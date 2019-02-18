ທຳນຽບຂາວໄດ້ປ້ອງກັນການປະກາດຂອງປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ກ່ຽວກັບ ພາ
ວະສຸກເສີນແຫ່ງຊາດ ຢູ່ເຂດຊາຍແດນ ສະຫະລັດ-ເມັກຊິໂກ ໃນຂະນະທີ່ຫຼາຍລັດ
ໄດ້ກຽມພ້ອມທີ່ຈະຮ່າງກົດໝາຍຄັດຄ້ານ ແລະ ພັກເດໂມແຄຣັດໃນສະພາຕ່ຳ ກໍໄດ້
ມີແຜນທີ່ຈະລົງຄະແນນສຽງ ກ່ຽວກັບ ການບໍ່ເຫັນພ້ອມຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ທີ່ປຶກສາຂອງທ່ານ ທຣຳ, ທ່ານ ສເຕເຟັນ ມິລເລີ, ນັກອະນຸລັກນິຍົມຫົວຈັດ ກ່ຽວກັບ
ຄົນເຂົ້າເມືອງ, ໄດ້ກ່າວຕໍ່ໂທລະພາບ ຟັອກສ໌ ວ່າ “ທ່ານອາດເລືອກທີ່ຈະຫຼີກລ່ຽງວິກິດ
ການນີ້, ແຕ່ທ່ານໄດ້ເລືອກທີ່ຈະບໍ່ເຮັດ.”
ທ່ານ ມິລເລີ ໄດ້ກ່າວໂຈມຕີອະດີດປະທານາທິບໍດີສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນ ທ່ານ ຈອຈ໌
ດັບເບິນຢູ ບຸຊ ສຳລັບສິ່ງທີ່ທ່ານເອີ້ນວ່າ “ການທໍລະຍົດທີ່ເປັນຕາງຶດ” ຂອງ ສະຫະລັດ
ເກືອບສອງທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ ເມື່ອຄົນເຂົ້າເມືອງຜິດກົດ
ໝາຍຫຼາຍເຖິງ 4 ເທົ່າໄດ້ຫຼັ່ງໄຫຼເຂົ້າມາ ສະຫະລັດ ຢ່າງຜິດກົດໝາຍຄືກັບດຽວນີ້. ແຕ່
ທ່ານ ມິລເລີ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ສ່ວນສຳຄັນທີ່ສຸດ” ກໍແມ່ນວ່າ “ເຈົ້າບໍ່ສາມາດທີ່ຈະນຶກເຖິງ
ພາບ ກ່ຽວກັບ ປະເທດທີ່ແຂງແກ່ນໄດ້ ໂດຍປາສະຈາກຊາຍແດນທີ່ປອດໄພ.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ການກະທຳຂອງທ່ານ ທຣຳ ແມ່ນ “ການປົກປ້ອງເຂດຊາຍແດນຂອງ
ພວກເຮົາ” ແລະ ໄດ້ເອີ້ນພວກຄົນເຂົ້າເມືອງທີ່ຜິດກົດໝາຍວ່າ “ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ປະ
ເທດຂອງພວກເຮົາ.”
ທ່ານ ມິລເລີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການກະທຳຂອງທ່ານ ທຣຳ ແມ່ນຖືກຕ້ອງພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ
ປີ 1976 ທີ່ມອບອຳນາດໃຫ້ປະທານາທິບໍດີ ປະກາດພາວະສຸກເສີນແຫ່ງຊາດ, ເຖິງ
ແມ່ນວ່າການປະກາດເມື່ອ 59 ເທື່ອທີ່ຜ່ານມາ ບໍ່ໄດ້ປະກອບມີກໍລະນີທີ່ປະທານາທິບໍ
ດີໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະຄອບງຳ ການປະຕິເສດຂອງລັດຖະສະພາ ເພື່ອຮັບຮອງເອົາ
ການອອກທຶນສຳລັບຂໍ້ສະເໜີທີ່ສະເພາະໃດນຶ່ງກໍ່ຕາມ.
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ປະກາດພາວະສຸກເສີນແຫ່ງຊາດໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາຕໍ່ສະພາຕ່ຳທີ່ຫາ
ທາງຫຼີກລ່ຽງ, ເຊິ່ງເຂົາເຈົ້າໄດ້ປະຕິເສດການຂໍທຶນ ຫ້າພັນເຈັດຮ້ອຍລ້ານໂດລາຂອງ
ທ່ານ ເພື່ອສ້າງກຳແພງ, ເຖິງແມ່ນວ່າເຂົາເຈົ້າຈະໄດ້ອະນຸມັດເງິນ ນຶ່ງພັນສາມຮ້ອຍ
ເຈັດສິບຫ້າລ້ານໂດລາ ສຳລັບສິ່ງກີດກັ້ນຢູ່ເຂດຊາຍແດນປະມານ 90 ກິໂລແມັດ
ຈາກ 3,200 ກິໂລແມັດກໍ່ຕາມ. ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ມີແຜນທີ່ຈະຖອນເອົາເງິນຫຼາຍກວ່າ 8
ພັນລ້ານໂດລາໃນທຶນລັດຖະບານ ທີ່ຖືກອະນຸມັດໃຫ້ໂຄງການອື່ນໆເພື່ອໄປສ້າງກຳ
ແພງ, ເຖິງແມ່ນວ່າຮ່າງກົດໝາຍທີ່ຄັດຄ້ານການກະທຳດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ຖືກຮ່າງຂຶ້ນ
ແລ້ວ ເພື່ອກີດກັ້ນການໂອນເງິນຂອງທ່ານກໍຕາມ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ