ຍ້ອນບັນດາຜູ້ນຳສະພາໄດ້ຕົກຢູ່ໃນສະພາບບໍ່ໄປບໍ່ມາກ່ຽວກັບງົບປະມານຂອງປະເທດ ແລະເສັ້ນຕາຍເພື່ອຮັບຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍການໃຊ້ຈ່າຍທີ່ກຳລັງກ້າວເຂົ້າມາຢ່າງໄວ ລັດຖະບານກາງອາດຈະຖືກປິດລົງໃນວັນທີ 1 ຕຸລາ ຈະມາເຖິງນີ້ ແລະນັ້ນອາດມີຜົນກະທົບຈຳນວນນຶ່ງຕໍ່ການບໍລິການດ້ານຄົນເຂົ້າເມືອງ ແລະໂຄງການຂໍວີຊາ.
ຖ້າຫາກລັດຖະບານກາງປິດລົງ ມີພຽງແຕ່ບຸກຄົນທີ່ຈຳເປັນເທົ່ານັ້ນ ຈະໄດ້ເຮັດວຽກ. ສ່ວນພະນັກງານຄົນອືີ່ນໆຂອງລັດຖະບານກາງຈະບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດວຽກ. ເພາະສະນັ້ນ ມີຈະເປັນຜົນກະທົບແນວໃດ ຕໍ່ພວກຄົນເຂົ້າເມືອງ ຢູ່ໃນສະຫະລັດ?
ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສຳຄັນ ລະຫວ່າງບັນດາພະແນກຕ່າງໆຕໍ່ໄປນີ້ກໍແມ່ນວ່າ ຈຳ ນວນນຶ່ງແມ່ນໄດ້ຮັບເງິນທຶນຈາກຄ່າທຳນຽມແລະອີກຈຳນວນນຶ່ງແມ່ນກາງຕໍ່ອາ ໄສທຶນຈາກງົບປະມານຂອງສະພາ.
“ນອກເໜືອໄປຈາກວ່າງົບປະມານສຳລັບບັນດາອົງການຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ມາຈາກໃສແລ້ວ ພວກເຮົາຍັງຕ້ອງການເບິ່ງແຜນ ທີ່ແຕ່ລະອົງການໄດ້ເຜີຍແຜ່ສຳລັບພຽງແຕ່ເຫດການ ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນທຳນອງນີ້” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າ ຂອງທ່ານຊີຊາ ກວາໂອເທິມັອກ ກາເຊຍ ເຮີນັນເດສ ສາດສາດາຈານຢູ່ໂຮງຮຽນກົດໝາຍໂມຣິສ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ລັດໂອຮາຍໂອ ແລະຜູ້ຊ່ຽວຊານກ່ຽວກັບການສຶກສາຄົນເຂົ້າເມືອງ.
ອົງການບໍລິການ ການເປັນສັນຊາດ ແລະຄົນເຂົ້າເມືອງ (USCIS) ຊຶ່ງເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນຂອງສະຫະລັດຊ່ວຍບໍລິ ຫານການເຂົ້າເປັນສັນຊາດຂອງປະເທດ ແລະລະບົບຄົນເຂົ້າເມືອງ. ອົງການ USCIS ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ແມ່ນໄດ້ຮັບທຶນມາຈາກຄ່າທຳນຽມ ແລະຈະສືບຕໍ່ບໍລິຫານຕາມປົກກະຕິ ເພາະວ່າບໍ່ໄດ້ກາງຕໍ່ອາໄສ ທຶນບໍລິການຈາກສະພາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ ກໍມີການຍົກເວັ້ນຢູ່ດັ່ງໂຕຢ່າງໂຄງການ E-Verify program ແລະໂຄງການ ພວກນັກລົງທຶນ EBS ຊຶ່ງປະ ສານງານກັບກະຊວງແຮງງານ ແລະລັດ.
“ທີ່ກ່າວໄປນັ້ນ ໃນຂະນະທີ່ USCIS ຈະສືບຕໍ່ຊອກຫາຄໍາຮ້ອງຂອງແຮງງານຈຳນວນນຶ່ງທີ່ບໍ່ສາມາດຍື່ນໄດ້ ຖ້າຫາກບໍ່ມີເອກກະສານປະ ກອບຈາກກະຊວງແຮງງານ ທີ່ບໍ່ມີຄົນເຮັດວຽກພຽງພໍຢູ່ໃນສະຫະລັດ ຜູ້ທີ່ມາເຮັດວຽກໂດຍສະເພາະ” ທີ່ທ່ານກາກເຊຍ ເຮີນັນເດສ ໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນສື່ສັງຄົມ.
ການປະຕິບັດງານກະຊວງແຮງງານ ຢູ່ໃນຫ້ອງການຢັ້ງຢືນແຮງງານຕ່າງດ້າວຈະປິດລົງ. ເພາະສະນັ້ນ ພວກທີ່ລໍຖ້າສຳລັບການຕັດສິນໃຈ ຕໍ່ຄຳຮ້ອງອະນຸຍາດເຮັດວຽກການເຂົາເຈົ້ານັ້ນ ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການປິດລົງ.