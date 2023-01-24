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ວັນອັງຄານ, 24 ມັງກອນ 2023
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທຳນຽບຂາວ ​ກ່າວ​ປ້ອງກັນ​ຕົນ​ເອງ ເພື່ອບໍ່​ໃຫ້ຖືກ​ຕຳ​ໜິ ​ຫລັງ​ຈາກ​ເອັ​ຟ​ບີ​ໄອ ຄົ້ນ​ພົບ​ເອ​ກະ​ສານ​ລັບ​ຕື່ມອີກ ຢູ່​ເຮືອນ ​ຂອງ ປ. ໄບ​ເດັນ

ຫົນທາງ​​ເຂົ້າ​ໄປ​ຫາ​ເຮືອນ​ຂອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ໂຈ ໄບ​ເດັນ ໃນ​ເມືອງວີ​ລ​ມິງ​ຕັນ, ລັດ​ເດ​ລາ​ແວ ຊື່ງຫລຽວເຫັນ​ໄດ້ຈາກລົດ​ຕູ້​ຂອງ​ນັກ​ຂ່າວ, ວັນ​ທີ 13 ມັງ​ກອນ, 2023

ທຳນຽບຂາວ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້​ ໄດ້​ກ່າວ​ເພື່ອປ້ອງກັນ​ຕົນ​ເອງບໍ່​ໃຫ້ຖືກ​ຕຳ​ໜິ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ ຫລັງ​ຈາກ​ການ​ຊອກ​ຄົ້ນ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ສັນ​ຕິບານ​ກາງຫລື FBI ​ໃນ​ວັນ​ສຸກຜ່ານ​ມາຢູ່ເຮືອນ​ສ່ວນ​ຕົວ​ຂອງ​ປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບ​ເດັນ ທີ່​ໄດ້​ພົບ​ເອກ​ະ​ສານ​ລັບ​ຕື່ມ​ອີກ, ​ໂດຍ​ກ່າວ​ວ່າ ທາງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກຳລັງ​ໃຫ້​ຄວາມຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ເຈົ້າໜ້າ​ທີ່.

ໃນວັນຈັນວານນີ້, ໂຄສົກຂອງທໍານຽບຂາວ, ທ່ານອຽນ ​ແຊມສ໌ (Ian Sams) ເນັ້ນຫນັກວ່າ ການຄົ້ນເຮືອນຂອງທ່ານໄບ​ເດັນໃນ​ເມືອງວີ​ລ​ມິງ​ຕັນ, ລັດ​ເດ​ລາ​ແວ ໂດຍ FBI ແມ່ນ "ການໃຫ້ຄົ້ນ​ດ້ວຍ​ຄວາມສະຫມັກໃຈ, ເປັນການສະເຫນີຢ່າງໝັ້ນໃຈ ໂດຍທະນາຍຄວາມສ່ວນຕົວຂອງ​ທ່ານປະທານາທິບໍດີ."

ການຄົ້ນພົບໃໝ່ທີ່​ວ່ານີ້ ໄດ້ເພີ້ມການສືບສວນຂອງກະຊວງຍຸຕິທຳໃຫ້​ສືບຕໍ່ໄປ​ກ່ຽວ​ກັບ ການຈັດການກັບເອກະ ສານທີ່ມີ​ຄວາມ​ຫຼໍ່​ແຫຼມຂອງທ່ານໄບ​ເດັນ, ແລະເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ຕຳ​ໜິເພີ້ມຂຶ້ນ - ແມ່ນແຕ່ຈາກພັກເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດຂອງທ່ານໄບ​ເດັນເອງ. ສະມາຊິກສະພາສູງ​ດິກ ເດີ​ບິນ (Dick Durbin) ແລະ ທ່ານ​ໂຈ ​ແມນ​ຈິນ (Joe Manchin) ທັງສອງທ່ານໄດ້ເພີ້ມ​ການ​ຕຳ​ໜິປະທານາທິບໍດີໃນທ້າຍອາທິດຜ່ານ​ມາ, ໂດຍທີ່ທ່ານເດີ​ບິນ ກ່າວວ່າ ທ່ານໄບ​ເດັນຄວນຮູ້​ສຶກ "ອັບອາຍ" ແລະ ທ່ານ​ແມນ​ຈິນເອີ້ນ ປະທານາທິບໍດີວ່າ "ບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ."

ພວກທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານໄບ​ເດັນກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າທໍາອິດພົບເອກະສານທີ່ຫມາຍໃສ່​ວ່າ ​ເປັນເອ​ກະ​ສານ​ລັບ ໃນຕົ້ນເດືອນພະຈິກ ໃນຫ້ອງການທີ່ທ່ານ​ເຄີຍໃຊ້ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງວໍ​ຊິງ​ຕັນຫຼັງຈາກທ່ານໄດ້ລົງຈາກຕໍາແໜ່ງຮອງປະທານາທິບໍດີແລ້ວ. ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ບອກວ່າ ເປັນຫຍັງເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງບໍ່ປະກາດ ກ່ຽວ​ກັບການຄົ້ນພົບດັ່ງກ່າວຢ່າງເປີດເຜີຍ, ໂດຍໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແຕ່ບໍ່ໄດ້​ໃຫ້ປະຊາຊົນຮູ້. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ພົບເຫັນເອກະສານເພີ້ມອີກ ໃນເດືອນທັນວາ ແລະ ເດືອນມັງກອນຢູ່ໃນເຮືອນທີ່ເມືອງວີ​ລ​ມິງ​ຕັນຂອງທ່ານໄບ​ເດັນ. ທະນາຍຄວາມຂອງທຳນຽບຂາວ, ທ່ານຣີ​ຊາດ ຊາວ​ເບີ (Richard Sauber) ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການ ສະບັບນຶ່ງ ທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ໃນວັນເສົາຜ່ານ​ມານີ້ວ່າ ການຄົ້ນຂອງ FBI ຢູ່​ໃນເຮືອນຫລັງດຽວກັນ ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ຜ່ານ​ມາ ທີ່ໃຊ້ເວລາ 13 ຊົ່ວໂມງນັ້ນ ຍັງພາ​ໃຫ້ພົບ​ເອ​ກະ​ສານ​ລັບ​ຕື່ມ​ອີກ. ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ ເອກະສານ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ໄດ້​ຖືກ​ມອບ​ໃຫ້​ກະຊວງ​ຍຸຕິ​ທຳ​ໃນ​ທັນທີທັນ​ໃດ.

ຕະຫຼອດ​ເວ​ລາ ທຳນຽບຂາວໄດ້ພະຍາຍາມເນັ້ນ​ໃຫ້​ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງ ການຈັດການກັບເອກະ ສານຂອງທ່ານໄບ​ເດັນ ແລະຂອງອະດີດປະທານາທິບໍດີດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຫ້​ການຮ່ວມມືກັບການຮ້ອງຂໍເອົາ ເອກະສານທີ່ ທ່ານເອົາໄປໃນເວລາທີ່ທ່ານ​ລົງຈາກຕໍາແຫນ່ງ.

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"ມັນເນັ້ນໃຫ້​ເຫັນວ່າ ທ່ານຖືເອົາບັນຫານີ້ຢ່າງຈິງຈັງຫຼາຍປານໃດໂດຍທີ່ໄດ້ເປີດເຜີຍຢ່າງໝັ້ນ​ໃຈ ແລະສະຫມັກໃຈຕໍ່ [ກະຊວງຍຸຕິທໍາ] ກ່ຽວ​ກັບການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ ໃນທັນທີທີ່ມັນເກີດຂຶ້ນ ແລະວ່າ ທ່ານໄດ້ເອົາບາດກ້າວທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ ກະຊວງຍຸຕິທໍາເຂົ້າເຮືອນທ່ານ​ໄດ້ເພື່ອຊອກຄົ້ນສະຖານທີ່ດັ່ງ​ກ່າວ​ຢ່າງ​ຖີ່​ຖ້ວນ," ນັ້ນ​ຄື​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງທ່ານ​ແຊມສ໌ ທີ່​ກ່າວຕໍ່​ພວກນັກຂ່າວ.

ທ່ານ​ແຊມສ໌ ປະຕິເສດມາເປັນອາທິດທີສອງຕິດຕໍ່ກັນແລ້ວ ທີ່ຈະຕອບຄຳຖາມສະເພາະເຈາະ​ຈົງ​ທີ່​ຖາມ​ວ່າ ມີເອກະສານຫຼາຍປານໃດທີ່ຖືກພົບເຫັນ? ຈະມີການຄົ້ນສະຖານ​ທີ່ອື່ນໆ ທີ່ທ່ານໄບ​ເດັນເຄີຍໃຊ້ມາ​ຢູ່ບໍ່? ໃຜເປັນ​ຜູ້ຈ່າຍເງິນໃຫ້ທະນາຍຄວາມຂອງປະທານາທິບໍດີ? ຢູ່ໃນເອກະສານນັ້ນມີ​ຫຍັງແດ່ ແລະທ່ານປະທານາ ທິບໍດີຮູ້ບໍ່ວ່າ ເນື້ອໃນຂອງເອ​ກະ​ສານ​ເຫຼົ່າ​ນັ້ນແມ່ນຫຍັງ?

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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