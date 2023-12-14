ທຳນຽບຂາວ ບໍ່ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ ຕໍ່ການກ່າວຂອງທ່ານໄບເດັນ ກ່ຽວກັບ ‘ການຖິ້ມລະເບີດໂດຍບໍ່ມີການຈຳແນກ’ ຂອງອິສຣາແອລ

ທຳນຽບຂາວ ປາກົດວ່າ ກຳລັງຈະນຳເອົາການຕໍາໜິແບບເປີດເຜີຍທີ່ໜັກໜ່ວງທີ່ສຸດ ທີ່ເຄີຍມີມາ ຂອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ຕໍ່ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິສຣາແອລ ທ່ານເບັນຈາມິນ ເນຕັນຢາຮູ ແລະ ສິ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ອະທິບາຍວ່າເປັນ “ການຖິ້ມລະເບີດໂດຍບໍ່ມີການຈຳແນກ” ຂອງອິສຣາແອລ ຢູ່ເຂດກາຊາ.
ການເຄື່ອນໄຫວທາງທະຫານທີ່ແກ່ຍາວເປັນເວລາ 10 ອາທິດຂອງອິສຣາແອລ ໄດ້ສັງຫານປະຊາຊົນ ຫລາຍກວ່າ 18,000 ຄົນ, ອີງຕາມລາຍງານ ຂອງກະ ຊວງສາທາລະນະສຸກ ຢູ່ ເຂດກາຊາ ທີ່ບໍລິຫານງານໂດຍກຸ່ມຮາມາສ.
"ປະທານາທິບໍດີໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ ເຖິງຄວາມກັງວົນ ທີ່ພວກເຮົາມີມາ ເປັນໄລຍະເວລາໃດນຶ່ງແລ້ວ ແລະຈະຍັງສືບຕໍ່ມີຕໍ່ໄປ ເນື່ອງຈາກການປະຕິບັດງານທາງທະຫານນີ້ ຍັງຄົງດຳເນີນຢູ່, ກ່ຽວກັບຄວາມຈຳເປັນໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ພົນລະເຮືອນ ແລະການມີຄວາມຊັດເຈນ ແລະລະມັດລະວັງ ແລະຮອບຄອບທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້," ທ່ານ ຈອນ ເຄີບີ, ຜູ້ປະສານງານດ້ານການສື່ສານຍຸດທະສາດ ຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ໃນລະຫວ່າງການຖະແຫຼງຂ່າວ ເມື່ອວັນພຸດວານນີ້.
ທ່ານເຄີບີ ໄດ້ຖືກກົດດັນເລື້ອຍໆຈາກບັນດານັກຂ່າວ ໃຫ້ອະທິບາຍຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຂອງ ທ່ານໄບເດັນ ໃນລະຫວ່າງ ການໂຄສະນາຫາສຽງໃນວັນອັງຄານ, ບ່ອນທີ່ທ່ານກ່າວວ່າອິສຣາແອລ ກໍາລັງສູນເສຍການສະຫນັບສະຫນູນຈາກສາກົນຍ້ອນ "ການຖິ້ມລະເບີດໂດຍບໍ່ມີການຈໍາແນກ ທີ່ເກີດຂື້ນ."
ກົດໝາຍມະນຸດສະທຳສາກົນ ຫ້າມການໂຈມຕີແບບບໍ່ຈຳແນກ ທີ່ບໍ່ແຍກໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງລະຫວ່າງຈຸດປະສົງທາງທະຫານ ແລະບຸກຄົນ ຫຼືຊັບສິນຂອງພົນລະເຮືອນ.
ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະມີການຢືນຢັນວ່າ "ປະທານາທິບໍດີ ກ່າວເພື່ອນະໂຍບາຍຕ່າງ ປະເທດຂອງອາເມຣິກາ," ທ່ານເຄີບີ ກໍ່ຈະບໍ່ຢືນຢັນເມື່ອຖືກຖາມວ່າຄໍາຖະແຫຼງຂອງ ທ່ານໄບເດັນ ແມ່ນເປັນການຕີລາຄາຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍຝ່າຍບໍລິ ຫານວ່າ ອິສຣາແອລ ດຳເນີນການປະຕິບັດການທາງທະຫານ ແນວໃດ.