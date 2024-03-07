ມົສກູ ມີເທັກໂນໂລຈີດ້ານການທະຫານທີ່ຫຼາກຫຼາຍທີ່ພວກເຂົາອາດສະເໜີໃຫ້ ພຽງຢາງ ໃນການແລກປ່ຽນກັບລູກປືນເພື່ອປະຄັບປະຄອງສົງຄາມຂອງພວກເຂົາໃນ ຢູເຄຣນ, ດ້ວຍເທັກໂນໂລຈີລູກສອນໄຟທີ່ທັນສະໄໝແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບສູງຂອງລາຍການ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງບັນດານັກວິເຄາະ.
ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ສະໜອງລູກປືນໃຫ້ ຣັດເຊຍ ນັບຕັ້ງແຕ່ຜູ້ນຳຂອງພວກເຂົາ, ທ່ານ ກິມ ຈົງ ອຶນ, ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ຣັດເຊຍ ເມື່ອເດືອນກັນຍາທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ໄດ້ພົບປະກັນປະທານາທິບໍດີ ວລາດິເມຍ ປູຕິນ.
ນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນກັນຍາເປັນຕົ້ນມາ, ພຽງຢາງ ກໍໄດ້ຂົນສົ່ງຕູ້ສິນຄ້າທີ່ບັນຈຸລູກປືນປະມານ 6,700 ຕູ້ໄປໃຫ້ ຣັດເຊຍ, ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ເກົາຫຼີໃຕ້ ທ່ານ ຊິນ ວອນຊິກ ໄດ້ກ່າວຢູ່ກອງປະຊຸມລາຍງານເມື່ອວັນທີ 26 ກຸມພາທີ່ຜ່ານມາ. ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າຕູ້ສິນຄ້າດັ່ງກ່າວສາມາດບັນຈຸລູກປືນໃຫຍ່ 152 ມມ ຫຼາຍກວ່າ 3 ລ້ານລູກ ຫຼື ລູກປືນ 122 ມມ 500,000 ລູກ.
ລູກປືນດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງໃນສະໜາມລົບ. ຫ້ອງການຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງ ຢູເຄຣນ ໄດ້ກ່າວໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມາວ່າ ລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂອງ ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ສັງຫານ ແລະ ເຮັດໃຫ້ພົນລະເຮືອນບາດເຈັບນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນທັນວາເປັນຕົ້ນມາ.
ທ່ານ ຊິນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ເກົາຫຼີເໜືອ ແມ່ນໄດ້ເພີ່ມໂຮງງານຜະລິດລູກປືນຂອງພວກເຂົາຂຶ້ນຫຼາຍຮ້ອຍແຫ່ງ ເພື່ອປະຕິບັດການ “ຢ່າງເຕັມອັດຕາ,” ແລະ ວ່າໃນການຕອບກັບ, ມົສກູ ໄດ້ສະໜອງວັດຖຸດິບໃຫ້ ພຽງຢາງ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆເພື່ອຜະລິດອາວຸດ, ນອກຈາກອາຫານ.
ທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວວ່າ ມົສກູ ແມ່ນຄາດວ່າຈະສົ່ງເທັກໂນໂລຈີທາງທະຫານໄປໃຫ້ຕື່ມອີກ, ເຊິ່ງອາດສະໜັບສະໜູນໃຫ້ ເກົາຫຼີເໜືອ ຂະຫຍາຍການຂົ່ມຂູ່ໃນພາກພື້ນ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ
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