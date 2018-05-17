ເກົາຫຼີໃຕ້ ແມ່ນຊຸກຍູ້ໃຫ້ຮັກສາໄວ້ ຊຶ່ງກອງປະຊຸມສຸດຍອດລະຫວ່າງຜູ້ນຳເກົາຫຼີ
ເໜືອ ກິມ ຈົງ ອຶນ ກັບປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ທີ່ໄດ້ວາງແຜນ
ການໄວ້ນັ້ນ ຫຼັງຈາກທີ່ພຽງຢາງ ໄດ້ເຕືອນວ່າ ຕົນອາດຈະຍົກເລີກກອງປະຊຸມນີ້
ຍ້ອນສະ ຫະລັດ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຕົນທັບມ້າງໂຄງການວາວຸດນິວເຄລຍ.
ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ
ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ໂດຍກ່າວວ່າຈະ “ປະສານງານຢ່າງໃກ້ຊິດ ກ່ຽວກັບທ່າທີ
ຂອງທັງສອງປະເທດ ໃນທຸກໆຊ່ອງທາງ” ລະຫວ່າງໂຊລ ກັບວໍຊີງຕັນ
ແລະພຽງຢາງ ເພື່ອຄ້ຳປະກັນວ່າ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດນີ້ “ຖືກຈັດຂຶ້ນຢ່າງສຳ
ເລັດຜົນ ພາຍໃຕ້ຈິດໃຈທີ່ເປັນການໃຫ້ກຽດ ຊຶ່ງກັນແລະກັນ.”
ຊະຕາກຳຂອງກອງປະຊຸມສຸດຍອດໃນວັນທີ 12 ມິຖຸນາ ທີ່ສິງກະໂປນັ້ນ
ແມ່ນໄດ້ພາໃຫ້ເກີດຄວາມສົງໄສ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ຫຼັງຈາກທີ່ຮອງລັດຖະມົນຕີ
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຜູ້ທີ 1 ຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານກິມ ກາຍ ກວານ ໄດ້ກ່າວ
ວ່າ ພຽງຢາງຈະຕ້ອງ “ພິຈາລະນາຄືນໃໝ່” ທີ່ວ່າ ຕົນຈະເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມ
ສຸດຍອດ ຫຼືບໍ່ຖ້າຫາກວ່າສະຫະລັດ ຍັງສືບຕໍ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລະບອບການປົກຄອງ
ຂອງຕົນ ປະຖິ້ມຄັງອາວຸດນິວເຄລຍຂອງຕົນນັ້ນ.
ປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ ໄດ້ບອກກັບພວກນັກຂ່າວ ທີ່ທຳນຽບຂາວ ໃນແລງວັນພຸດ
ວານນີ້ວ່າ ສະຫະລັດ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການແຈ້ງເທື່ອວ່າ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ
ຍັງຈະມີຂຶ້ນຫຼືບໍ່ນັ້ນ.“ພວກເຮົາ ຈະເຫັນວ່າແມ່ນຫຍັງຈະເກີດຂຶ້ນ. ເວລາເທົ່ານັ້ນ
ຈະເປັນເຄື່ອງພິສູດ,”ຊຶ່ງທ່ານທຣຳ ໄດ້ກ່າວໄວ້ ທີ່ທຳນຽບຂາວ ໃນວັນພຸດວານນີ້.
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ ສະຫະລັດ ຍັງຈະຢືນຢັດເຖິງການປົດອາວຸດນິວເຄລຍ
ຂອງເກົາຫຼີເໜືອ.
ໂຄສົກທຳນຽບຂາວ ທ່ານນາງຊາຣາ ຮັກກາບີ ແຊນເດີຣ໌ສ ໄດ້ບອກກັບຕາໜ່າງ
ຂ່າວ ຟັອກສ ນິວສ໌ ວ່າ ທ່ານທຣຳ ແມ່ນໄດ້ຕຽມການເຖິງ “ການເຈລະຈາທີ່ແຂງຂັນ,”
ແຕ່ຖ້າຫາກວ່າ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ຖືກຍົກເລີກໄປນັ້ນ, “ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ທຳ
ການກົດດັນທີ່ໜັກທີ່ສຸດ” ໃນການລົງໂທດທາງດ້ານເສດຖະກິດຕໍ່ເກົາຫຼີເໜືອ.
ຖະແຫຼງການຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ແມ່ນສະບັບທີ 2 ໃນຮອບ 24 ຊົ່ວໂມງ ທີ່ນຳອອກມາ
ເຜີຍແຜ່ ທີ່ປາກົດວ່າ ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ໄລຍະທີ່ສາຍພົວພັນຄວນ
ຈະທີ່ດີຂຶ້ນ ລະຫວ່າງ ເກົາຫຼີເໜືອ ເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະສະຫະລັດ. ເກົາຫຼີເໜືອ ຍົກເລີກ
ການເຈລະຈາລະດັບສູງ ທີ່ມວີໝາຍກຳໜົດສຳລັບວັນພຸດວານນີ້ ກັບເກົາຫຼີໃຕ້,
ຊຶ່ງກ່າວເຖິງການຊ້ອມລົບທາງທະຫານລະຫວ່າງສະຫະລັດ ກັບເກົາຫຼີໃຕ້. ອົງການ
ຂ່າວ KCNA ຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການຊ້ອມລົບ Max Thunder ແມ່ນເປັນ
“ການຝຶກແອບເພື່ອຮຸກຮານ” ແລະເກາະຜິດ ກັບເກົາຫຼີເໜືອ.
ຖະແຫຼງການຍັງໄດ້ເຕືອນວ່າ ສະຫະລັດ “ຈະຕ້ອງລະໝັດລະວັງໃນການເຈາະຈົງ
ກ່ຽວກັບຊະຕາກຳ ທີ່ໄດ້ວາງແຜນຕໍ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດເກົາຫຼີເໜືອ ກັບສະຫະລັດ
ໃນການຊ້ອມລົບຮ່ວມທາງທະຫານນີ້ ທີ່ມີຂຶ້ນກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ເກົາຫຼີໃຕ້.”
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ່ມຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ
ເຊີນຊົມ: ເກົາຫຼີເໜືອ ໃຊ້ການຍົກເລີກກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ເປັນການຂົ່ມຂູ່
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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