ທຳນຽບຂາວກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ເວົ້າວ່າ ຕົນໝັ້ນໃຈວ່າ ໃນທີ່ສຸດສານກໍຈະອະນຸມັດຄຳສັ່ງຂອງປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ທີ່ໃຫ້ບັນດາທຸລະກິດຂອງສະຫະລັດທີ່ມີຄົນງານ 100 ຄົນ ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພະນັກງານຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບການສັກຢາປ້ອງກັນໄວຣັສໂຄໂຣນາ ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນກໍຈະຖືກກວດ ພະຍາດນີ້ເລື້ອຍໆ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີການຕັດສິນຂອງສານໃນຂັ້ນທຳອິດໃຫ້ໂຈະການ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສັກວັກຊີນນີ້ໄວ້ກໍຕາມ.
ຫົວໜ້າທີ່ປຶກສາຂອງທຳນຽບຂາວ, ທ່ານຣອນ ເຄລນ (Ron Klain) ກ່າວຕໍ່ລາຍການ “Meet the Press” ຂອງອົງການຂ່າວ NBC ວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າມີ ຄວາມໝັ້ນໃຈຫຼາຍວ່າ ເມື່ອອັນນີ້ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ບໍ່ພຽງ ແຕ່ເປັນຄຳສັ່ງຊົ່ວຄາວເທົ່ານັ້ນ, ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ກຳນົດນີ້ຈະໄດ້ຮັບການ ຢືນຢັດ.”
ທ່ານເຄລນ (Klain) ໃຫ້ຄຳອະທິບາຍເຖິງລັກສະນະຂອງຄໍາສັ່ງໃຫ້ສັກຢາວັກ ຊີນຂອງທ່ານໄບເດັນ, ເຊິ່ງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ພະນັກງານພາກເອກະຊົນ 84 ລ້ານ ຄົນແລະຈະເລີ່ມມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນວັນທີ 4 ມັງກອນນີ້ວ່າ ເປັນ "ເລື້ອງທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມສາມັນສຳນຶກ" ເພື່ອຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ການລະບາດຂອງພະຍາດໃນສະຫະ ລັດສິ້ນສຸດລົງ.
ທ່ານກ່າວວ່າ ຖ້າອົງການບໍລິຫານດ້ານຄວາມປອດໄພໃນການເຮັດອາຊີບວຽກງານແລະສຸຂະພາບ (OSHA) ຂອງລັດຖະບານ "ສາມາດບອກໃຫ້ປະຊາຊົນ ໃສ່ຫມວກກັນກະທົບໃນເວລາເຮັດວຽກ, ໃຫ້ລະມັດລະວັງກ່ຽວກັບສານເຄມີ, ມັນກໍຈະສາມາດ ... ວາງມາດຕະການງ່າຍໆເຫຼົ່ານີ້ອອກມາເພື່ອຮັກສາຄົນ ງານຂອງພວກເຮົາໃຫ້ປອດໄພໄດ້."
ສານສູງສຸດຂອງສະຫະລັດໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ໄດ້ອະນຸມັດຄຳສັ່ງໃຫ້ສັກຢາວັກ ຊີນໃຫ້ແກ່ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກໃນລັດເມນ (Maine) ທີ່ຢູ່ທາງພາກຕາ ເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງປະເທດ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ພິຈາລະນາເຖິງການບັງຄັບທີ່ນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງທົ່ວປະເທດເຊັ່ນ: ຄຳສັ່ງຂອງທ່ານໄບເດັນ ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ທຸລະກິດເອກະຊົນ ຫຼືຄຳສັ່ງຂອງທ່ານທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພະ ນັກງານລັດຖະບານກາງ ແລະພວກສັນຍາຈ້າງທີ່ເຮັດວຽກໃຫ້ລັດຖະບານກາງ 4 ລ້ານຄົນວ່າໃຫ້ສັກຢາວັກຊີນພາຍໃນວັນທີ 22 ເດືອນພະຈິກນີ້ເທື່ອ.
ຜູ້ປົກຄອງລັດຫຼາຍໆຄົນຈາກພັກຣີພັບບລິກັນທີ່ຄັດຄ້ານຕໍ່ຂໍ້ບັງຄັບລະດັບຊາດ ຂອງປະທານາທິບໍດີຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ, ພ້ອມກັບສະຫະພັນກຳມະບານຂອງ ລັດຖະກອນ ແລະພະນັກງານສ່ວນບຸກຄົນຈຳນວນນຶ່ງໄດ້ຍື່ນຄຳຟ້ອງຮ້ອງ ເພື່ອພະຍາຍາມສະກັດກັ້ນຄຳສັ່ງຂອງທ່ານໄບເດັນນັ້ນ ລ້ວນແຕ່ອ້າງວ່າ ພວກເຂົາຖືກລະເມີດສິດຍ້ອນການໃຊ້ອຳນາດເກີນໄປຂອງທ່ານ.
ໃນການຍື່ນຄໍາຮ້ອງຟ້ອງຕໍ່ຄໍາສັ່ງຂອງທ່ານໄບເດັນທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ພະນັກງານ ໃນທຸລະກິດເອກະຊົນນັ້ນ ຫົວໜ້າພະແນກຍຸຕິທໍາຂອງລັດເທັກຊັສ, ທ່ານເຄນ ແພກສຕັນ (Ken Paxton) ເອີ້ນວ່າ ຄໍາສັ່ງໃຫ້ສັກຢາວັກຊີນວ່າ "ເປັນການ ໃຊ້ອໍານາດໃນທາງຜິດຢ່າງໜ້າຢ້ານກົວຫລາຍຂອງລັດຖະບານກາງ” ທີ່ "ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມລັດຖະທໍາມະນູນ". ທ່ານໄດ້ໂຕ້ຖຽງວ່າຂໍ້ບັງຄັບດັ່ງກ່າວແມ່ນຢູ່ເໜືອ “ອຳນາດທີ່ຈຳກັດແລະໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບສະເພາະຂອງ OSHA.”
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