ທຳນຽບຂາວ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ໄດ້ລົ້ມເລີກການຕໍ່ສູ້ຂອງເຂົາເຈົ້າ ກັບລັດຖະສະພາ
ກ່ຽວກັບວ່າ ຈະໃຫ້ເງິນທຶນສີ່ພັນລ້ານໂດລາ ໃນການຊ່ວຍເຫຼືອຕ່າງປະເທດ ແລະ ຈະ
ອະນຸຍາດໃຫ້ເງິນດັ່ງກ່າວຖືກໃຊ້ ຫຼືບໍ່.
ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ພິຈາລະນາຕັດການໃຊ້ຈ່າຍໃນເຫດ
ຜົນທີ່ວ່າ ມັນເປັນການສິ້ນເປືອງ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມຈຳເປັນ, ແຕ່ໄດ້ຍົກເລີກໄປ ເມື່ອມັນ
ໄດ້ປາກົດໃຫ້ເຫັນວ່າ ສະມາຊິກສະພາທີ່ສຳຄັນບາງຄົນໄດ້ຄັດຄ້ານມັນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ລະດັບສູງຂອງ ທຳນຽບຂາວ ຄົນນຶ່ງໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ “ທ່ານປະທານາທິ
ບໍດີໄດ້ໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງວ່າ ມັນມີການສິ້ນເປືອງ ແລະ ລ່ວງລະເມີດໃນການຊ່ວຍ
ເຫຼືອຕ່າງປະເທດຂອງພວກເຮົາ, ແລະ ພວກເຮົາຕ້ອງສະຫຼຽວສະຫຼາດ ກ່ຽວກັບ ວ່າ
ເງິນຂອງ ສະຫະລັດ ໄດ້ໄປໃສ. ຍ້ອນແນວນັ້ນທ່ານຈຶ່ງໄດ້ຂໍໃຫ້ລັດຖະບານຂອງທ່ານ
ເບິ່ງໃນທາງເລືອກຕ່າງໆໃນການເຮັດແນວນັ້ນ.”
ແຕ່ຫຼັງຈາກສະມາຊິກສະພາສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນ ແລະ ເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ຄັດຄ້ານ
ຕໍ່ຄວາມພະຍາຍາມຂອງທຳນຽບຂາວ ເພື່ອລະງັບການຊ່ວຍເຫຼືອຕ່າງປະເທດທີ່ຖືກ
ຮັບຮອງເອົາໂດຍລັດຖະສະພາແລ້ວນັ້ນ, ລັດຖະບານຂອງທ່ານ ທຣຳ ກໍໄດ້ຍົກເລີກ
ຄວາມຄິດ.
ຜູ້ຊ່ວຍເຫຼືອທຳນຽບຂາວໄດ້ກ່າວວ່າ “ມັນເຫັນໄດ້ຈະແຈ້ງວ່າ ມັນມີຫຼາຍຄົນໃນລັດຖະ
ສະພາ ຜູ້ທີ່ບໍ່ມີຄວາມຍິນດີເຂົ້າຮ່ວມໃນການຕັດການໃຊ້ຈ່າຍທີ່ສິ້ນເປືອງນັ້ນ.”
ຜູ້ຕັດງົບປະມານລະດັບສູງບາງຄົນຂອງທ່ານ ທຣຳ ຢາກໃຫ້ທ່ານຕັດການຊ່ວຍເຫຼືອ
ຕ່າງປະເທດລົງ ເຊິ່ງເປັນການສະແດງໃຫ້ເຫັນການຍັບຢັ້ງດ້ານງົບປະມານ ຫຼັງຈາກ
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ເຊັນແຜນການໃຊ້ຈ່າຍ ສອງພັນເຈັດຮ້ອຍຕື້ໂດລາ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້.
ແຕ່ປະທານສະພາຕ່ຳທ່ານນາງ ແນນຊີ ເພໂລຊີ, ຜູ້ກຳກັບສະພາທີ່ມີພັກເດໂມແຄຣັດ
ຄວບຄຸມນັ້ນ, ໄດ້ກ່າວວ່າ ການລະງັບເງິນດັ່ງກ່າວຈະເປັນການລະເມີດ “ຄວາມສຸດ
ຈະລິດໃຈ” ຂອງການບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງ ກ່ຽວກັບ ງົບປະມານໄລຍະຍາວ.
ສະມາຊິກພັກຣີພັບບລີກັນສອງຄົນຄື ສະມາຊິກສະພາສູງທ່ານ ລິນຊີ ແກຣມ ແລະ
ສະມາຊິກສະພາຕ່ຳ ທ່ານ ຮາລ ຣໍເຈີຣສ໌, ໄດ້ກ່າວວ່າ ການລະງັບການໃຊ້ຈ່າຍໃນ
ການຊ່ວຍເຫຼືອຕ່າງປະເທດຈະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ “ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ” ຕໍ່ຄວາມປອດ
ໄພແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມປາບປາມລັດທິກໍ່ການຮ້າຍ ໃນຂະນະດຽວກັນ
ຈະເຮັດໃຫ້ການເຈລະຈາ ກ່ຽວກັບ ການໃຊ້ຈ່າຍລະຫວ່າງ ທຳນຽບຂາວ ແລະ ລັດ
ຖະສະພາໃນອະນາຄົດ ມີຄວາມສັບສົນ.
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ສະແດງຄວາມບໍ່ແນ່ໃຈບາງຢ່າງ ກ່ຽວກັບ ການໃຫ້ເງິນທຶນນັ້ນ.