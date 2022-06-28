ປະທານາທິບໍດີເກົາຫຼີໃຕ້ ທ່ານຢູນ ຊຸກ ໂຢລ ຈະໄປຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດຂອງອົງການເນໂຕ້ ທີ່ນະຄອນມາດຣິດ ໃນວັນອັງຄານ ແລະວັນພຸດ ຊຶ່ງໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນໃນອັນທີ່ພວກນັກຊ່ຽວຊານກ່າວວ່າ ບົດບາດໃນລະດັບໂລກທີ່ມີເພີ້ມຂຶ້ນຂອງໂຊລ ເພື່ອຮັບມືກັບໄພຂົ່ມຂູ່ຈາກຈີນ ຣັດເຊຍ ແລະເກົາຫຼີເໜືອ.
ເກົາຫຼີໃຕ້ ຊຶ່ງບໍ່ແມ່ນສະມາຊິກຂອງອົງການເນໂຕ້ ໄດ້ຖືກເຊື້ອເຊີນໃນຖານະທີ່ເປັນປະເທດພາຄີ ໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ພັນທະມິດທາງທະຫານຂອງ 30 ປະເທດ. ສ່ວນປະເທດອື່ນໆຈາກເຂດເອເຊຍປາຊີຟິກທີ່ໄດ້ຖືກເຊື້ອເຊີນກໍມີອອສເຕຣເລຍ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະນິວຊີແລນ.
ທ່ານຢູນ ແມ່ນປະທານາທິບໍດີເກົາຫຼີໃຕຄົນທຳອິດ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດເນໂຕ້ ແລະນີ້ແມ່ນການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມເທື່ອທຳອິດ ນັບແຕ່ໄດ້ສາບານໂຕເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງໃນເດືອນພຶດສະພາ.
ທ່ານບຣຸສ ກລິງເກີ (Bruce Klinger) ນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກມູນນິທິເຮີຣິເທຈ ຮັບຜິດຊອບເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງເໜືອ ກ່າວວ່າ “ການໄປຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດອົງການເນໂຕ້ຂອງທ່ານຢູນ ໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເຕັມໃຈທີ່ລັດຖະບານຂອງທ່ານຈະຂະຫຍາຍບົດບາດຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ຢູ່ໃນຂົງເຂດ ແລະກິດຈະການລະຫວ່າງປະເທດ.”
ທ່ານຢູນ ກ່າວເມື່ອວັນທີ 10 ພຶດສະພາ ໃນຄຳປາໄສສາບານໂຕເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງວ່າ ເປົ້າໝາຍໃນນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຂອງທ່ານ ແມ່ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ເກົາຫຼີໃຕ້ “ເປັນປະເທດທີ່ສຳຄັນໃນໂລກ” ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືກັບບັນດາປະເທດທີ່ມີຈິດໃຈແບບດຽວກັນ ໃນການຊຸກຍູ້ຫຼັກຄຸນຄ່າຂອງອິດສະຫຼະພາບແບບເສລີປະຊາທິປະໄຕ ສັນຕິພາບ ແລະຄວາມອຸດົມຮັ່ງມີ.
ແອລເລນ ກິມ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍເກົາຫຼີ ທີ່ສູນກາງຍຸດທະສາດແລະການສຶກສາລະຫວ່າງປະເທດກ່າວວ່າ ການເດີນທາງໄປຮ່ວມຂອງທ່ານຢູນຍັງເປັນ “ການສົ່ງຂ່າວໃນການເປັນພັນທະມິດກັບປະເທດສະມາຊິກເນໂຕ້ແລະປະເທດທີ່ບໍ່ແມ່ນພາຄີຂອງເນໂຕ້ອື່ນໆ ໃນການເສີມຂະຫຍາຍລະບຽບການປົກຄອງດ້ວຍຕົວບົດກົດໝາຍຂອງລະຫວ່າງປະເທດ.”
ນອກນັ້ນ ໂຊລຍັງຈະສ້າງຕັ້ງຜູ້ຕາງໜ້າທາງການທູດປະຈຳສຳນັກງານໃຫຍ່ອົງການເນໂຕ້ ທີ່ນະຄອນບຣັສເຊີລສ໌. ເກົາຫຼີໃຕ້ແມ່ນປະເທດດຽວເທົ່ານັ້ນ ຂອງສີ່ປະເທດພາຄີຈາກເຂດເອເຊຍປາຊີຟິກ ທີ່ໄດ້ຖືກເຊີນໃຫ້ໄປຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຕັ້ງສຳນັກງານຜູ້ຕາງໜ້າ.
ທ່ານແພັດທຣິກ ໂຄຣນິນ ປະທານດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງເຂດເອເຊຍປາຊີຟິກທີ່ສະຖາບັນຮັດສັນ ກ່າວວ່າ “ສຳນັກງານຜູ້ຕາງໜ້າຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ເຮັດໃຫ້ການສົນທະນາກັບອົງການເນໂຕ້ມີຂຶ້ນໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ ແທນທີ່ຈະແມ່ນເປັນບາງຄັ້ງບາງຄາວ.”