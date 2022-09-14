ບັນດາສະມາຊິກສະພາສູງ ສະຫະລັດ ໄດ້ສະແດງຄວາມເອົາໃຈໃສ່ກັບອະດີດຫົວໜ້າດ້ານຄວາມປອດໄພ ຂອງບໍລິສັດ ທວິດເຕີ ໃນລະຫວ່າງການໃຫ້ການເມື່ອວັນອັງຄານວານນີ້ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານໄດ້ອະທິບາຍບັນຫາທີ່ຮ້າຍແຮງ ກ່ຽວກັບ ວັບໄຊ້ສື່ສັງຄົມ ທີ່ມີອິດທິພົນສູງນັ້ນ.
ທ່ານ ປີເຕີ “ມັດຈ໌” ແຊັດໂກ (Peiter “Mudge” Zatko) ໄດ້ກ່າວໃນການໃຫ້ປາກຄຳຕໍ່ຄະນະກຳມະການຕຸລາການສະພາສູງວ່າ “ມັນບໍ່ສຳຄັນວ່າ ແມ່ນໃຜມີກະແຈຖ້ າເຈົ້າບໍ່ມີລັອກໃສ່ປະຕູ. ແລະຄວາມສ່ຽງປະເພດນີ້ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນບົດຄັດຫຍໍ້. ມັນບໍ່ໄດ້ໄກຈາກຄວາມຈິງທີ່ຈະເວົ້າວ່າພະນັກງານໃນບໍລິສັດ ອາດໄດ້ເຂົ້າຄວບຄຸມບັນຊີ ຂອງສະມາຊິກສະພາສູງທຸກຄົນຢູ່ໃນຫ້ອງນີ້.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ຍ້ອນອັນຕະລາຍທີ່ມີແທ້ຕໍ່ຜູ້ໃຊ້ ແລະ ຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດນັ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ພິຈາລະນາວ່າມັນມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະຖືມັນເປັນຄວາມສ່ຽງສ່ວນຕົວ ແລະ ອາຊີບຕໍ່ຂ້າພະເຈົ້າເອງ ແລະ ຕໍ່ຄອບຄົວຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃນການກາຍເປັນຜູ້ເປີດເຜີຍການກະທຳທີ່ຜິດກົດໝາຍ.”
ທ່ານ ແຊັດໂກ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ທຳການເປີດເຜີຍຫຼາຍຄັ້ງກ່ອນໜ້ານີ້ໃນການຕຳນິຍາວ 84 ໜ້າຕໍ່ຄະນະກຳມາທິການດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ການແລກປ່ຽນ ແລະ ອົງການອອກກົດລະບຽບຂອງລັດຖະບານ ສະຫະລັດ ອື່ນໆນັ້ນ, ໄດ້ກ່າວວ່າສິ່ງຈູງໃຈຜູ້ບໍລິຫານໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ບັນດາຜູ້ບໍລິຫານໃຫຍ່ບໍລິສັດ ທວິດເຕີ ໃຫ້ບູລິມະສິດລາຍໄດ້ຫຼາຍກວ່າຄວາມປອດໄພ.
ທ່ານ ແຊັດໂກ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດາສະມາຊິກສະພາສູງວ່າ “ມັນມີວັດທະນະທຳ ກ່ຽວກັບ ການບໍ່ລາຍງານຜົນງານທີ່ບໍ່ດີ, ມີແຕ່ລາຍງານຜົນງານທີ່ດີ.”
ປະທານຄະນະກຳມະການຕຸລາການສະພາສູງທ່ານ ດິກ ເດີບິນ, ສັງກັດພັກເດໂມແຄຮັດ, ໄດ້ກ່າວຢ້ຳວ່າອີງຕາມທ່ານ ແຊັດໂກ ນັ້ນ, “ປະຕູເຂົ້າສູ່ຫ້ອງທີ່ວ່ານັ້ນ ແມ່ນໄດ້ເປີດກວ້າງ ແລະ ຫ້ອງທີ່ວ່ານັ້ນນັ້ນປະກອບມີຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ເຈົ້າຫຼາຍກວ່ານີ້ ທີ່ເຈົ້າຈະສາມາດຈິນຕະນາການໄດ້ອີກ.”
ສະມາຊິກສະພາສູງຫຼາຍທ່ານ, ທັງຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ແລະພັກຣີພັບບລີກັນ, ໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງວ່າ ຄວາມສ່ຽງຂອງບໍລິສັດ ທວິດເຕີ ອາດປະກອບມີໄພຂົ່ມຂູ່ດ້ານຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດ.