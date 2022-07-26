ອາການຕ່າງໆ ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ມີຢູ່ນັ້ນ ຖືກ “ກຳຈັດເກືອບວ່າໝົດໄປແລ້ວ” ອີງຕາມຄຳເວົ້ານາຍແພດຂອງທ່ານໃນວັນຈັນວານນີ້.
ປະທານາທິບໍດີໄບເດັນຖືກແຍກໃຫ້ໄປຢູ່ຕາມລຳພັງທີ່ທຳນຽບຂາວ ນັບແຕ່ທ່ານໄດ້ຖືກກວດໂຄວິດມີຜົນເປັນບວກ ເມື່ອວັນພະຫັດຜ່ານມາ.
ດຣ. ເຄວິນ ໂອຄອນເນີ ໄດ້ກ່າວ ໃນບັນທຶກສະບັບນຶ່ງວ່າ ທ່ານໄບເດັນ ຍັງມີ “ອາການຕັນດັງແລະແຫບຄໍພຽງເລັກນ້ອຍ.”
ທ່ານກ່າວວ່າ ປະທານາທິບໍດີໄບເດັນທີ່ໄດ້ສັກຢາວັກຊີນຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະສັກຢາບູສເຕີ້ອີກສອງເຂັມນັ້ນ ບໍ່ໄດ້ມີອາການຫາຍໃຈຝືດ ແລະ “ມີການສະໜອງຕອບຕໍ່ການປິ່ນປົວດັ່ງທີ່ຄາດໝາຍໄວ້.”
ປະທານາທິບໍດີໄດ້ເລີ້ມກິນຢາຕໍ່ຕ້ານເຊື້ອໄວຣັສ Paxlovid ເພື່ອເປັນການປິ່ນປົວ ແລະຍັງໄດ້ກິນຢາອາສປິຣິນ ໃນປະລິມານນ້ອຍໆ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເລືອດແຂ້ນ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ການແພດເຊື່ອວ່າ ເຊື້ອ BA.5 ຂອງສາຍພັນໂອໄມຄຣອນແມ່ນເປັນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານໄບເດັນມີອາການເຊັ່ນນັ້ນ. ດຣ. ອາຊິສ ຈາ, ຜູ້ປະສານງານໃນການຮັບມືກັບເຊື້ອໄວຣັສ ໂຄວິດ-19 ຂອງທຳນຽບຂາວ ກ່າວວ່າ ເຊື້ອ BA.5 ຂອງສາຍພັນໂອໄມຄຣອນ ປະກອບເປັນ 75 ຫາ 80 ເປີເຊັນຂອງຈຳນວນກໍລະນີໂຄວິດ-19 ຢູ່ໃນສະຫະລັດເວລານີ້.
ທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ຍົກເລີກແຜນການຕ່າງໆຂອງທ່ານ ໃນອາທິດນີ້ ຮວມທັງການເດີນທາງໄປລັດຟລໍຣິດາ. ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ທ່ານຈະສືບຕໍ່ເຮັດວຽກ ແລະເຂົ້າ
ຮ່ວມພິທີຕ່າງໆທາງອອນລາຍນ໌ ຈົນເທົ່າທ່ານສິ້ນສຸດ ການຖືກແຍກຕົວໂດຍສູນກາງຄວບຄຸມແລະປ້ອງກັນພະຍາດຂອງສະຫະລັດ.
ສະຕີໝາຍເລກນຶ່ງ ທ່ານນາງຈິລ ໄບເດັນ ໄດ້ກວດໂຄວິດ-19 ມີຜົນເປັນລົບໃນວັນຈັນວານນີ້ ແລະພັກຢູ່ທີ່ບ້ານຂອງເພິ່ນໃນລັດເດລາແວ ໄປຈົນກວ່າຈະຮັບຄຳສັ່ງໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງ. ສ່ວນຮອງປະທານາທິບໍດີຄາມາລາ ແຮຣິສກໍ
ກວດໂຄວິດ-19 ມີຜົນເປັນລົບເຊັ່ນກັນໃນວັນຈັນວານນີ້ແລະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ
ໃຫ້ເດີນທາງໄປລັດອິນດຽນນາໄດ້ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມໃນພິທີກ່ຽວກັບການຮີດລູກ.