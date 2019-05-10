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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ປ. ທຣຳ "ຮູ້​ສຶ​ກ​ແປກ​ໃຈ​ຫລາຍ" ທີ່ຄະນະ ກຳມະການ ໃນສະພາສູງ ສັ່ງໃຫ້ລູກ​ຊາຍ​ເພິ່ນ ໄປ​ໃຫ້​ການ​ ອີກ

ທ່ານດໍ​ໂນ​ລ ທຣຳ ຈູເນຍ (Donald Trump Jr.), ຮອງ​ປະ​ທານ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ຂອງ​ອົງ​ການທ​ຣຳ ແລະ​ເປັນ​ລູກ​ຊາຍ​ກົກ ຂອງປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ

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ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານນີ້ວ່າ ທ່ານ "ຮູ້​ສຶ​ກ​ແປກ​ໃຈ​ຫລາຍ" ທີ່ຄະນະກຳມະການສືບລັບຂອງສະພາສູງ ທີ່​ນຳ​ພາ​ໂດຍ​ພັກ​ຣີ​ພັບ​ບ​ລິ​ກັນນັ້ນ ໄດ້​ສົ່ງ​ໝາຍ​ເກາະ​ສັ່ງ​ໃຫ້​ລູກ​ຊາຍ​ກົກຂອງ​ທ່ານ, ຄື ທ່ານດໍ​ໂນ​ລ ທຣຳ ຈູເນຍ (Donald Trump Jr.) ເຂົ້າໄປໃຫ້​ການ ທີ່​ກ່ຽວ​ພັນ​ກັບ​ການ​ສືບ​ສວນ​ເລື້ອງແຊກ​ແຊງ​ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການເລືອກ​ຕັ້ງປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີສະ​ຫະ​ລັດ ປີ 2016 ຂອງ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການນັ້ນ ເພີ້ມ​ອີກ.

"ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ເປັນ​ຄົນ​ດີ​ຫລາຍ," ນັ້ນ​ຄື​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ທ່ານທ​ຣຳ​ ຕໍ່​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ​ຢູ່​ໃນ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ ໂດຍ​ໄດ້​ເວົ້າ​ວ່າ​ການ​ສືບ​ສວນ​ຂອງ​ໄອ​ຍະ​ການ​ ພິ​ເສດໂຣ​ເບີດ ມັ​ລ​ເລີ ໄດ້ "ເຮັດ​ໃຫ້​ລາວ​ພົ້ນ​ຈາກ​ການ​ທຳ​ຜິດ​ຢ່າງ​ສິ້ນ​ເຊີງ" ແລ້ວ.

ຜູ້​ນຳ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ທ່ານນີ້ ຍັງເວົ້າ​ອີກວ່າ ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ທ່ານ​ໄດ້​ໄປ​ໃຫ້​ການເປັນ​ເວ​ລາ​ນານ “ເກືອບ​ຮອດ 20 ຊົ່ວ​ໂມງ" ແລ້ວ.

ຍັງບໍ່ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງໃນທັນທີ່ເທື່ອວ່າ ທ່ານທຣຳ ຈູເນຍ ຈະປະຕິບັດຕາມໝາຍ ເກາະດັ່ງກ່າວນັ້ນ ຫຼືບໍ່ ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າມັນ​ຈະຖືກ​ວາງ​ອອກ​ມາ​ໂດຍ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ໃນ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ​ທີ່ຄວບ​ຄຸມ​ໂດຍ​ພັກ​ຣີ​ພັບ​ບິ​ກັນ​ກໍ​ຕາມ.

ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້​ຖືກປົດ​ເປື້ອງໂດຍ​ທ່ານມັ​ລ​ເລີ ໃຫ້​ຫລຸດ​ພົ້ນ​ຈາກການ​ກ່າວ​ຫາ ທີ່​ເວົ້າ​ວ່າ ທ່ານ ແລະຄະ​ນະ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ຫາ​ສຽງ​ຂອງ​ທ່ານໄດ້ສົມ​ຮູ້​ຮ່ວ​ມ ຄິດ​ກັບ​ຣັດ​ເຊຍ ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ທ່ານ​ໄດ້​ໄຊຊະ​ນະ​ໃນ​ການ​ດຳ​ລົງ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ຢູ່​ໃນ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ. ແຕ່​ແນວ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ, ທ່ານ​ໄອະ​ຍະ​ການກໍ​ບໍ່ໄດ້​ທຳ​ການ​ຕັດ​ສິນໃນ ເລື້ອງ​ທີ່ວ່າ ​ອາດ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ທີ່ທ່ານ​ທ​ຣຳໄດ້​ຂັດ​ຂວາງ​ຂະ​ບວນ​ການ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ ໂດຍ​ທີ່​ໄດ້​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຍຸ​ຕິ​ການ​ສືບ​ສວນ ຫລືບໍ່ ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີກະ​ຊວງ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ, ທ່ານ ວິ​ລ​ລຽມ ​ບາ ໄດ້​ຕັດ​ສິນ​ວ່າ ບໍ່​ໄດ້​ມີ​ການອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້ມີ​ການ​ກ່າວ​ຫາ​ວ່າ​ມີ​ຄວາມ​ຜິດດ້ານ​ອາຍາ ກໍ​ຕາມ.ທ່ານ​ທ​ຣຳເວົ້າ​ວ່າ "ທ່ານ ບອບ ມັ​ລ​ເລີ ບໍ່​ແມ່ນ​ເພື່ອນ​ຂອງ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ," ຊຶ່ງ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ທີມ​ງານ​ຂອງ​ທ່ານ​ມັ​ລ​ເລີທີ່​ມີ "17 ຫລື 18 ຄົນ​ນັ້ນ ແມ່ນ​ພວກ​ສັງ​ກັດ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ​ທີ່​ໂກດ​ແຄ້ນ​ຫລາຍ ແລະ​ຊັງ​ດໍ​ໂນ​ລທ​ຣຳ​."

ແຕ່​ວ່າ ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ, ຢູ່​ໃນ​ການ​ໃຫ້ຄຳ​ເຫັນເທື່ອທຳ​ອິດ​ຢ່າງ​ຍືດ​ຍາວ​ຂອງ​ທ່ານຕໍ່​ບົດ​ລາຍ​ງານ​ຂອງ​ທ່ານ ມັ​ລ​ເລີນັ້ນກໍ​ໄດ້​ເວົ້າ​ວ່າ "ບົດ​ລາຍ​ງານ​ໄດ້​ອອກ​ມາ. ມັນ​ດີ​ຢ່າງ​ສົມ​ບູນ​ແບບ​ເລີຍ. ມັນ​ດີ​ງາມ​ຫລາຍ. ບໍ່​ມີ​ການ​ສົມ​ຮູ້​ຮ່ວມ​ຄິດ. ຮອດບໍ່​ມີ​ໃຜ​ເວົ້າ​ເຖິງ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ແບບຜິດໆ​ເລີຍຊ້ຳ."

"ທ່ານ​ຮູ້ບໍ່, ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ໄດ້​ຍິນ​ຄຳ​ເວົ້າ​ວ່າຣັດ​ເຊຍ​ມາ​ເປັນ​ເວ​ລາ​ດົນແລ້ວ" ນັ້ນ​ຄື​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ທ່ານ​ທ​ຣຳ. ທ່ານ​ກ່າວ​ຕໍ່​ໄປ​ວ່າ "ບໍ່​ມີ​ການ​ເວົ້າ​ເຖິງ​ຣັດ​ເຊຍ​ອີກ​ແລ້ວ. ມີ​ຫຍັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ກັບ​ຣັດ​ເຊຍ​ຫລະ? ການ​ຫາ​ຈັບ​ຜິດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງ​ຣັດ​ເຊຍ ພວກ​ເຂົາບໍ່​ເວົ້າ​ເຖິງເລີຍ ຍ້ອນ​ວ່າມັນ​ມີ​ການ​ສົມ​ຮູ້​ຮ່ວມ​ຄິດ​ກັນ​ຫລາຍ, ຊຶ່ງເອີ ເຖິງ​ຂັ້ນ​ວ່າ ເປັນ​ເລື້ອງ​ໃຫຍ່ ກວ່າ​ນັ້ນ​ຫລາຍ ຍ້ອນ​ວ່າມັນລ້ວນ​ແລ້ວ​ແຕ່​ເປັນ​ເລື້ອງ​ກ່ຽວ​ກັບຣັດ​ເຊຍ​ໂດຍ​ທັງ​ໝົດ… ສະ​ນັ້ນ, ມັນ​ຈຶ່ງບໍ່​ມີ​ການ​ກະ​ທຳ​ຜິດ​ທາງ​ອາ​ຍາ, ມັນ​ເປັນ​ການຫລອກ​ລວງ. ມັນ​ເປັນ​ການ​ຊອກ​ຫາ​ຈັບ​ຜິດ."

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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