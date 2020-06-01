ແມ່ນຫຍັງ ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ ການສົ່ງນໍ້າມັນ ຂອງອີຣ່ານ ໄປໃຫ້ເວເນຊູເອລາ

ກຳປັ່ນບັນທຸກນໍ້າມັນອີຣ່ານຫ້າລໍາທີ່ໄປເຖິງ ໄດ້ສູບນ້ຳມັນອອກຢູ່ເວເນຊູເອລາ ຊຶ່ງຄາດ
ວ່າ ຈະຊ່ວຍບັນເທົາວິກິດການນໍ້າມັນ ຢູ່ໃນປະເທດອາເມຣິກາໃຕ້ດັ່ງກ່າວ ໃນຂະນະທີ່
ປະເທດທັງສອງພວມທ້າທາຍຕໍ່ການລົງໂທດຂອງສະຫະລັດ.
ກຳປັ່ນບັນທຸກນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟອີຣ່ານ ໄດ້ໄປເຖິງເວເນຊູເອລາໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ແມ່ນຢູ່
ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງກຳລັງທະຫານເວເນຊູເອລາ ໂດຍມີລາຍງານວ່າ ກຳປັ່ນລໍາ
ທີຫ້າ ໄດ້ໄປເຖິງ ໃນວັນອາທິດວານນີ້.
ຂະແໜງການນໍ້າມັນຂອງເວເນຊູເອລາໄດ້ຖືກທຳລາຍຢ່າງຮ້າຍແຮງມາຫຼາຍປີຍ້ອນ
ຄວາມວຸ້ນວາຍທາງດ້ານການເມືອງ ແລະເສດຖະກິດ. ອີຣ່ານກ່າວວ່ານໍ້າ ມັນກັ່ນແລ້ວ
ແລະສານປະກອບເຄມີເພື່ອປະສົມນ້ຳມັນທີ່ສົ່ງໄປໃເວເນຊູເອລາ ປະມານ 1 ລ້ານ 5
ແສນ 3 ໝື່ນຖັງ. ການລົງໂທດຂອງສະຫະລັດຕໍ່ບໍລິສັດນໍ້າມັນ PDVSA ທີ່ລັດຖະບານ
ເວເນຊູເອ ລາເປັນເຈົ້າຂອງ ຍັງໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະເທດດັ່ງກ່າວບໍ່ສາມາດນໍາເຂົ້ານໍ້າມັນ
ບາງຊະ ນິດຈາກຕ່າງປະເທດ ແຕ່ວ່າ ລັດຖະບານປະທານາທິບໍດີນິໂກລັສ ມາດູໂຣ
ໄດ້ຫັນໜ້າໄປຫາອີຣ່ານໃນພາກສ່ວນການກັ່ນ ແລະການນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ.
ໃນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ປະກາດວ່າ ນໍ້າມັນຂອງອີຣ່ານໄດ້ໄປປໍ້ານໍ້າມັນ
ຫຼາຍຮ້ອຍແຫ່ງຢູ້່ຫົ່ວປະເທດແລ້ວ.
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