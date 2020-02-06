ສະພາສູງສະຫະລັດໄດ້ຕັດສິນວ່າ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ບໍ່ມີຄວາມຜິດໃນການຟ້ອງຮ້ອງ 2 ຂໍ້ ຄືການໃຊ້ອຳນາດປະທານາທິບໍດີ ໄປໃນທາງຜິດ ແລະການຂັດຂວາງຕໍ່ສະພາ ຊຶ່ງເປັນການສະຫຼຸບໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະປົດປະທານາທິບໍດີທຣຳອອກຈາກຕຳແໜ່ງ ໂດຍສະມາຊິກສະພາຕ່ຳພັກເດໂມແຄຣັດ ທີ່ດຳເນີນມາເປັນເວລາເກືອບ 4 ເດືອນ.
ໃນລະຫວ່າງການລົງຄະແນນສຽງດ້ວຍການເອີ້ນຊື່ຢ່າງເຄັ່ງຂຶມຢູ່ໃນຫ້ອງປະຊຸມຂອງສະພາສູງໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນພຸດວານນີ້ໂດຍມີຫົວໜ້າສານສູງສຸດ ທ່ານ ຈອນ ໂຣເບີດສ໌ ເປັນປະທານໃນພິທີນັ້ນ ສະມາຊິກສະພາສູງພົບເຫັນວ່າ ທ່ານທຣຳບໍ່ມີຄວາມຜິດໃນການໃຊ້ອຳນາດໄປໃນທາງຜິດ ດ້ວຍການລົງຄະແນນສຽງ 52 ຕໍ່ 48 ແລະບໍ່ມີຄວາມຜິດ ໃນການຂັດຂວາງຕໍ່ສະພາ 53 ຕໍ່ 47.
ໃນການຂຽນຂໍ້ຄວາມລົງໃນທວີດເຕີ້ນັ້ນ ທ່ານທຣຳເອີ້ນການຕັດສິນບໍ່ມີຄວາມຜິດວ່າ “ເປັນໄຊຊະນະຂອງປະເທດເຮົາ ຕໍ່ການຟ້ອງຮ້ອງຫຼອກລວງ.”
ທຳນຽບຂາວໄດ້ອອກຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ ກ່າວວ່າ ປະທານາທິບໍດີທຣຳໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າທ່ານເປັນຜູ້ບໍລິສຸດໂດຍເຕັມແລະພົ້ນຈາກຄວາມຜິດ. ຖະແຫຼງການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ “ແກ້ແຄ້ນ” ຕໍ່ພວກຜູ້ນຳພັກເດໂມແຄຣັດ ທີ່ໄດ້ຕົວະແລະໃນອັນທີ່ຖະແຫຼງການເອີ້ນວ່າ ເປັນຄະດີທີ່ເສກສັນປັ້ນແຕ່ງຕໍ່ປະທານາທິບໍດີ.
ປະທານສະພາຕ່ຳ ທ່ານນາງແນນຊີ ເພໂລຊີ ຊຶ່ງເປັນຜູ້ລິເລີ້ມຂັ້ນຕອນໃນການຟ້ອງຮ້ອງເມື່ອເດືອນກັນຍາປີກາຍ ອອກຖະແຫຼງການທີ່ຂົ່ມຂືນສະບັບນຶ່ງ ກ່າວຫາສະພາສູງວ່າ “ການປາສະຈາກບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍກາຍເປັນເລື້ອງທຳມະດາ”ແລະປະຕິເສດຕໍ່ລະບົບການກວດສອບແລະສ້າງຄວາມກ້ຳເກິ່ງ.
ທ່ານນາງເອີ້ນຜູ້ນຳຂອງພັກຣີພັບບລີກັນຢູ່ໃນສະພາສູງ ທ່ານມິດຈ໌ ແມັກຄອນແນລວ່າ “ຜູ້ນຳທີ່ບໍ່ມີຫຼັກການ” ທີ່ໄດ້ປະລະໜ້າທີ່ ເພື່ອປະຕິບັດຕາມລັດຖະທຳມະນູນ ແລະປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງປະເທດຊາດ ຈາກ “ປະທານາທິບໍດີທີ່ບໍ່ຊື່ສັດ.”
ການລົງຄະແນນສຽງເພື່ອໃຫ້ທ່ານທຣຳພົ້ນຄວາມຜິດໃນທັງສອງຂໍ້ ທີ່ນຳສະເໜີໂດຍສະພາຕ່ຳທີ່ພັກເດໂມແຄຣັດຄວບຄຸມນັ້ນແມ່ນດຳເນີນໄປຕາມສາຍພັກ. ມີສະມາຊິກພັກຣີພັບບລີກັນພຽງຄົນດຽວທີ່ບໍ່ເຫັນພ້ອມນຳ ກໍໄດ້ແກ່ທ່ານມິດ ຣອມນີ ສະມາຊິກສະພາສູງຈາກລັດຢູທາ ຊຶ່ງໄດ້ລົງຄະແນນສຽງວ່າ ມີຄວາມຜິດໃນຂໍ້ຫາໃຊ້ອຳນາດໄປໃນທາງຜິດ ແຕ່ບໍ່ມີຄວາມຜິດໃນຂໍ້ຫາຂັດຂວາງຕໍ່ສະພາ.
ໃນຄຳປາໄສທີ່ສະແດງອອກຊຶ່ງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງທ່ານກ່ອນການລົງຄະແນນສຽງນັ້ນ ທ່ານຣອມນີ ກ່າວວ່າ “ສິ່ງທີ່ປະທານາທິບໍດີໄດ້ກະທຳໄປ ແມ່ນບໍ່ຖືກຕ້ອງເປັນຄວາມຜິດຮ້າຍແຮງ” ໃນການຮ້ອງຂໍໃຫ້ຢູເຄຣນທຳການສືບສວນຄູ່ແຂ່ງຄົນສຳຄັນຂອງທ່ານຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ໃນການເລືອກຕັ້ງ ປີ 2020 ນັ້ນກໍຄືອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ແລະລູກຊາຍຂອງທ່ານ ຄືທ່ານຮັນເຕີ ທີ່ເຮັດວຽກກັບບໍລິສັດແກັສທຳມະຊາດຢູເຄຣນ.
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