ທໍານຽບຂາວຄາດຫວັງໃຫ້ CDC ອະນຸມັດຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ສໍາລັບເດັກນ້ອຍ

ທີມຮັບມືກັບໂຄວິດ-19 ຂອງທໍານຽບຂາວກ່າວເມື່ອວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ກໍາລັງລໍຖ້າການອະນຸມັດວັກຊີນ ຟາຍເຊີ-ໄບໂອເອັນເທັກ (Pfizer-BioNTech) ຂັ້ນສຸດທ້າຍສໍາລັບເດັກນ້ອຍໂດຍສູນຄວບຄຸມ ແລະປ້ອງກັນໂຣກແຫ່ງສະຫະລັດ ຫລື CDC, ແລະກະກຽມຄວາມພ້ອມໃນການດໍາເນີນການສັກຢາວັກຊີນເຂັມທໍາອິດໃຫ້ ເດັກນ້ອຍອາຍຸລະຫວ່າງ 5-11 ປີພາຍໃນທ້າຍອາທິດນີ້.
ໃນມື້ວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ, ອົງການອາຫານ ແລະຢາ ຫລື FDA ໄດ້ອະນຸມັດແບບ ສຸກເສີນໃນການແຈກຢາຍຈຳນວນໂດສຂອງຢາວັກຊີນຟາຍເຊີກັນໂຄວິດ-19 ສໍາລັບເດັກນ້ອຍ. ຄະນະກໍາມະການທີ່ປຶກສາຂອງ CDC ຈະພິຈາລະນາເພື່ອອະນຸມັດຈຳນວນໂດສຂອງຢາວັກຊີນສໍາລັບເດັກນ້ອຍໃນມື້ ວັນອັງຄານມື້ນີ້.
ແຕ່ຢູ່ໃນການຖະແຫລງຂ່າວກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ຂອງທໍານຽບຂາວໃນມື້ ວັນຈັນວານນີ້, ທ່ານເຈັຟ ຊຽນທ໌ (Jeff Zients) ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ປະສານງານໃນການຮັບມືກັບໂຄວິດ ກ່າວວ່າ ທໍານຽບຂາວໄດ້ກຽມພ້ອມ ສໍາລັບຊ່ວງເວລານີ້ມາໄດ້ຫລາຍອາທິດແລ້ວ. ທ່ານກ່າວວ່າ ເມື່ອເກືອບສອງ ອາທິດທີ່ຜ່ານມາເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ປະສານງານໄປຫາລັດຕ່າງໆ ແລະມີຄໍາສັ່ງ ເບື້ອງຕົ້ນສໍາລັບຢາວັກຊີນດັ່ງກ່າວແລ້ວ.
ການປະກາດຂອງ FDA ໃນມື້ວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ທໍານຽບຂາວເລີ້ມ ສົ່ງຈຳນວນໂດສຂອງຢາວັກຊີນສໍາລັບເດັກນ້ອຍອອກໄປໃຫ້ບັນດາແພດເດັກ, ຮ້ານຂາຍຢາຕ່າງໆ ແລະສູນສຸຂະພາບຊຸມຊົນທົ່ວປະເທດ. ທ່ານຊຽນທ໌ ກ່າວວ່າຂະນະທີ່ລໍຖ້າການອະນຸມັດຈາກ CDC ຢູ່ນີ້, ເດັກນ້ອຍຜູ້ທໍາອິດທີ່ຈະ ໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນເທື່ອທໍາອິດ ອາດຈະເປັນວັນພຸດມື້ອື່ນນີ້ ແລະທີ່ແນ່ ນອນແມ່ນພາຍໃນທ້າຍອາທິດນີ້.
ທ່ານກ່າວວ່າ ພາຍໃນຊ່ວງເວລານີ້ຂອງອາທິດໜ້າ ວັນທີ 7 ພະຈິກ, ໂຄງການວັກຊີນເດັກນ້ອຍຈະດໍາເນີນການຢ່າງເຕັມສ່ວນ ແລະຂະຫຍາຍໄປ ທົ່ວປະເທດ. ທ່ານຊຽນທ໌ ກ່າວອີກວ່າທໍານຽບຂາວ ໄດ້ຈັດຊື້ຢາວັກຊີນ ຟາຍເຊີ ສໍາລັບເດັກນ້ອຍຈໍານວນ 28 ລ້ານໂດສ, ເຊິ່ງພຽງພໍສໍາລັບເດັກນ້ອຍອາຍຸລະຫວ່າງ 5-11 ປີຢູ່ໃນສະຫະລັດ.
ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ຂອງ CDC ທ່ານນາງໂຣເຊລ ວາເລັນສະກີ (Rochelle Walensky) ໃຫ້ການຮັບຮອງວ່າຄະນະກໍາມະການທີ່ປຶກສາຂອງ CDC ຈະດໍາເນີນການທົບທວນເຖິງຄວາມປອດໄພ ແລະປະສິດທິພາບຂອງຢາວັກຊີນ ຟາຍເຊີສໍາລັບເດັກນ້ອຍຢ່າງຮອບດ້ານ, ມີຄວາມຍຸຕິທໍາ ແລະເປີດເຜີຍ. ທ່ານນາງກ່າວວ່າ ເມື່ອວັກຊີນດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການອະນຸມັດແລ້ວ ມັນຈະກາຍເປັນເຄື່ອງມືສໍາຄັນໃນການປ້ອງກັນເດັກນ້ອຍບໍ່ໃຫ້ຕິດໄວຣັສທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດໂຄວິດ-19. ທ່ານນາງວາເລັນສະກີ ຍັງກ່າວຕື່ມວ່າການປ້ອງກັນເດັກນ້ອຍທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນໃຫ້ບັນດາຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນ.
ທ່ານນາງວາເລັນສະກີກ່າວວ່າ ມາຮອດມື້ວັນຈັນວານນີ້ 70 ເປີເຊັນຂອງຜູ້ໃຫຍ່ ໃນສະຫະລັດ ແມ່ນໄດ້ຮັບການສັກວັກຊີນຄົບຖ້ວນແລ້ວ.
ເບິ່ງຄວາມເຫັນ
ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ