ທຳນຽບຂາວ ດຳເນີນການ ເພື່ອແກ້ໄຂ ການຕຳໜິຕິຕຽນ ຂອງອົງການ AAPI

ທຳນຽບຂາວໄດ້ມີການດຳເນີນການຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ໃນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການຕຳໜິຕິຕຽນທີ່ວ່າປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຕອບສະໜອງຢ່າງພຽງພໍຕໍ່ການເພີ່ມຂຶ້ນໃນເຫດການຄວາມຄຽດຊັງຕໍ່ຄົນ ອາເມຣິກັນ ເຊື້ອສາຍ ເອເຊຍ, ພ້ອມກັບການສະແດງຂໍ້ຄິດເຫັນ ກ່ຽວກັບ ຄົນອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍເອເຊຍຈາກໝູ່ເກາະມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກໃນລັດຖະບານທີ່ມີອາຍຸ 2 ເດືອນຂອງ ທ່ານ.
ໃນການປະກາດຕ່າງໆ ຂອງວັນອັງຄານວານນີ້, ໂຄງການຂອງທຳນຽບຂາວ ກ່ຽວກັບ ຄົນອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍເອເຊຍ ແລະ ປະຊາຊົນຈາກໝູ່ເກາະມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກແມ່ນໄດ້ຖືກນຳກັບຄືນມາ ແລະ ຂະຫຍາຍອອກໄປ. ມັນໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນທຳອິດໃນລະຫວ່າງລັດຖະບານຂອງປະທານາ ທິບໍດີ ບິລ ຄລິນຕັນ.
ກຸ່ມສະໜັບສະໜູນຊື່ວ່າ ການດຳເນີນການຫົວກ້າວໜ້າ AAPI ໄດ້ກ່າວວ່າ “ກ່ອນວັນອັງຄານວານນີ້, ທຳນຽບຂາວ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດການເພື່ອຟື້ນຟູໂຄງການ WHIAAPI, ບັນດານັກເຄື່ອນໄຫວ AAPI ໄດ້ໂຕ້ແຍ້ງວ່າໂຄງການດັ່ງກ່າວຄວນຖືກຍ້າຍໄປອົງການນຶ່ງ ເຊິ່ງມີຄວາມພຽບພ້ອມກວ່າ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງສາທາລະນະທີ່ຄົນອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍເອເຊຍໄດ້ປະເຊີນ.”
ທ່ານ ໄບເດັນ ຍັງໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ປະສານງານຂອງນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວໃນທົ່ວລັດຖະບານກາງ. ບັນ ດາຜູ້ສະໜັບສະໜູນຊຸມຊົນໄດ້ທຳການຂໍຮ້ອງທີ່ວ່ານັ້ນ.
ທຳນຽບຂາວຍັງໄດ້ຈັດເງິນປະມານ 50 ລ້ານໂດລາໃຫ້ຜູ້ລອດຊີວິດໃນຄວາມຮຸນແຮງພາຍໃນຄອບຄົວ ແລະ ການທຳຮ້າຍທາງເພດຂອງ AAPI ແລະ ສຳລັບໂຄງການຫຼາຍອົງການ ເພື່ອແກ້ໄຂການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອາຊະຍາກຳຄວາມຄຽດຊັງຕໍ່ຊຸມຊົນດັ່ງກ່າວ.
ທຶນຈຳນວນນຶ່ງຍັງຈະຖືກນຳໄປຕັ້ງໜ່ວຍປະຕິບັດການຄວາມເປັນທຳ COVID-19 ເພື່ອແກ້ໄຂໂຣກຢ້ານຄົນອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍເອເຊຍ, ເຊິ່ງແມ່ນຊຸມຊົນທີ່ ຖືກກະທົບໜັກສຸດທາງເສດຖະ ກິດ ຍ້ອນໂຣກລະບາດໄວຣັສໂຄໂຣນາ.
ນີ້ແມ່ນບາດກ້າວ “ທີ່ຢູ່ໃນທິດທາງທີ່ຖືກຕ້ອງ, ແຕ່ວ່າເຫດການທັງໝົດນີ້ຈະຫຼຸດລົງໄດ້ແນວໃດນັ້ນແມ່ນຍັງບໍ່ແນ່ນອນ,” ອີງຕາມການກ່າວຂອງທ່ານ ເຈັຟ ເລ, ຈາກໂຄງການຮັກສາຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດ ທຣູແມນ.