່ສຽງອີກຄົນນຶ່ງ ທີ່ກຳລັງຫາທາງໃຫ້ໄດ້ເປັນປະທານາທິບໍດີຂອງໃຕ້ຫວັນ ພາໃຫ້ເກີດຄວາມເປັນຫ່ວງກັນຢູ່.
ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ທຳນຽບຂາວ ໄດ້ຫາທາງທີ່ຈະບໍ່ຖືວ່າການພົບປະກັນນັ້ນ ບໍ່ແມ່ນເລື້ອງທີ່ຫລໍ່ແຫລມໃນທາງການທູດ ຫລືການເມືອງໃດໆ ໂດຍກ່າວວ່າ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ແລະທ່ານແທຣີ ກູ (Terry Gou) ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດຟັອກສ໌ຄອນ (Foxconn) ບໍ່ໄດ້ໂອ້ລົມກັນກ່ຽວກັບເລື້ອງທີ່ຈະສະໜັບສະໜຸນ ຕໍ່ການຫາສຽງຂອງມະຫາເສດຖີເງິນຕື້ຄົນນັ້ນ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ເປັນປະທານາທິບໍດີຂອງໃຕ້ຫວັນແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ.
"ເພິ່ນເປັນພຽງແຕ່ເພື່ອນທີ່ດີ" ຂອງທ່ານທຣຳເທົ່ານັ້ນ, ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານນາງ Sarah Sanders, ໂຄສົກປະຈຳທຳນຽບຂາວ ທີ່ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງ.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມໃນການຂຽນລົງຢູ່ໃນໜ້າເຟັສບຸກ (Facebook) ພາຍຫລັງການພົບປະກັນໃນວັນພຸດຜ່ານມາ ແລະໃນການໂອ້ລົມກັບພວກນັກຂ່າວນັ້ນ ນັກທຸລະກິດໃຕ້ຫວັນທ່ານນີ້ເວົ້າວ່າ ເພິ່ນໄດ້ບອກທ່ານທຣຳກ່ຽວກັບການສະໝັກເປັນປະທານາທິບໍດີຂອງເພິ່ນ ແລະທ່ານທຣຳກໍໄດ້ຕອບວ່າການເປັນປະທານາທິບໍດີ "ເປັນວຽກທີ່ຍາກຫລາຍ."
ທ່ານຍັງໄດ້ເອົາປາກກາ ແລະຫລຽນທີ່ມີລາຍເຊັນຂອງປະທານາທິບໍດີທີ່ທ່ານທຣຳ ເອົາໃຫ້ນັ້ນສະແດງໃຫ້ຄົນເບິ່ງ.
“ຖ້າຫາກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຖືກເລືອກຕັ້ງໃຫ້ເປັນປະທານປະເທດຈີນ ຂ້າພະເຈົ້າຈະເປັນຜູ້ທີ່ເຮັດໃຫ້ມີສັນຕິພາບ ແລະຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ກາຍເປັນຜູ້ສ້າງບັນຫາ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ ກູ (Gou) ທີ່ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ. ທ່ານເວົ້າອີກວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຈະເຮັດໃຫ້ສາຍພົວພັນທາງເສດຖະກິດລະຫວ່າງໃຕ້ຫວັນກັບສະຫະລັດ ແໜ້ນແຟ້ນຂຶ້ນອີກ.” ທ່ານຍັງໄດ້ເວົ້າອ້າງອີກວ່າ ຢູ່ໃນຈຳນວນພວກທີ່ລົງສະໝັກແຂ່ງຂັນເປັນປະທານາທິບໍດີທັງຫລາຍ ມີແຕ່ທ່ານເທົ່ານັ້ນທີ່ໄດ້ຮັບປະກັນວ່າ ໄດ້ເຂົ້າໄປທຳການພົບປະຢູ່ໃນຫ້ອງການຮູບຊົງໄຂ່ຂອງທຳນຽບຂາວ.
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