ລັດຖະບານທ່ານ ທຣຳ ກຳລັງອະນຸຍາດໃຫ້ທະຫານທີ່ປະຈຳການຢູ່ຊາຍແດນສະຫະ
ລັດກັບເມັກຊິໂກ ກະທຳການທາງດ້ານປະຕິບັດກົດໝາຍບາງຢ່າງ, ຫາກຈຳເປັນ, ກໍ
ໃຫ້ໃຊ້ກຳລັງທີ່ເຖິງຂັ້ນເອົາຊີວິດໄດ້.
ທ່ານ ຈິມ ແມດຕິສ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນຕໍ່ພວກ
ນັກຂ່າວ ໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ທ່ານໄດ້ຮັບຄຳສັ່ງຈາກຫ້ອງການລັດຖະບານ ທີ່ເຊັນ
ໂດຍຫົວໜ້າທີ່ປຶກສາປະຈຳທຳນຽບຂາວ, ທ່ານ ຈອນ ແຄລລີ, ຊຶ່ງບໍ່ແມ່ນເຊັນໂດຍ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ, ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ຄຳສັ່ງແນະນຳໃນການປະຕິບັດການດັ່ງກ່າວ
ມີຂອບເຂດຈຳກັດໜ້ອຍກວ່າ.
ທ່ານ ແມັດຕິສ ກ່າວວ່າ “ທ່ານປະທານາທິບໍດີໄດ້ເຫັນຄວາມຈຳເປັນ ທີ່ຕ້ອງໃຫ້ການ
ສະໜັບສະໜຸນ ແກ່ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ລາດຕະເວນຕາມຊາຍແດນ ແລະ ພວກເຮົາໄດ້ຮັບ
ຄຳສັ່ງແນະນຳເພີ້ມເຕີມ ໃນຕອນເດິກຄືນວານນີ້ ທີ່ໃຫ້ສິດແກ່ພວກເຮົາປະຕິບັດມາດ
ຕະການເພີ້ມເຕີມອີກ. ພວກເຮົາໄດ້ໂອ້ລົມກັບພວກທີ່ຢູ່ກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດ
ໄພພາຍໃນແລ້ວ."
ທ່ານກ່າວເພີ້ມອີກວ່າ ທ່ານຈະບໍ່ກະທຳການໃດໆ ຈົນກວ່າວ່າທ່ານຈະໄດ້ຮັບຄຳຕອບ
ມາຈາກກະຊວງປ້ອງກັນຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນເສຍກ່ອນ.
ທ່ານແມັດຕິສ ບອກວ່າ "ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນຕ້ອງຂໍໃຫ້
ຂ້າພະເຈົ້າເຮັດສິ່ງຕ່າງໆ. ດຽວນີ້ຂ້າພະເຈົ້າມີສິດທີ່ຈະກະທຳການຕ່າງໆ ໄດ້ຫລາຍ
ຂຶ້ນ. ບັດນີ້ພວກເຮົາຈະເບິ່ງວ່າ ທ່ານນາງຈະຂໍຮ້ອງໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າເຮັດຫຍັງແດ່."
ໜັງສືພິມນີວຢອກທາມສ໌ (New York Times) ລາຍງານໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ເອກະ
ສານທີ່ເຜີຍແຜ່ຢູ່ພາຍໃນກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນເວົ້າວ່າ ພວກຍາມຢູ່
ຊາຍແດນສະຫະລັດ ປະສົບກັບການສ່ຽງໄພຕໍ່ການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງ "ໜ້ອຍຫລາຍ"
ໃນການປະເຊີນໜ້າກັບພວກອົບພະຍົບ. [[ https://www.nytimes.com/2018/11/20/us/politics/military-border-patrol-migrants.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage ]]
ຄຳສັ່ງຂອງຫ້ອງການລັດຖະບານ ທີ່ທ່ານ ແມັດຕິສ ໄດ້ຮັບນັ້ນ ທຳອິດ ແມ່ນໄດ້ຖືກ
ລາຍງານຢູ່ໃນໜັງສືພິມກອງທັບ Military Times, ຊຶ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ທະຫານທຳກິດ
ຈະກຳ ທີ່ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນຊາດ "ກຳນົດວ່າ ມີ ຄວາມຈຳເປັນ ເພື່ອປ້ອງ
ກັນຊາຍແດນ, ຊຶ່ງລວມມີ ການສະແດງອອກ ແລະໃຊ້ກຳລັງທະຫານ (ລວມທັງໃຊ້
ກຳລັງທີ່ເຖິງຂັ້ນເອົາຊີວິດໄດ້), ຄວບຄຸມການໂຮມຕົວຂອງຄົນເປັນຈຳນວນຫລວງ
ຫລາຍ, ກັກຂັງຊົ່ວຄາວ ແລະທຳການສຳຫຼວດແບບວ່ອງໄວ."
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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