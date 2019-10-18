ທຳນຽບຂາວຍອມຮັບໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ໂຈະການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງທະຫານມູນຄ່າ 400 ລ້ານໂດລາ ທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການຢ່າງຮີບດ່ວນທີ່ສຸດສຳລັບຢູເຄຣນ ເພື່ອກົດດັນໃຫ້ປະເທດດັ່ງກ່າວສືບສວນສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດແລະການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີໃນປີ 2016.
ການເປີດເຜີຍຢ່າງໜ້າຕົກໃຈ ໂດຍຜູ້ຮັກສາການ ຫົວໜ້າທີ່ປຶກສາຂອງທຳນຽບຂາວ ທ່ານມິກ ມາລວານີ ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກທ່ານທຣຳປະຕິເສດມາໄດ້ຫຼາຍອາທິດແລ້ວວ່າ ມັນບໍ່ມີ “ສິ່ງຕອບແທນກັນ” ໃດໆ ກັບຢູເຄຣນ.
ທ່ານມາລວານີ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວທີ່ທຳນຽບຂາວວ່າ ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຢູເຄຣນໄດ້ຖືກໂຈະ ຍ້ອນທ່ານທຣຳມີຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບການສໍ້ລາດບັງຫຼວງໃນຢູເຄຣນ ແລະສົງໄສວ່າມັນອາດມີສ່ວນພົວພັນ ກັບການລັກເຈາະຂໍ້ມູນອີແມລຂອງສຳນັກງານໃຫຍ່ພັກເດໂມແຄຣັດແຫ່ງຊາດ ໂດຍຣັດເຊຍ ໃນປີ 2016.
ການກ່າວຫາທີ່ວ່ານີ້ ແມ່ນອີງຕາມທິດສະດີສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ ແລະໄດ້ຖືກພິສູດວ່າບໍ່ເປັນຄວາມຈິງມາແລ້ວ.
ທ່ານມາລວານີ ໄດ້ກ່າວຢ່າງທ້າທາຍວ່າ ມັນຈະມີອິດທິພົນທາງດ້ານການເມືອງສະເໝີ ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດ ແລະກ່າວຕໍ່ຜູ້ຄົນວ່າ “ຈົ່ງລືມມັນໄປສະ.”
ຕໍ່ມາ ທ່ານມາລວານີ ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງໃນຕອນແລງວັນພະຫັດວານນີ້ ເພື່ອພະຍາຍາມທີ່ຈະໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ ທີ່ແນະໃຫ້ເຫັນວ່າ ມັນມີ “ສິ່ງຕອບແທນກັນ” ກັບຢູເຄຣນນັ້ນ.
“ເຫດຜົນດຽວເທົ່ານັ້ນ ທີ່ພວກເຮົາໄດ້ໂຈະການໃຫ້ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອແມ່ນຍ້ອນເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບການບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມສະໜັບສະໜຸນຈາກປະເທດຕ່າງໆແລະຄວາມເຫັນຫ່ວງໃນເລື້ອງການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ.”
ທ່ານມາລວານີ ໄດ້ກ່າວຫາສື່ມວນຊົນວ່າ “ເຂົ້າໃຈຜິດ” ໃນສິ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ເວົ້າໄປເພື່ອໃຫ້ເປັນຜົນປະໂຫຍດ ແກ່ “ພວກທີ່ມີຄວາມລຳອຽງ ແລະ ຫາຈັບຜິດທາງການເມືອງ” ຕໍ່ທ່ານທຣຳ.
ແຕ່ທ່ານແອແດັມ ຊິຟ ສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດ ທີ່ນຳພາການສືບສວນຟ້ອງຮ້ອງ ຕໍ່ປະທານາທິບໍດີທຣຳນັ້ນ ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ການຮັບຮູ້ຂອງ ທ່ານມາລວານີ ໝາຍຄວາມວ່າ ສະພາບການທີ່ບໍ່ດີຢູ່ແລ້ວນັ້ນ ແມ່ນຮ້າຍແຮງຂຶ້ນໄປຕື່ມ.”
ຄະນະຕໍ່ສູ້ທາງກົດໝາຍຂອງທ່ານທຣຳ ໄດ້ວາງໂຕຢູ່ຫ່າງໆຈາກການໃຫ້ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານມາລວານີ. ທະນາຍຄວາມຂອງປະທານາທິບໍດີ ທ່ານເຈ ຊາກູໂລ ກ່າວວ່າ ທ່ານເອງແລະບຸກຄົນອື່ນໆບໍ່ໄດ້ມີສ່ວນພົວພັນໃນການຖະແຫຼງຂ່າວທີ່ຈັດຂຶ້ນໂດຍທ່ານມາລວານີ.
ກະຊວງຍຸຕິທຳຂອງສະຫະລັດກ່າວວ່າ ຖ້າທຳນຽບຂາວຫາກກັກເງິນຊ່ວຍເຫຼືອສຳລັບຢູເຄຣນເພື່ອຢາກໃຫ້ມີການສືບສວນ ນັ້ນແມ່ນເລື້ອງໃໝ່ສຳລັບພວກເຮົາ.
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